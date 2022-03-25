30-й день войны в Украине: главные события

На 30-й день войны против Украины - в пятницу, 25 марта, - российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам соседней страны, не прекращая попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывали упорное сопротивление. Между тем Россия во второй раз после нападения на Украину обнародовала новые данные о своих военных потерях.

Новые данные о российских потерях

Россия представила обновленные данные о потерях в ходе войны в Украине. "В ходе спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены 3825", - сообщил первый замначальника генерального штаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге в пятницу, 25 марта. Ранее Минобороны РФ раскрывало потери среди российских военных лишь однажды - 2 марта. Тогда потери составляли, по официальным данным, 498 человек. Ранения на тот момент получили 1597 российских военнослужащих.

По данным Минобороны Украины, потери личного состава российских войск с начала войны значительно выше - 16100 человек. Кроме того, россияне потеряли 561 танк, 1625 боевых бронемашин, 291 артиллерийскую систему, 49 средств ПВО, 115 самолетов, 125 вертолетов и пять кораблей, утверждает украинское военное ведомство.

В Киеве сообщили о гибели в Украине еще одного российского генерала. На аэродроме в Чернобаевке Херсонской области убит командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Яков Резанцев, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович. 20 марта член переговорной делегации Украины Михаил Подоляк сообщал, что ВСУ ликвидировали шесть российских генералов.

Военные успехи Украины

По данным министерства обороны Великобритании, украинские силы смогли отвоевать населенные пункты и оборонительные позиции на расстоянии до 35 км к востоку от Киева. По всей вероятности, ВСУ продолжат попытки оттеснить россиян к северо-западу от Киева к аэродрому Гостомеля, отмечается в Twitter британского военного ведомства.

Глава территориальной обороны Киева Петр Кузык сообщил об уничтожении опорного пункта российских войск близ Киева. "По левому берегу в районе Барышевки было успешное наступление на населенные пункты, например, Лукьяновка. Его полностью освободили. Это был такой опорный пункт оккупантов. Там было несколько сот солдат, танки и техника. Техника сожжена, подбиты танки, некоторую технику взяли в качестве трофея", - цитирует его слова "Украинская правда". По данным Кузыка, убито 40 российских военнослужащих, остальным удалось скрыться.

Жертвы среди гражданского населения

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале об обстреле из артиллерии и "Градов" поликлиники в Основянском районе Харькова, где выдавали гуманитарную помощь. В результате погибли четыре человека, еще три получили ранения. "Очевидно, что враг хочет посеять панику и препятствует получению гуманитарной помощи. Вчера днем российские войска также обстреляли пункт выдачи "Новой почты", 6 человек погибли, 17 - пострадавших", - написал Синегубов.

Городской совет осажденного Мариуполя сообщил, что в результате бомбардировки Драматического театра в этом городе 16 марта погибли около 300 человек. "От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибло около 300 человек", - говорится в заявлении.

По данным Офиса генерального прокурора в Киеве, в результате российского вторжения в Украину погибли уже 135 детей, еще 184 ранены. Число погибших детей за минувшие сутки увеличилось на 7, число раненых - на 12. Больше всего пострадавших детей - в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Николаевской и Запорожской областях.

Вице-премьер страны Ирина Верещук заявила, что российские силы взяли в плен мэров 14 городов Украины.

Военные успехи России

Российская армия смогла частично создать сухопутный коридор между оккупированными районами Донбасса и Крыма, говорится в дневной сводке Генерального штаба ВСУ от 25 марта. "Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Генштабе РФ заявили о намерении сфокусироваться на установлении полного контроля над Донбассом. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской также допустил возможность штурма окруженных российскими силами украинских городов. "И хотя такую возможность мы не исключаем, однако, по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, наши силы и средства будут концентрироваться на главном - полном освобождении Донбасса", - заявил он.

По словам Рудского, сепаратисты Донбасса и российские войска на данный момент контролируют уже 93% территории "Луганской народной республики" ("ЛНР") и более половины территории "Донецкой народной республики" ("ДНР"), под контроль взято 276 населенных пунктов.

Брифинг российского Генштаба

Рудской заявил, что за месяц войны в Украине российскими военными уничтожено 112 из 152 самолетов ВСУ, 35 из 36 беспилотников Bayraktar ТВ2, 148 из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук-М1". "Из находившихся на 24 февраля в боевом составе 2416 танков и других боевых бронированных машин уничтожено 1587 единиц; из 1509 орудий полевой артиллерии и минометов - 636 единиц; из 535 РСЗО - 163; из 152 самолетов - 112, из 149 вертолетов - 75; из 36 БПЛА "Байрактар ТБ2" - 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и "Бук М1" - 148; из 300 РЛС различного назначения - 117", - сказал он.

По данным российского Генштаба, безвозвратные потери украинской армии и нацгвардии превышают 14 тыс. человек, санитарные - около 16 тысяч. "На момент начала специальной военной операции, ВСУ вместе с нацгвардией насчитывали 260 200 военнослужащих. За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тыс.человек, в том числе более 14 тысяч - безвозвратные и около 16 тысяч - санитарные", - пояснил Сергей Рудской, добавив, что организованных резервов у Украины не осталось.

Рудской также сообщил, что безвозвратные потери Украины в Донбассе превышают 7000 человек, то есть 26% от общей численности группировки по состоянию на 24 февраля. Он утверждал, что снабжение украинских войск в Донбассе почти полностью остановлено. По его словам, за время войны российские военные нанесли поражение 16 основным военным аэродромам Украины, уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 млн 54 тысяч тонн боеприпасов".

Почти четверть миллионов беженцев в Германии

С начала войны в Украине в Германию приехали более 250 тысяч беженцев из этой страны. До сих пор немецкие власти зарегистрировали 253 157 беженцев из Украины, из них около 7000 - только за минувший день, сообщило министерство внутренних дел ФРГ.

Реальное число беженцев из Украины, по всей вероятности, гораздо выше, поскольку на германо-польской границе отсутствует контроль, а граждане с украинским биометрическим паспортом имеют право свободного пребывания в ЕС до 90 дней без дополнительной регистрации.

Украина призвала ЕС полностью блокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Беларусью. Соответствующее обращение направило Еврокомиссии министерство инфраструктуры в Киеве. Ведомство также призвало Брюссель заблокировать грузовые и пассажирские перевозки в РФ и Беларусь через территорию ЕС и запретить предоставление таможенных услуг по товарам, доставляемым в эти страны.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

Война в Украине - 25.03.2022 Около КПП Орловка-Исакча на границе Украины и Румынии по реке Дунай. Также в фотохронике войны в Украина от 25 марта - Volkswagen "Слава Украине!", "Владимир Кровавый" в Варшаве, руины университета в Харькове, израильские клоуны и украинские дети.

Война в Украине - 25.03.2022 "Слава Украине!" - Volkswagen T3 на польско-украинской границе около КПП Медыка.

Война в Украине - 25.03.2022 Добровольцы, направляющиеся в Украину, на польской границе в городе Пшемысль.

Война в Украине - 25.03.2022 "Владимир Кровавый" ("Bloodymir") и другие антивоенные плакаты в столице Польши Варшаве.

Война в Украине - 25.03.2022 Морской порт в Бердянске, 24 марта. По уточненной информации украинского командования, здесь был уничтожен большой десантный корабль ВМФ РФ "Саратов".

Война в Украине - 25.03.2022 Украинские военные в центре Киева, 24 марта.

Война в Украине - 25.03.2022 В акушерском отделении Киевской городской клинической больницы №1.

Война в Украине - 25.03.2022 Тело скончавшегося пациента в отделении интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы №1.

Война в Украине - 25.03.2022 Задымленная улица в Киеве около горящего склада после очередного обстрела города.

Война в Украине - 25.03.2022 Украинский солдат около разрушенной российской установки "Град" в Харькове.

Война в Украине - 25.03.2022 Разрушения в Харькове. По данным военной администрации, в ночь на 24 марта центр города был подвергнут обстрелу ракетами типа "Калибр" с кораблей в Черном море.

Война в Украине - 25.03.2022 Разрушенное здание экономического факультета Харьковского национального университета.

Война в Украине - 25.03.2022 Родственники на могиле 96-летнего Бориса Романченко - погибшего в результате российского обстрела города Харьков бывшего узника нацистских концентрационных лагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен.

Война в Украине - 25.03.2022 Одна из станций метро в Харькове - второго по величине города Украины. Он подвергается постоянным обстрелам.

Война в Украине - 25.03.2022 Баррикады из песка и противотанковые ежи в Одессе.

Война в Украине - 25.03.2022 Украинский город Мостиска недалеко от польской границы. Больничная палата в школьном классе. Внучка пришла посетить свою бабушку - пациентку кардиологического отделения.

Война в Украине - 25.03.2022 "Портрет госпожи Весны". Тема урока в классе начальной школы в польском городе Жешув, где совместно обучаются местные дети и беженцы из Украины.

Война в Украине - 25.03.2022 Урок физкультуры в Жешуве. Всего в этой школе сейчас насчитывается около 360 учеников, из них 50 - из Украины.

Война в Украине - 25.03.2022 КПП Медыка. Клоуны-доктора из Израиля из организации Dream Doctors встречают украинские семьи с детьми на польской границе.

Война в Украине - 25.03.2022 "Остановите войну!" - украинский флаг с призывом на трибуне во время футбольного матча Шотландии и Польши в городе Глазго. Автор: Николай Пермяков

