"Почта России" приостановила прием отправлений в Данию и Польшу

На 35-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 10 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 30 марта (время московское).

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"Почта России" приостановила отправку писем и посылок в Данию, поскольку эта страна перестала обрабатывать отправления в РФ и из нее, сообщила пресс-служба компании. Также на время приостановлен прием оправлений из России в Польшу "из-за отсутствия логистических решений со стороны "Почты Польши". Двумя днями ранее "Почта России" приостановила прием отправлений в Швецию, так как шведский почтовый оператор PostNord объявил об отмене почтового сообщения с Россией.

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Процесс оплаты российского газа для "недружественных" стран в рублях не будет запущен именно 31 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы же с вами говорили, что оплата и поставки - это растянутый во времени процесс... Это не то, что завтра будет поставлено, должно быть оплачено (рублями. - Ред.). Там более растянутый по времени технологически просто", - цитирует Пескова РИА Новости.

Хроника событий 30 марта 00.00 - 13.59 >>>

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