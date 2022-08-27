  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Транспортировка российской бронетехники в Ростовской области (фото из архива)
Транспортировка российской бронетехники (фото из архива)Фото: Reuters/M. Tsvetkova
КонфликтыРоссия

CIT: Россия перебрасывает на фронт новый корпус

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Аналитики Conflict Intelligence Team изучили фото- и видеоматериалы с перевозками российской военной техники железной дорогой из Нижегородской на юг Ростовской области - к границе с Донбассом.

https://www.dw.com/ru/cit-rossia-perebrasyvaet-na-front-nedavno-sformirovannyj-korpus/a-62950633

По данным аналитической команды Conflict Intelligence Team (CIT), российские вооруженные силы перебрасывают на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус. Об этом эксперты сообщили в субботу, 27 августа, по результатам изучения фотоснимков и видеозаписей перевозок российской военной техники по железной дороге из Нижегородской в Ростовскую область.

Очевидцы сняли полные составы с комплексами "Бук" и танками Т-80БВ и Т-90М. При этом, по информации из баз данных РЖД, составы вышли из Мулино Нижегородской области 22 и 24 августа и следуют в Неклиновку на юге Ростовской области, расположенную близ границы с Донецкой областью Украины. Тем самым конечный пункт находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта, отмечают аналитики.

Вероятная переброска крупного объединения

"Перевозка комплексов "Бук" свидетельствует о переброске крупного объединения, например, армии. В данном случае можно предположить, что речь идет о переброске всего 3-го корпуса, или, по крайней мере, той его части, которая считается боеготовой", - пишет CIT.

Аналитики напомнили, что о формировании 3-го армейского корпуса в Мулино ранее заявляла украинская разведка. Кроме того, о присутствии добровольцев в этом нижегородском поселке писало онлайн-издание "Верстка", а исследователь Том Баллок публиковал снятые в Мулино фотографии с современной российской военной техникой, отмечается далее.

"Многие исследователи недоумевают, почему в руках плохо подготовленных добровольцев оказались самые современные образцы российской техники. Мы видим две возможные причины этого - невозможность оперативно снять старую технику с консервации и/или отсутствие в российских частях подготовленных экипажей, которые можно было бы снять с фронта для освоения новых машин (это, в свою очередь, может быть вызвано боевыми потерями и распространенными отказами от участия в "спецоперации"), - полагает CIT.

Смотрите также:

Что происходит с Запорожской АЭС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Светлана Лобода: Россия очень заблудилась, во главе стоит человек, который ведет ее не туда (16.08.2022)

Светлана Лобода: Россия очень заблудилась, во главе стоит человек, который ведет ее не туда (16.08.2022)

С началом войны против Украины Светлана Лобода покинула РФ. По словам певицы, она хочет быть на стороне света и добра. В России ее включили в "черный список". Сейчас Лобода отправилась в новое турне. После концерта в Риге певица пообщалась с DW. "Полгода у меня не было сил, желания и энергии, но проходит время и сегодня я вышла на сцену, словно я переродилась заново", - призналась Светлана Лобода.
Культура
16 августа 2022 г.
04:45 мин.
external

Американский генерал: Путин не сумасшедший, к концу года реально возвращение к линии 23 февраля (23.08.2022)

Американский генерал: Путин не сумасшедший, к концу года реально возвращение к линии 23 февраля (23.08.2022)

Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, считает, что поставляемых Киеву западными странами вооружений достаточно лишь для сдерживания России. Контрнаступление, как считает генерал, возможно только при увеличении поставок. В этом случае, по мнению Бена Ходжеса, армия РФ уже к концу года может быть отброшена на занимаемые до 24 февраля позиции.
Конфликты
23 августа 2022 г.
12:40 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российский военнослужащий на Запорожской АЭС

"Энергоатом": Есть риск радиоактивной утечки с ЗАЭС

Технологии
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Teaser Resp Nowosti Show

Отключение Запорожской АЭС. Путин наращивает армию.

Отключение Запорожской АЭС. Путин наращивает армию.

Политика
23 ч. назад
60:31 мин.
Россия

Беларусь

Павел Белоус

"Мстят за белорусское". В чем обвиняют создателя Symbal.by

"Мстят за белорусское". В чем обвиняют создателя Symbal.by

Политика
25 августа 2022 г.
Беларусь

Украина

Боевая подготовка иностранных добровольцев

Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Кто командует иностранными добровольцами в Украине

Конфликты
26 августа 2022 г.
Украина

Германия

Тучи над финансовой столицей Германии Франкфуртом-на-Майне

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Что ждет экономику ФРГ: рост, спад, техническая рецессия?

Экономика и бизнес
26 августа 2022 г.
Германия
На главную страницу