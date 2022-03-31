Австрия не будет платить за российский газ рублями  

На 36-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 31 марта (время московское).

++07.50++

Президент США Джо Байден намерен выводить на рынок 1 млн баррелей нефти в день из стратегического запаса - чтобы противодействовать росту цен на газ на фоне войны в Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник. Ожидается, что публично об этом решении Байден сообщит 31 марта, комментируя ситуацию с ценами на газ, указывает телеканал. В ноябре 2021 года по распоряжению Байдена на рынок уже было выведено 60 млн баррелей нефти из стратегических запасов США.

++07.20++

В Центр радиационной медицины в Гомеле привезли партию российских военнослужащих из Чернобыльской зоны отчуждения, пишет на своей странице в соцсети Facebook член Общественного совета в государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. Свой пост он проиллюстрировал фотографией, на которой, по его словам, изображены автобусы с военнослужащими у Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека в Гомеле.

++06.50++

Около половины города Ирпень и его критической инфраструктуры были разрушены в результате российских атак. Такую оценку привел 30 марта мэр города Александр Маркушин, добавив, что сейчас Ирпень полностью находится под контролем Украины.

Украина призывает исключить Россию из ЮНЕСКО

++06.24++

Министерство культуры и информационной политики Украины призвало ЮНЕСКО исключить Россию из состава организации и перенести свою 45-ю сессию из Казани во Львов. "Россия видит своей целью уничтожение Украины. Физическое и историческое. Бомбя и стреляя без разбора и по нашим культурным архитектурным памятникам. Несмотря на то, что многие из них уходят своей историей в тысячелетия", - написал в этой связи министр культуры Украины Александр Ткаченко в Facebook.

++06.20++

Владимир Зеленский в обращении, обнародованном 30 марта, объявил, что отзывает послов своей страны в Марокко и Грузии - Оксану Васильеву и Игоря Долгова. С точки зрения президента Украины, дипломаты не показали результатов в работе по отстаиванию интересов Киева в условиях войны России против Украины. "При всем уважении: не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса - ищите, пожалуйста, другую работу", - сказал Зеленский, обращаясь к сотрудникам дипмиссий Украины в мире.

++06.00++

Россия объявила о режиме прекращения огня в Мариуполе, который начнет действовать с 10.00 31 марта. Как сообщили в Минобороны РФ, цель этого шага - создать гуманитарный коридор для вывода гражданских лиц из осажденного города. "Чтобы эта гуманитарная операция прошла успешно, мы предлагаем провести ее при непосредственном участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международного комитета Красного Креста", - указали в министерстве. Москва также призвала украинскую армию взять на себя обязательства по обеспечению безопасности автобусных колонн, покидающих город. На данный момент в Мариуполе все еще находятся 160 000 мирных жителей.

В Берлине советские танки накрыли украинским флагом

++05.40++

В берлинском районе Тиргартен два танка времен Второй мировой войны у Мемориала павшим советским воинам в ночь с 29 на 30 марта накрыли украинским флагом. Полиция позже флаг убрала, указав, что повреждений нанесено не было, поэтому о преступлении речи не идет. В свою очередь, посольство РФ выразило возмущение инцидентом, направило устную ноту МИД Германии и призвало провести расследование случившегося и привлечь к ответственности тех, кто это сделал. Инцидент в посольстве РФ сочли "осквернением памятника".

++05.20++

По данным главы британской спецслужбы Government Communications Headquarters (GCHQ) Джереми Флемминга, российские солдаты в ходе вторжения РФ в Украину отказывались исполнять приказы, производили саботаж собственной техники и даже ошибочно сбили один из своих самолетов. "Путин неправильно оценил ситуацию", - отметил Флемминг, выступая в Австралийском национальном университете в Канберре. - Мы полагаем, что советники Путина боятся сказать ему правду". По словам Флемминга, существуют доказательства того, что мораль у российских военных находится в упадке, а их оснащение - в плохом состоянии.

++05.00++

Глава французской военной разведки генерал Эрик Видо покинет свой пост вследствие "недостаточного информирования" и "плохой осведомленности по теме" российского вторжения в Украину, пишут французская газета Le Figaro и агентство AFP со ссылкой на источники в Минобороны страны. В отличие от спецслужб США, их коллеги во Франции до последнего момента считали российское вторжение в Украину маловероятным, напоминает Le Figaro.