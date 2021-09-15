 От кассетных бомб в Карабахе погибли и ранены более 100 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 15.09.2021

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Европа

От кассетных бомб в Карабахе погибли и ранены более 100 человек

Во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году 107 человек погибли или были ранены в результате использования кассетных боеприпасов, сообщило движение "Коалиция по кассетным боеприпасам".

Воронка на месте обстрела в Степанакерте, октябрь 2020 года

В результате использования кассетных боеприпасов в ходе войны между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха в 2020 году были убиты и ранены 107 человек. Эти данные обнародовала в Женеве в среду, 15 сентября, "Коалиция по кассетным боеприпасам" (CMC) - международное движение гражданского общества, выступающее против использования, производства, накопления и передачи этого вида вооружений. 

По ее данным, в минувшем году во всем мире общее число убитых и раненых кассетными бомбами составило 360 человек, из них 182 человека - в Сирии. Конфликт в Нагорном Карабахе, унесший жизни около 6500 человек, находится на втором месте в этом перечне.

Во всем мире в 2020 году общее число погибших и раненых в результате использования кассетных боеприпасов  возросло, по сравнению с предыдущим годом, на 14 процентов, указала CMC, подчеркнув, что этот рост вызван конфликтом в Карабахе. Вместе с тем за последние пять лет ситуация в целом значительно улучшилась, в основном благодаря меньшему числу жертв этого вида оружия в Сирии.

Что такое кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают по обширной территории большое количество так называемых мелкокалиберных бомб. В мае 2008 года в Дублине была принята Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая ее участникам применять этот вид вооружений. Многие страны мира, однако, до сих пор к ней не присоединились. В их числе - США, Китай, Россия, Армения и Азербайджан.

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    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

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    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:02

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021)

Контекст

Комментарий: Ключ к разрешению конфликта вокруг Карабаха - не у Москвы

Участие Анкары в конфликте вокруг Карабаха и отстраненная позиция США усиливают эскалацию в регионе. Россия утратила рычаги влияния на этот конфликт, считает обозреватель FAZ.  

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