Украина вернула тела более 540 военных

На 185-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 27 августа (время московское).

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Несмотря на запущенный экспорт зерна из Украины морем, в зернохранилищах страны не хватает места для нового урожая, сообщил координатор ООН по "зерновой инициативе" Амир Абдулла. Хранилища до сих пор заполнены миллионами тонн продукции предыдущих урожаев, объяснил он, подтвердив, что за время действия инициативы из украинских портов на экспорт вывезено более миллиона тонн зерновых.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало группу экспертов для отправки на Запорожскую АЭС, пишет американская газета The New York Times (NYT). В списке, с которым ознакомилось издание, указан глава агентства Рафаэль Гросси и еще 13 человек. Представители США и Великобритании не вошли в состав команды, которая может посетить атомную станцию на предстоящей неделе, отмечает NYT.

Киев - о возвращении тел погибших военных

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Украина вернула тела более 500 военнослужащих при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. "Удалось организовать коммуникацию с российской стороной. Переговоры с агрессором проводить сложно, но нам уже удалось вернуть 541 погибшего защитника. Из Мариуполя доставлено 428 тел, из них более 300 - защитники "Азовстали", - приводит сайт кабинета министров слова уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

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Российские войска обстреляли Никополь, утверждает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. "Задело админздание, две многоэтажки. Кроме того, произошел пожар на открытой территории", - написал он в Telegram. По словам чиновника, пострадавших нет.

Удары были нанесены и по Марганецкой городской общине, где были повреждены около двух десятков построек и линия электропередач, а также по Криворожскому району, где обошлось без жертв и разрушений, добавил Лукашук.

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В Николаевской области с начала российского вторжения в Украину частично или полностью повреждено 10 тысяч гражданских объектов, в том числе почти 6,5 тысячи объектов жилищного фонда, 67 медицинских учреждений, 331 учебное заведение, а также 117 объектов промышленных предприятий. Такие данные привела администрация региона.

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Ракетный крейсер "Москва" (фото из архива) Фото: Zhang Jiye/Xinhua/picture alliance

Родственники старшего мичмана Дмитрия Черемискина, служившего на российском ракетном крейсере "Москва", утверждают, что получили на руки свидетельство о его смерти. Минобороны РФ никак не комментировало эту информацию. Корабль затонул в Черном море в середине апреля, российская сторона объяснила это штормом и "повреждениями корпуса, полученными в ходе пожара от детонации боезапаса". Укранские официальные лица заявляли, что крейсер был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун".

В ФРГ продлен срок заявок на субсидии для компаний с высоким энергопотреблением

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Министерство ФРГ по делам экономики и защиты климата (BMWK) вносит корректировки в выделение пакета помощи общим объемом 5 млрд евро для компаний с высоким энергопотреблением. Срок подачи заявок на получение поддержки для промышленного сектора продлен на один месяц - до 30 сентября 2022 года, сообщили в BMWK. Субсидия, единовременный объем которой может достигать 50 млн евро, предназначена для покрытия возросших расходов на природный газ и электроэнергию. Кроме того, будет внесен ряд улучшений и корректировок в реализацию программы. Наконец, министерство работает над продлением ее сроков, что будет реализовано на втором этапе имплементации. BMWK поддерживает диалог на этот счет с Еврокомиссией (ЕК). Так, будет внедрены руководящие принципы ЕК по стимулированию экономии.

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Украинские военнослужащие отбили наступления российских войск на Авдеевском, Бахмутском, Краматорском, Новопавловском и Славянском направлениях, а также попытку штурма на Харьковском направлении. Такие данные Генштаб ВСУ привел в вечерней сводке.

Один из районов Харькова подвергся обстрелу

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Шевченковский район Харькова подвергся обстрелу. Об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов. По его словам, удар пришелся "на территорию одного из предприятий". Пострадавших и пожара нет.

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Казахстан до конца августа 2023 года приостановит экспорт военной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства в Нур-Султане. Временный запрет принят на заседании комиссии по вопросам оборонной промышленности под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова. В июне глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, в присутствии президента России Владимира Путина назвал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" в украинском Донбассе "квазигосударствами" и предупредил, что Казахстан не будет их признавать.

Шмыгаль: Этот отопительный сезон станет самым сложным в истории независимой Украины

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Денис Шмыгаль Фото: Remko de Waal/ANP/picture alliance

Нынешний отопительный сезон станет самым сложным в истории независимой Украины, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Главный риск - это террористические акты России против критической инфраструктуры", - написал он в Telegram. По словам политика, власти выделяют 1 млрд 409 млн гривен (38 млн евро) на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на проблемы с тепло- и водоснабжением.

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Доля граждан Украины, работающих в Великобритании, выросла с 9% в апреле до 42% в августе. Такие данные привело британское Бюро национальной статистики (ONS). При этом доля украинцев, которые открыли банковские счета в стране, увеличилась с 43% до 93%. ONS провела опрос 1132 граждан Украины в Соединенном Королевстве с 20 июля по 4 августа.

Путин поручил обеспечить вооруженную охрану школ "ДНР" и "ЛНР"

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Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить вооруженную охрану школ самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"), а также на оккупированных Россией территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, в каждой школе с 1 сентября должны постоянно присутствовать минимум два сотрудника вооруженной охраны.

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Украинский кабинет министров прекратил действие соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики с РФ. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие cоглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, заключенного 14.01.1993 в Москве", - написал он.

В Запорожье сработала система противовоздушной обороны

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В Запорожье сработала система противовоздушной обороны, заявил секретарь городского совета Анатолий Куртев. "Звук взрыва, который сегодня слышали запорожцы, - это результат работы наших противовоздушных сил", - написал чиновник в Telegram-канале. Куртев не сообщил подробности.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате ежемесячных пенсий в размере 10 тысяч рублей беженцам из Украины, а также самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Выплаты производятся до 31 декабря 2022 года, следует из документа. Еще один указ разрешает гражданам Украины, а также лицам из самопровозглашенных "республик" находиться на территории РФ неограниченное время при условии, что они пройдут дактилоскопию, медицинское освидетельствование на наркотики, инфекционные заболевания и анализ на ВИЧ.

Официальный Киев назвал предпосылки для окончания войны

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре условия Киева для окончания войны: военное поражение России, возвращение украинских территорий, трибунал над преступниками и начало трансформации России. "Для этого не меньше оружия нужна воля к победе. Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества", - написал Подоляк в Twitter.

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По состоянию на полдень 27 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, утверждает оператор всех атомных станций Украины "Энергоатом ". "В результате периодических обстрелов инфраструктура станции повреждена, есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока пожароопасность", - говорится в сообщении компании. После подключения к сети двух энергоблоков замечаний по работе оборудования и систем безопасности по-прежнему нет, добавили в "Энергоатоме".

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Инспекторы МАГАТЭ готовятся посетить Запорожскую АЭС в начале следующей недели, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, в переговорах между сторонами "был достигнут прорыв". Двое собеседников WSJ сказали, что миссия МАГАТЭ "почти наверняка" посетит АЭС в начале следующей недели, хотя окончательные детали все еще обсуждаются. Другой источник утверждает, что "лихорадочные приготовления" идут полным ходом, и визит был запланирован на понедельник. Инспекция планирует доставить на АЭС запасные части, устройства радиационного контроля и другие жизненно важные материалы.

Украинским морякам разрешили покидать страну

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Украинским морякам разрешили покидать страну по согласованию с местными военкоматами, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Согласно решению правительства, выезжать за границу будет разрешено членам экипажей морских и речных судов, а также курсантам учебных заведений, которые проходят практическую подготовку на судне. "Украина - один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", - написал Шмыгаль.

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Россия, судя по всему, перебрасывает на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус. К такому выводу пришла аналитическая команда Conflict Intelligence Team (CIT), изучив фотоснимки и видеозаписи перевозки российской военной техники по железной дороге из Нижегородской в Ростовскую область.

Очевидцы сняли полные составы с комплексами "Бук" и танками Т-80БВ и Т-90М. "Перевозка комплексов "Бук" свидетельствует о переброске крупного объединения, например, армии. В данном случае можно предположить, что речь идет о переброске всего 3-го корпуса, или, по крайней мере, той его части, которая считается боеготовой", - пишет CIT.

Пока нельзя с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует задействовать силы корпуса, но конечный пункт эшелонов расположен на юге Ростовской области и находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта, отмечают аналитики.

Разведка Украины: Россия истратила больше половины высокоточных ракет

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У России осталось меньше половины высокоточных ракет, заявил официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. "По нашим подсчетам, у них осталось не более 45 процентов от тех ракет, которые были до начала войны", - сказал он в интервью агентству "РБК Украина ".

По словам Скибицкого, особенно сложная ситуация сложилась с "Искандерами" и "Калибрами" - их осталось примерно 20 процентов от первоначального запаса. В условиях дефицита российская армия активнее использует ракеты "Ураган" и "Смерч", считают в ГУР.

"Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они будут пытаться разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки", - предупредил Вадим Скибицкий.

Хроника событий 27 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 26 августа 14.00 - 23.59 >>>

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