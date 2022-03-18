Украинский генерал: Дайте вывезти из Мариуполя детей - и я сдамся в плен

Бывший заместитель главы Национальной полиции Украины, генерал Вячеслав Аброськин опубликовал в Facebook открытое обращение к российским военнослужащим, предложив добровольно сдаться в плен, если ему позволят вывезти из осажденного Мариуполя детей. В Facebook он написал, что ему нужно три дня, чтобы собрать всех детей в городе, а во время обратного проезда с ними на последнем блокпосту он отдаст себя в руки российским войскам. В разговоре с DW Вячеслав Аброськин рассказал о своих мотивах и о том, почему, на его взгляд, российскую армию может заинтересовать его предложение.

DW: Вы обратились в Facebook к российским военнослужащим, предложив сдаться в плен, если они позволят вам вывезти из осажденного Мариуполя детей. Почему вы это сделали?

Вячеслав Аброськин: Я с 2014 по 2018 годы был начальником полиции Донецкой области. Я практически создавал эту полицию. И когда в 2014 году меня назначили ее начальником, уровень доверия населения к полиции там был ноль процентов. А в 2018-м, когда я уже уходил, он был уже 70 процентов. Люди мне доверяют, особенно в Мариуполе, потому что там находилось управление полиции. Я лично знаю очень много людей, и мэров близлежащих городов, и простых жителей.

Генерал 2-го ранга Вячеслав Аброськин

Когда российские войска окружили Мариуполь и начали убивать наших граждан, расстреливать их с самолетов буквально каждый день, я стал получать из города сотни сообщений. Номер моего телефона многие знают, в свое время его публиковали на местном телевидении, и поэтому люди мне звонят, пишут сообщения, отправляют фотографии - и просят их спасти. И когда я с ними разговариваю… У меня нет никаких других возможностей, кроме как отдать самого себя, чтобы вывезти оттуда детей. Поэтому я это и написал.

- Почему вы считаете, что Россию может заинтересовать ваше предложение?

- Потому что именно я создавал подразделения, которые задерживали в Донбассе российских пособников в 2014-2016 годах. Именно я построил структуру, которая позволила задерживать их сотнями. Мы их арестовывали, привлекали к уголовной ответственности, впоследствии меняли их на наших военнопленных. Это была не одна сотня и не одна тысяча.

Позже, когда я стал начальником криминальной полиции Украины, я сотрудничал с правоохранительными органами многих европейских стран, предоставлял им информацию об иностранцах, которые участвовали в войне против Украины. В Чехии, например, благодаря предоставленной мной информации, были привлечены к ответственности и осуждены на разные сроки 12 человек.

В 2014 году я лично задерживал одного из террористов - члена "Верховного совета ДНР" Александра Шахаева. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, был тяжело ранен, впоследствии его обменяли на наших военнопленных, и он до сих мне угрожает. На меня готовили покушение, но в 2017 году я уехал из Донецкой области, и тогда они изменили планы и 31 марта взорвали в Мариуполе автомобиль полковника СБУ Александра Хараберюша, он погиб. Я один из первых в санкционном списке России (против украинских граждан - Ред.). Поэтому я думаю, что я для них интересная персона.

- Вы ожидаете от российской стороны каких-то гарантий того, что ваши условия будут выполнены?

- От преступников никаких гарантий ожидать не приходится. Именно поэтому я открыто к ним обратился. Я мог бы приехать в Мариуполь тайно, у меня были возможности сообщить им об этом негласно. Но я хотел, чтобы это предложение стало известно широкой общественности - и тогда уже остальное будет на их (российских военнослужащих - Ред.) совести.

- Вы написали, что вы "именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку "Азов". Что вы имели в виду?

- Так получилось, что я вместе с ними освобождал Мариуполь. Тогда они были добровольцами батальона "Азов". 13 июня 2014 года на улице Греческой я впервые встретился и с Белецким (основатель и лидер "Азова" Андрей Белецкий - Ред.), и с остальными руководителями этого батальона. В дальнейшем жизнь сложилась так, что меня назначили начальником полиции в Донецкой области, а базой "Азова" стал Мариуполь, и мы постоянно общались. У меня сложились очень хорошие, близкие, доверительные отношения и с руководителями полка, и с рядовыми бойцами. Наверное, таких отношений у них нет ни с одним генералом в Украине - думаю, что и они могут это подтвердить.

- Один из нарративов российской пропаганды заключается в том, что полк "Азов" состоит из радикальных националистов. Само существование полка стало одним из поводов, которым Россия воспользовалась для полномасштабного вторжения в Украину 2014 года. Как бы вы охарактеризовали полк "Азов"? Кто эти люди?

- Я знаю их уже восемь лет, это обычные люди - но высоко мотивированные. Если в вооруженные силы других стран некоторые контрактники идут за какой-то социальный пакет, то в полк "Азов" люди пришли защищать родину. У них очень строгая дисциплина, я за восемь лет ни разу не видел, чтобы кто-то из них употреблял алкоголь, не говоря уже о наркотиках.

Почему их называли радикалами? Возможно, из-за каких-то символов, которые они в самом начале использовали. Некоторые из них были активными футбольными болельщиками "Динамо", ультрас, и у них там была своя символика. В полку "Азов" большинство молодежи было, когда я с ними познакомился, по 20 с лишним лет. На сегодняшний день это высокопрофессиональные военнослужащие, подразделение специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, входящее в структуру МВД.

Я уже в бытность свою ректором Одесского государственного университета внутренних дел привозил к ним своих курсантов - и курсанты в них просто влюблены были! Поймите, я кадровый офицер полиции, я прослужил в криминальной полиции 27 лет. Никаких националистических или ультраправых настроений у них я не видел. Кроме позитива, я ничего не могу о них сказать. Это люди, которые любят свою страну и готовы умереть за нее.

- Российская сторона уже как-то отреагировала на ваше предложение?

- С российской стороны пока никакой реакции не было, но ко мне обратились очень много наших военнослужащих, которые готовы поехать вместе со мной в Мариуполь, вывезти оттуда детей и после проезда последнего автобуса остаться на блокпосту российских оккупантов.

Знаете, меня уже сейчас многие спрашивают: почему я решил поступить именно так? Пишут, мол, зачем, не стоит... Но я не вижу для себя другого выхода. Когда я вижу фотографии, которые мне присылают, когда я слышу людей, которые говорят, какой ад сейчас там творится, рассказывают о том, как самолеты летят на дома, и на первом круге глушат женщин и детей двигателями, а потом начинают расстреливать их ракетами или сбрасывать бомбы… Так нельзя издеваться над людьми. Они же видят, куда они сбрасывают бомбы - на театр, на жилые дома!

Можете написать, что я, генерал полиции в отставке, тоже стал крайне радикальным человеком. Я радикально настроен против российской армии. Этих ребят, которых привезли из Бурятии, по 18-20 лет, их я могу простить. Но я никогда не прощу профессиональных летчиков, которые говорят, когда попадают в плен, мол, мы не знали, куда летели, мы получили задание уже в небе. Ну, послушайте, мы же грамотные люди, офицеры, мы же знаем, что они получают задание еще на земле, и точно знают, что они будут бомбить. Так что тут еще вопрос, кто из нас радикал.

Волосы дыбом встают, когда слышишь, что говорят люди из Мариуполя. Мне позвонила одна молодая женщина и рассказала, что их стали насильно выселять, как бы "спасать" и перевозить на территорию "ДНР" и "ЛНР". Так она говорит: "Я лучше умирать буду, я пешком по взрывчатке пойду, но к ним туда никогда не поеду!" Это до какого же состояния нужно людей довести, чтобы они так говорили?!

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