Минобороны РФ после переговоров объявило о сокращении военной активности

На 34-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 29 марта (время московское).

Минобороны РФ объявило о сокращении военной активности по двум направлениям

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В министерстве обороны РФ заявили, что в связи с переходом переговоров с Украиной в практическую плоскость, принято решение в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Об этом заявил замглавы Минобороны Александр Фомин по завершении российско-украинских переговоров в Стамбуле. По его словам, такое решение принято "в целях повышения взаимного доверия".

Киев предложил создать новую систему гарантий безопасности

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Украинская делегация после окончания встречи в Стамбуле заявила, что выступила с предложением к РФ по созданию новой системы гарантий безопасности. Это должен быть договор, который будут ратифицировать парламенты подписавших стран, заявил глава украинской делегации, руководитель фракции "Слуга народа" Верховной рады Давид Арахамия.

"Хотим, чтобы это был работающий международный механизм с конкретными гарантиями безопасности для Украины, где страны-гаранты будут по аналогу 5 статьи НАТО, но даже жестче, потому что есть механизм мотивации", - отметил он. При этом все страны-гаранты должны будут предоставить Киеву "военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрытым небом - всего того, что нам сейчас так необходимо и мы не можем получить", указал Арахамия.

В качестве гарантов он назвал страны Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль). "Мы предлагаем свободное присоединение к договору гарантий: если другие страны хотят присоединиться, мы дадим им такое юридическое право", - заявил украинский политик. По его словам, данные гарантии временно не будут работать в оккупированном Крыму и в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей.

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Французский производитель спортивных товаров Decathlon приостанавливает работу в России в связи с проблемами с поставками. Условия осуществления поставок при строгом соблюдении международных санкций не оставляет возможностей для продолжения деятельности на территории РФ, указал французский концерн. В сети Decathlon в России, объединяющей более 50 магазинов, работают 2,5 тысячи сотрудников.

В результате обстрела Николаевской ОГА погибли семь человек

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Под завалами девятиэтажного здания Николаевской областной государственной администрации обнаружено семь погибших, заявила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Еще 22 человека, по данным ГСЧС, пострадали. Из них 18 человек уже спасены и высвобождены из-под завалов в Николаеве.

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Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле завершились, сообщает Telegram-канал "Инсайдер Украина Новости Война" со ссылкой на турецкие СМИ. По этим данным, встреча представителей Киева и Москвы продолжалась около трех часов.

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В боях под Харьковом погиб командир 200-й отдельной мотострелковой бригады 1-й танковой армии полковник Денис Курило, сообщил Генштаб ВСУ. Общие потери одной 200-й бригады 1-й танковой армии ВС РФ составили более 1500 военнослужащих, заявил он в Facebook.

По итогам месяца войны ВВП Украины сократился на 35 процентов

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сокращение украинской экономики по итогам одного месяца развязанной Россией войны составляет не менее 35%. Боевые действия ведутся в десяти областях, в которых расположены предприятия, составлявшие около 50% ВВП Украины, заявил он агентству "Интерфакс-Украина". При этом дальнейшее развитие экономики Украины будет зависеть от времени возобновления работы компаний и ситуации в экспортных отраслях, отметил Шмыгаль. Общий ущерб с учетом потерь в последующие годы, по его словам, достигает триллиона долларов. В этом показателе учтены прямые инфраструктурные убытки, падение ВВП в расчете на месяцы, когда продолжаются боевые действия и потери, полученные в результате уменьшения ВВП в перспективе относительно довоенных планов.

Хроника событий 29 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 марта 14.00 - 23.59 >>>

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