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Министры обороны Польши, Словакии и Чехии после подписания соглашения о защите воздушного пространства
Министры обороны Польши, Словакии и Чехии после подписания соглашения о защите воздушного пространстваФото: Petr David Josek/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыСловакия

Словакия выводит свои МиГи из состава ВВС. Их обещали Киеву

Елизавета Фомина
50 мин. назад

Польша и Чехия будут защищать воздушное пространство Словакии, так как она выводит свои истребители МиГ-29 из эксплуатации. Теперь их могут передать Украине.

https://www.dw.com/ru/polsa-i-cehia-budut-zasisat-vozdusnoe-prostranstvo-slovakii/a-62953110

Боевая авиация Польши и Чехии будет защищать воздушное пространство Словакии после того, как она выведет из состава своих ВВС истребители советского производства МиГ-29. Соответствующее соглашение подписали министры обороны трех стран, сообщило в субботу, 27 августа, Минобороны Словакии.

Соглашение о патрулировании воздушного пространства Словакии вступит в силу 1 сентября - в этот же день Братислава выведет из эксплуатации свои 11 истребителей МиГ-29. Эти боевые самолеты затем может получить Украина - в апреле премьер-министр Словакии Эдуард Хегер обещал передать их Киеву. В середине августа появились сообщения, что машины уже переданы Украине, однако тогда министр обороны Словакии Ярослав Надь их опроверг.

Чехия и Польша будут патрулировать словацкое воздушное пространство до тех пор, пока страна не получит новые американские истребители F-16. Их поставка запланирована на 2024 год.

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