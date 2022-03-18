Глава СДПГ назвал Путина "военным преступником" и отрекся от дружбы со Шредером

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) назвал президента России Владимира Путина "военным преступником". Путин несет ответственность "за эту жестокую войну, за убитых детей, женщин и мужчин, за разлученные семьи, за все горе, причиненное преступными действиями" в Украине, заявил он в интервью Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 20 марта.
Кроме того, Клингбайль заметил, что считает сомнительной политику предыдущих правительств Германии в отношении России. "Все партии, которые несут ответственность (за эту политику. - Ред.), должны спросить себя, были ли они на правильном пути", - сказал глава СДПГ. По его словам, были явные тревожные сигналы, такие как война России против Грузии или аннексия Крыма. "Мы все должны были иначе оценить происходящее в России", - добавил он.
Клингбайль, которого прежде связывали дружеские отношения с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером (Gerhard Schröder), заявил, что теперь дружба закончилась. Шредер, несмотря на войну России против Украины, до сих пор поддерживает экономические связи с Москвой. "То, что произошло за последние несколько недель, означает, конечно, и политический разрыв между мной и Шредером", - сказал Клингбайль.
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Автор: Николай Пермяков