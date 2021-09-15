От кассетных бомб в Карабахе погибли и ранены более 100 человек

В результате использования кассетных боеприпасов в ходе войны между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха в 2020 году были убиты и ранены 107 человек. Эти данные обнародовала в Женеве в среду, 15 сентября, "Коалиция по кассетным боеприпасам" (CMC) - международное движение гражданского общества, выступающее против использования, производства, накопления и передачи этого вида вооружений.

По ее данным, в минувшем году во всем мире общее число убитых и раненых кассетными бомбами составило 360 человек, из них 182 человека - в Сирии. Конфликт в Нагорном Карабахе, унесший жизни около 6500 человек, находится на втором месте в этом перечне.



Во всем мире в 2020 году общее число погибших и раненых в результате использования кассетных боеприпасов возросло, по сравнению с предыдущим годом, на 14 процентов, указала CMC, подчеркнув, что этот рост вызван конфликтом в Карабахе. Вместе с тем за последние пять лет ситуация в целом значительно улучшилась, в основном благодаря меньшему числу жертв этого вида оружия в Сирии.



Что такое кассетные боеприпасы



Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают по обширной территории большое количество так называемых мелкокалиберных бомб. В мае 2008 года в Дублине была принята Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая ее участникам применять этот вид вооружений. Многие страны мира, однако, до сих пор к ней не присоединились. В их числе - США, Китай, Россия, Армения и Азербайджан.

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