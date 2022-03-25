Байден вновь назвал Путина военным преступником

Президент США Джо Байден вновь назвал президента России Владимира Путина военным преступником. "Разруха в Украине вызвана человеком, которого я, выражаясь прямо, считаю военным преступником. И я думаю, что это соответствует и правовой дефиниции данного термина", - сказал он в ходе визита в польский город Жешув в 90 километрах от границы с Украиной в пятницу, 25 марта.

Байден уже называл Путина военным преступником. Тогда Белый дом заявил, что президент выразился "от сердца". В Жешуве Байден вместе с президентом Польши Анджеем Дудой ознакомился с ходом гуманитарной операции по оказанию помощи беженцам из Украины. Дуда заверил Байдена в готовности Польши помогать людям из Украины. Он подчеркнул, что не считает прибывших из Украины беженцами, это - "наши гости", пояснил польский президент.

Наплыв беженцев из Украины

"Украинцы - наши братья и соседи, которые были вынуждены покинуть родные места из-за российской агрессии", - добавил он. Анджей Дуда поблагодарил Джо Байдена за поддержку как в военной, так и в гуманитарной сфере. По данным польской погранслужбы, с начала войны в Украине в Польшу перебрались 2,24 млн беженцев. "Все указывает на то, что что их число увеличится", - отметил Дуда. Данные о том, сколько беженцев остались в Польше, а сколько поехали в другие страны ЕС, отсутствуют.

Ранее Джо Байден посетил расположение военнослужащих США в Жешуве. 26 марта он выступит в Варшаве с речью, посвященной российской агрессии в Украине. До этого он проведет переговоры в президентском дворце с Анджеем Дудой.

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