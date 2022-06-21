 Эксперт об агрессии России против Украины: Это будет долгая война | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.06.2022

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Украина

Эксперт об агрессии России против Украины: Это будет долгая война

DW поговорила с Удо Ойлигом, отставным генералом бундесвера, о ходе боев в Украине, военных преступлениях и перспективах достижения мира на переговорах.

Бои в Луганской области, съемка с беспилотника, 19 июня 2022 года

Бои в Луганской области, съемка с беспилотника, 19 июня 2022 года

Война России против Украины длится уже почти четыре месяца. DW попросила прокомментировать соотношение сил сторон и ход боев отставного генерала немецких вооруженных сил Удо Ойлига (Udo Eulig).

DW: Российская армия обстреливала жилые районы Харькова кассетными боеприпасами, утверждается в недавнем докладе Amnesty International. При этом применение такого оружия является военным преступлением, Как вы можете прокомментировать это?

Удо Ойлиг: Использование кассетных боеприпасов запрещено международным договором, конвенцией, подписанной в Осло. Подписи под этим документом 120 государств, я думаю, достаточно показательны в том, что касается запрета этих боеприпасов, объявленного на основе опыта ведения войн. Ведь поражающий эффект такого оружия ужасен. По сути, из, скажем так, большого контейнера с боекомплектом высвобождается огромное количество других взрывающихся элементов, которые разлетаются в стороны и повсюду несут разрушения.

Они оказывают неконтролируемое и крупномасштабное разрушительное действие - именно поэтому эти боеприпасы запрещены конвенцией, подписанной в Осло. Этот запрет распространяется как на использование, так и на производство или хранение. Поэтому применение кассетных бомб (Россией. - Ред.) в данном случае является нарушением международного права и, следовательно, военным преступлением.

- Как вы оцениваете ситуацию в Донбассе? Какие шансы у Украины защитить ту часть Донбасса, что еще находится под ее контролем, или вернуть себе весь Донбасс?

- Ситуация в Донбассе меня беспокоит, мы наблюдаем очень большое материальное и кадровое превосходство российской армии, которая там сосредоточена и по-новому организована(…)

Был опубликован список военной техники, которую хочет получить господин Зеленский. Отмечу, что одним из важнейших элементов, который нужен украинской армии, является высокоточная артиллерия большого радиуса действия и реактивные системы залпового огня - чтобы противостоять очень сильному артиллерийскому потенциалу российской армии, а также победить ее в этой своеобразной артиллерийской дуэли(…) Это борьба, в которой важную роль играет время. Российская армия укрепляется, закрепляется в Донбассе, сосредотачивая там свои войска. Мне кажется, что для украинской армии очень важно, чтобы помощь (Запада. - Ред.) была не только обещана теоретически и в долгосрочной перспективе, но чтобы она была доступна украинской армии реально, эффективно и в кратчайшие сроки - чтобы Украина могла успешно вести свою оборонительную борьбу.

- Слабые стороны украинской армии заключаются именно в нехватке тяжелых вооружений, которые до сих пор не поставил Запад?

- Это то направление, в котором, на мой взгляд, необходимо действовать быстрее, чтобы усилить украинскую армию, чтобы она также могла действовать в глубине позиций врага. И таким образом бороться с его мощной артиллерией, а также препятствовать его снабжению боеприпасами, скажем так, логистике тыла, помогающей восполнять потери на фронте.

Украинские военнослужащие во время очередной артиллерийской дуэли, Лисичанск, 11 июня 2022 года

Украинские военнослужащие во время очередной "артиллерийской дуэли", Лисичанск, 11 июня 2022 года

Я также вижу использование дронов в качестве действенного варианта. И я  удивлен, что их не было в одном из списков (список требующихся украинской стороне вооружений. - Ред.). Но в другом списке, я думаю, они были указаны. Беспилотные системы показали себя очень эффективно и результативно во время войны в Закавказье (в Нагорном Карабахе. - Ред.), когда их использовал в боях Азербайджан. И я могу себе представить, что для украинской армии беспилотники могут сыграть очень важную и эффективную роль для отражения российских атак.

Конечно нужны танки и бронетехника, которая используется именно для защиты передвижений войск. В этом я также вижу значительное усиление украинской армии. В списке украинской стороны о необходимых ей вооружениях, который был обнародован, указано и желаемое количество этих вооружений. Я не хочу ничего говорить об этих цифрах - они, на мой взгляд, почти невыполнимы. Но, говоря о средствах, которые нужны для усиления украинской армии, я могу лишь сказать, что они указаны там правильно. И я считаю их срочно необходимыми, их нужно как можно быстрее предоставить украинской армии.

- А какие слабые стороны, на ваш взгляд у российской армии?

- Всех удивило, что Россия, развязав войну, не смогла за несколько дней провести свою так называемую "спецоперацию". И таким образом вскрылись существенные недостатки российской армии - от планирования до командования и логистики. Похоже, что все их обеспечение действительно не было рассчитано на более длительный период времени. Это означает, что российская армия изначально, я бы сказал, почти небрежно рассчитывала достичь своих военных целей лишь ограниченными ресурсами и без особого сопротивления.

Но этого не случилось - наоборот, украинская армия довольно успешно отразила нападение россиян, особенно на севере Украины. И это безусловно указывает на проблемы в командовании российской армии и даже на более низких уровнях. К такому выводу можно прийти еще и на том основании, что генералов отправляли на фронт, наверное, просто для руководства на месте, так сказать, для укрепления боевого духа.

При этом сейчас я вижу также некоторые изменения в перегруппировке российской армии. Слабые стороны компенсируются закреплением в Донбассе, формированием лучшего командования, принятием более верных тактических решений - все это дает им возможность сгладить определенную неудачу в начале войны. То есть, они концентрируют свои силы на востоке и юге для, скажем так, большей эффективности в тактическом и оперативном отношении.

Но это будет долгая война. И я не вижу никаких шансов на то, чтобы на данный момент можно было бы достичь прекращения огня. Оно безусловно наступит только тогда, когда обе стороны будут убеждены в том, что они добились того, чего хотели. Для украинской стороны это сохранение и защита территориальной целостности страны в максимально возможной степени, для России - осознание того факта, что завоевания и новые действия российской армии ведут не к успеху, а к весьма значительным человеческим и материальным потерям. Только когда, так сказать, баланс результатов с обеих сторон приведет к тому, что российская армия перестанет видеть даже отдаленно достижимыми свои цели, - тогда наступит момент, когда можно будет думать о прекращении огня. Украинская армия, по моей оценке, не пойдет на прекращение огня, если для этого надо будет пожертвовать большой частью территории страны.

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    Автор: Сергей Гуща


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