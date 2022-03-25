 В Германии зарегистрированы почти 260 тысяч беженцев из Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 26.03.2022

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Украина

В Германии зарегистрированы почти 260 тысяч беженцев из Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями 26 марта.

Волонтеры и украинские беженцы на центральном вокзале Берлина

Волонтеры и украинские беженцы в Берлине

На 31-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 26 марта (время московское).

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С начала войны в Украине власти Германии зарегистрировали 259 980 беженцев, прибывших в ФРГ. Такие данные приводит министерство внутренних дел со ссылкой на федеральную полицию. Большая часть беженцев - дети, женщины и пожилые люди.

Хроника событий 26 марта 00.00 - 14.00 >>>
Хроника событий 25 марта 14.00 - 23.59 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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