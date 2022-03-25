 Глава Черниговской области рассказал об обстановке в осажденном городе | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 25.03.2022

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Украина

Глава Черниговской области рассказал об обстановке в осажденном городе

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в интервью DW рассказал об обстрелах, снабжении города и эвакуации людей.

Разбомбленный жилой дом в Чернигове

В Чернигове после очередного авианалета

Чернигов и окрестные села находятся под постоянными обстрелами. Люди пока не могут выехать из города - российская армия взорвала мост через Десну, соединявшую Чернигов с Киевом и другими городами. О ситуации в области и городе в интервью DW рассказал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

DW: Господин Чаус, какова сейчас ситуация в Черниговской области?

Вячеслав Чаус: На сегодняшний день нам временно недоступна территория на севере и частично на востоке Черниговской области. Но с большинством территориальных общин мы имеем постоянную связь, главы общин находятся на своих местах и ​выполняют свои обязанности. Есть несколько общин, где россияне дислоцируются непосредственно в населенных пунктах. Таких общин не много. Практически все они находятся вокруг Чернигова и несколько в Нежинском и Прилуцком районах. Там тяжелая ситуация, потому что у нас нет туда доступа. Люди не получают гуманитарную помощь, и мы не можем их эвакуировать.

- А какая ситуация сейчас в самом Чернигове?

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус

Вячеслав Чаус

- Ситуация тяжелая. Чернигов находится под постоянными ежедневными артобстрелами и авиаударами. Эти обстрелы проходят с небольшим интервалом в несколько минут и не останавливаются даже ночью.

- Скажите, могут ли люди уехать из Чернигова и окрестных сел? Есть ли гуманитарные коридоры?

- Не из всех сел вокруг Чернигова можно было уехать. А вот из Чернигова люди уезжали практически каждый день. Но теперь временно отсутствует возможность вывозить людей из города, поскольку российские войска разрушили мост через Десну. Мы работаем над другими решениями эвакуации и, конечно, они будут. Несмотря на это, гуманитарная помощь в город поступает. Чернигов обеспечен сейчас недостаточно, но удовлетворительно. В ближайшее время мы восстановим логистику.

- Есть ли сейчас вода, свет, тепло в городе, лекарства? Люди могут получить самое необходимое?

- В Чернигове отсутствует свет, водоснабжение, тепло. С этим плохо. Иногда ремонтные бригады пытаются что-то восстановить, но техника быстро снова выходит из строя, потому что враг снова повреждает сети. Все наши бомбоубежища инвентаризированы и мы знаем, где находятся люди и сколько их там. Как городские власти, так и волонтеры обеспечивают все укрытия водой и едой. Но учитывая масштаб обстрелов, у нас появилось много спонтанных укрытий, где люди обустроили себе убежище. Поэтому, к сожалению, есть места, до которых пока не доходят поставки продовольствие и воды. Но мы решили, что обойдем пешком все подвалы, и уже несколько дней занимаемся этим - заходим в каждый подвал, чтобы понять, есть ли там люди и обеспечить их всем необходимым.

- Работают ли больницы? Оказывается медицинская помощь?

- Больницы на сегодняшний день работают, но к ним периодически кое-что "прилетает". На сегодняшний день россияне не уничтожили ни одного военного объекта, но наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданским объектам: многоэтажным домам, школам, садам и больницам. Врачи, которые там работают, настоящие герои, потому что в таких условиях работать крайне трудно. Город снабжен основной группой лекарств и врачи пытаются помочь всем.

- Создан ли реестр поврежденного жилья и социальной инфраструктуры?

- Большинство домов повреждены полностью и их нужно просто сносить и строить новые, потому что они больше не пригодны для проживания. На Чернигов падают 250 и 500 килограммовые авиабомбы. Это бомбы мощной разрушительной силы. Конечно, государственная служба по чрезвычайным ситуациям и правоохранители фиксируют все повреждения, но сейчас оценить ущерб от разрушения и их реальное количество невозможно, потому что обстрелы идут каждые пятнадцать минут. Сначала мы должны победить, а потом подсчитывать убытки и выставлять счет стране-агрессору.

- Недавно прошла информация, что в Чернигове на одном из предприятий поврежден аммиакопровод. Удалось ли ликвидировать аварию и ее последствия?

- Такие опасные объекты есть в каждом городе. В этом случае действительно было повреждение, но государственная служба по чрезвычайным ситуациям сработала оперативно и качественно. Те меры, которые быстро приняли спасатели, помогли избежать возможных существенных последствий.

- Фиксируют ли местные власти количество жертв российской агрессии?

- Да, фиксируем, но цифры не точные, поскольку, давайте быть откровенны, под завалами еще остаются тела погибших. Мы пытаемся разобрать завалы, но это трудно делать под постоянными обстрелами. Недавно я говорил о "Черниговской сотне", но сейчас, к сожалению, цифра погибших значительно больше. На сегодняшний день по области у нас более 200 убитых и больше, чем полтысячи раненых только гражданских.

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    Автор: Николай Пермяков


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