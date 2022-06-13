Кассетные боеприпасы: объявлены вне закона, применяются в Украине

Сначала была вспышка света, а потом все затянуло дымом: в интервью правозащитной организации Amnesty International муж Оксаны Литвиненко вспоминает день, который круто изменил его жизнь. Вместе со своей женой и четырехлетней дочерью он был на детской площадке в украинском Харькове, когда район внезапно подвергся обстрелу. "Когда дым рассеялся, я увидел людей, лежащих на земле. Моя Оксана тоже была среди них", - рассказал Иван.

Неразорвавшиеся мины и снаряды в Украине

Его 41-летняя жена была в тот день тяжело ранена, предположительно в результате разрыва кассетного боеприпаса, примененного российскими войсками. Соответствующие металлические фрагменты, доказывающие это, согласно докладу Amnesty International, опубликованному в понедельник, 13 июня, эксперты нашли на месте трагедии. Осколки пробили спину, грудь и живот женщины. Неизвестно, сможет ли она когда-нибудь оправиться от полученных травм, снова говорить и ходить.

Город с населением в 1,5 миллиона человек бомбили с начала войны России против Украины. По данным Amnesty International, российские военные применяли в том числе и кассетные боеприпасы типа 9N210/9N235, запрещенные международным правом и объявленные вне закона соответствующей международной конвенцией. Но произошедшее в Харькове - далеко не единичный случай их использования в Украине.

Что представляет собой кассетный боеприпас?

Кассетные боеприпасы - разновидность боеприпасов типа воздух-земля или земля-земля. Они могут сбрасываются с самолетов в виде бомб или ракет или выстреливаться с земли из гаубиц, артиллерийских орудий и ракетных установок. Каждый подобного рода боеприпас несет в себе сотни минизарядов, которые разбрасываются на обширные территории - от площади в несколько футбольных полей до нескольких гектаров. При этом гибнут не только солдаты, но и прежде всего мирные жители, в том числе множество детей.

Первой кассетной бомбой была применяемая в годы Второй мировой войны немецкая SD-2 (Sprengbombe Dickwandig 2), известная как "бомба-бабочка". Широкое применение такого типа боеприпасы получили во время войны во Вьетнаме. США выпустили около 260 млн мини-бомб по Лаосу, сделав его самой загрязненной страной в мире.

Спустя десятилетия в Лаосе находят неразорвавшиеся заряды кассетных бомб

Даже спустя десятилетия неразорвавшиеся боеприпасы таят смертельную опасность, поскольку остаются в боеготовности и могут покалечить или убить в любой момент. При этом, согласно данным гуманитарной организации Handicap International, только около 40 процентов кассетных боеприпасов взрываются при падении, оставшиеся же по своему разрушительному принципу действия, по сути, превращаются в мины. В Лаосе, например, и спустя десятилетия после войны некоторые районы все еще остаются непригодными для жизни из-за неразорвавшихся боеприпасов.

От применения кассетных боеприпасов особенно страдает гражданское население. Например, в исследовании Handicap International за 2021 год сообщается, что все жертвы за отчетный период были гражданскими лицами, среди них 44 процента раненых и убитых - дети. Кассетные боеприпасы применялись в Сирии и Нагорном Карабахе в конфликте между Арменией и Азербайджаном, в результате чего погибло 107 человек. 242 человека были ранены. Число незарегистрированных пострадавших, вероятно, гораздо выше.

Основные обладатели и производители кассетных боеприпасов не подписали Международную конвенцию

Международная конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая использование, передачу и накопление подобных видов вооружений была подписана в Осло в 2008 году и вступила в силу в 2010-м. На сентябрь 2013 года 113 стран подписали соглашение, 84 ратифицировали его.

В то же время страны, являющиеся крупнейшими производителями и обладателями кассетных боеприпасов, такие как США, Россия и Китай не подписали конвенцию. Также от принятия договора отказались Индия, Пакистан, Израиль, Южная Корея. Доля участников конвенции по кассетным боеприпасам особенно мала среди стран Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, а также Восточной Европы.

При этом число жертв применения подобных вооружений значительно возросло в последние годы. Это связано, как с новыми случаями применения, так и с улучшенным документированием подобных случаев. Половина всех жертв была зарегистрирована в Сирии - как в результате атак, так и от неразорвавшихся боеприпасов.

Кто производит кассетные боеприпасы?

По данным отчета Handicap International за 2021 год, 16 стран мира все еще производят кассетные боеприпасы или планируют делать это в будущем. Среди них Бразилия, Греция, Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, Пакистан, Польша, Россия, Румыния, Северная Корея, Сингапур, США, Турция и Южная Корея. Китай и Россия, вероятно, также активно работают над созданием новых типов, полагают эксперты.

Согласно данным, представленным в бундестаге в марте 2021 года, научно-производственная компания "Базальт" является единственным производителем кассетных боеприпасов в России. "Базальт" является частью "Техмаша", который принадлежит государственной компании "Ростех". В мае 2020 года "Техмаш" публично заявил, что с 2022 года начнется серийная поставка новейших кассетных боеприпасов российским вооруженным силам.

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