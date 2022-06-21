Эксперт об агрессии России против Украины: Это будет долгая война

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DW поговорила с Удо Ойлигом, отставным генералом бундесвера, о ходе боев в Украине, военных преступлениях и перспективах достижения мира на переговорах.
Война России против Украины длится уже почти четыре месяца. DW попросила прокомментировать соотношение сил сторон и ход боев отставного генерала немецких вооруженных сил Удо Ойлига (Udo Eulig).
DW: Российская армия обстреливала жилые районы Харькова кассетными боеприпасами, утверждается в недавнем докладе Amnesty International. При этом применение такого оружия является военным преступлением, Как вы можете прокомментировать это?
Удо Ойлиг: Использование кассетных боеприпасов запрещено международным договором, конвенцией, подписанной в Осло. Подписи под этим документом 120 государств, я думаю, достаточно показательны в том, что касается запрета этих боеприпасов, объявленного на основе опыта ведения войн. Ведь поражающий эффект такого оружия ужасен. По сути, из, скажем так, большого контейнера с боекомплектом высвобождается огромное количество других взрывающихся элементов, которые разлетаются в стороны и повсюду несут разрушения.
Они оказывают неконтролируемое и крупномасштабное разрушительное действие - именно поэтому эти боеприпасы запрещены конвенцией, подписанной в Осло. Этот запрет распространяется как на использование, так и на производство или хранение. Поэтому применение кассетных бомб (Россией. - Ред.) в данном случае является нарушением международного права и, следовательно, военным преступлением.
- Как вы оцениваете ситуацию в Донбассе? Какие шансы у Украины защитить ту часть Донбасса, что еще находится под ее контролем, или вернуть себе весь Донбасс?
- Ситуация в Донбассе меня беспокоит, мы наблюдаем очень большое материальное и кадровое превосходство российской армии, которая там сосредоточена и по-новому организована(…)
Был опубликован список военной техники, которую хочет получить господин Зеленский. Отмечу, что одним из важнейших элементов, который нужен украинской армии, является высокоточная артиллерия большого радиуса действия и реактивные системы залпового огня - чтобы противостоять очень сильному артиллерийскому потенциалу российской армии, а также победить ее в этой своеобразной артиллерийской дуэли(…) Это борьба, в которой важную роль играет время. Российская армия укрепляется, закрепляется в Донбассе, сосредотачивая там свои войска. Мне кажется, что для украинской армии очень важно, чтобы помощь (Запада. - Ред.) была не только обещана теоретически и в долгосрочной перспективе, но чтобы она была доступна украинской армии реально, эффективно и в кратчайшие сроки - чтобы Украина могла успешно вести свою оборонительную борьбу.
- Слабые стороны украинской армии заключаются именно в нехватке тяжелых вооружений, которые до сих пор не поставил Запад?
- Это то направление, в котором, на мой взгляд, необходимо действовать быстрее, чтобы усилить украинскую армию, чтобы она также могла действовать в глубине позиций врага. И таким образом бороться с его мощной артиллерией, а также препятствовать его снабжению боеприпасами, скажем так, логистике тыла, помогающей восполнять потери на фронте.
Я также вижу использование дронов в качестве действенного варианта. И я удивлен, что их не было в одном из списков (список требующихся украинской стороне вооружений. - Ред.). Но в другом списке, я думаю, они были указаны. Беспилотные системы показали себя очень эффективно и результативно во время войны в Закавказье (в Нагорном Карабахе. - Ред.), когда их использовал в боях Азербайджан. И я могу себе представить, что для украинской армии беспилотники могут сыграть очень важную и эффективную роль для отражения российских атак.
Конечно нужны танки и бронетехника, которая используется именно для защиты передвижений войск. В этом я также вижу значительное усиление украинской армии. В списке украинской стороны о необходимых ей вооружениях, который был обнародован, указано и желаемое количество этих вооружений. Я не хочу ничего говорить об этих цифрах - они, на мой взгляд, почти невыполнимы. Но, говоря о средствах, которые нужны для усиления украинской армии, я могу лишь сказать, что они указаны там правильно. И я считаю их срочно необходимыми, их нужно как можно быстрее предоставить украинской армии.
- А какие слабые стороны, на ваш взгляд у российской армии?
- Всех удивило, что Россия, развязав войну, не смогла за несколько дней провести свою так называемую "спецоперацию". И таким образом вскрылись существенные недостатки российской армии - от планирования до командования и логистики. Похоже, что все их обеспечение действительно не было рассчитано на более длительный период времени. Это означает, что российская армия изначально, я бы сказал, почти небрежно рассчитывала достичь своих военных целей лишь ограниченными ресурсами и без особого сопротивления.
Но этого не случилось - наоборот, украинская армия довольно успешно отразила нападение россиян, особенно на севере Украины. И это безусловно указывает на проблемы в командовании российской армии и даже на более низких уровнях. К такому выводу можно прийти еще и на том основании, что генералов отправляли на фронт, наверное, просто для руководства на месте, так сказать, для укрепления боевого духа.
При этом сейчас я вижу также некоторые изменения в перегруппировке российской армии. Слабые стороны компенсируются закреплением в Донбассе, формированием лучшего командования, принятием более верных тактических решений - все это дает им возможность сгладить определенную неудачу в начале войны. То есть, они концентрируют свои силы на востоке и юге для, скажем так, большей эффективности в тактическом и оперативном отношении.
Но это будет долгая война. И я не вижу никаких шансов на то, чтобы на данный момент можно было бы достичь прекращения огня. Оно безусловно наступит только тогда, когда обе стороны будут убеждены в том, что они добились того, чего хотели. Для украинской стороны это сохранение и защита территориальной целостности страны в максимально возможной степени, для России - осознание того факта, что завоевания и новые действия российской армии ведут не к успеху, а к весьма значительным человеческим и материальным потерям. Только когда, так сказать, баланс результатов с обеих сторон приведет к тому, что российская армия перестанет видеть даже отдаленно достижимыми свои цели, - тогда наступит момент, когда можно будет думать о прекращении огня. Украинская армия, по моей оценке, не пойдет на прекращение огня, если для этого надо будет пожертвовать большой частью территории страны.
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