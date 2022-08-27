CIT: Россия перебрасывает на фронт новый корпус

Аналитики Conflict Intelligence Team изучили фото- и видеоматериалы с перевозками российской военной техники железной дорогой из Нижегородской на юг Ростовской области - к границе с Донбассом.

По данным аналитической команды Conflict Intelligence Team (CIT), российские вооруженные силы перебрасывают на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус. Об этом эксперты сообщили в субботу, 27 августа, по результатам изучения фотоснимков и видеозаписей перевозок российской военной техники по железной дороге из Нижегородской в Ростовскую область.

Очевидцы сняли полные составы с комплексами "Бук" и танками Т-80БВ и Т-90М. При этом, по информации из баз данных РЖД, составы вышли из Мулино Нижегородской области 22 и 24 августа и следуют в Неклиновку на юге Ростовской области, расположенную близ границы с Донецкой областью Украины. Тем самым конечный пункт находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта, отмечают аналитики.

Вероятная переброска крупного объединения

"Перевозка комплексов "Бук" свидетельствует о переброске крупного объединения, например, армии. В данном случае можно предположить, что речь идет о переброске всего 3-го корпуса, или, по крайней мере, той его части, которая считается боеготовой", - пишет CIT.

Аналитики напомнили, что о формировании 3-го армейского корпуса в Мулино ранее заявляла украинская разведка. Кроме того, о присутствии добровольцев в этом нижегородском поселке писало онлайн-издание "Верстка", а исследователь Том Баллок публиковал снятые в Мулино фотографии с современной российской военной техникой, отмечается далее.

"Многие исследователи недоумевают, почему в руках плохо подготовленных добровольцев оказались самые современные образцы российской техники. Мы видим две возможные причины этого - невозможность оперативно снять старую технику с консервации и/или отсутствие в российских частях подготовленных экипажей, которые можно было бы снять с фронта для освоения новых машин (это, в свою очередь, может быть вызвано боевыми потерями и распространенными отказами от участия в "спецоперации"), - полагает CIT.

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