 В Украину доставлена новая партия оружия из Германии | Новости из Германии об Украине | DW | 25.03.2022

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Украина

В Украину доставлена новая партия оружия из Германии

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 марта.

Пулеметы MG3

Пулеметы MG3 (фото из архива)

На 31-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий субботы, 26 марта (время московское).

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В Украину доставлена новая партия оружия из Германии, передало агентство dpa со ссылкой на украинские правительственные круги. Речь идет о 1500 зенитно-ракетных комплексах "Стрела" и 100 пулеметов MG3. Кроме того, украинской стороне переданы 8 млн патронов для стрелкового оружия. Наконец, поступила помощь для украинских вооруженных сил в зоне боевых действий: 350 000 продовольственных посылок, 50 единиц медицинского транспорта и материалы для оказания медпомощи. После саммита ЕС в Брюсселеканцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал предоставить Киеву дополнительные вооружения.

Хроника событий 25 марта 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 25 марта 00.00 - 14.00 >>>

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  • Перджине-Вальсугана, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

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  • Краков, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

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  • Эдинбург, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

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  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Бохум

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

  • Кельн, 28 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

  • Франкфурт-на-Майне, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

  • Бейрут

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

  • Скопье, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

  • Копенгаген

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

  • Франкфурте-на-Майне, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

  • Сувон

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди.

    Автор: Николай Пермяков


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