Глава Черниговской области рассказал об обстановке в осажденном городе

Чернигов и окрестные села находятся под постоянными обстрелами. Люди пока не могут выехать из города - российская армия взорвала мост через Десну, соединявшую Чернигов с Киевом и другими городами. О ситуации в области и городе в интервью DW рассказал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

DW: Господин Чаус, какова сейчас ситуация в Черниговской области?

Вячеслав Чаус: На сегодняшний день нам временно недоступна территория на севере и частично на востоке Черниговской области. Но с большинством территориальных общин мы имеем постоянную связь, главы общин находятся на своих местах и ​выполняют свои обязанности. Есть несколько общин, где россияне дислоцируются непосредственно в населенных пунктах. Таких общин не много. Практически все они находятся вокруг Чернигова и несколько в Нежинском и Прилуцком районах. Там тяжелая ситуация, потому что у нас нет туда доступа. Люди не получают гуманитарную помощь, и мы не можем их эвакуировать.

- А какая ситуация сейчас в самом Чернигове?

Вячеслав Чаус

- Ситуация тяжелая. Чернигов находится под постоянными ежедневными артобстрелами и авиаударами. Эти обстрелы проходят с небольшим интервалом в несколько минут и не останавливаются даже ночью.

- Скажите, могут ли люди уехать из Чернигова и окрестных сел? Есть ли гуманитарные коридоры?

- Не из всех сел вокруг Чернигова можно было уехать. А вот из Чернигова люди уезжали практически каждый день. Но теперь временно отсутствует возможность вывозить людей из города, поскольку российские войска разрушили мост через Десну. Мы работаем над другими решениями эвакуации и, конечно, они будут. Несмотря на это, гуманитарная помощь в город поступает. Чернигов обеспечен сейчас недостаточно, но удовлетворительно. В ближайшее время мы восстановим логистику.

- Есть ли сейчас вода, свет, тепло в городе, лекарства? Люди могут получить самое необходимое?

- В Чернигове отсутствует свет, водоснабжение, тепло. С этим плохо. Иногда ремонтные бригады пытаются что-то восстановить, но техника быстро снова выходит из строя, потому что враг снова повреждает сети. Все наши бомбоубежища инвентаризированы и мы знаем, где находятся люди и сколько их там. Как городские власти, так и волонтеры обеспечивают все укрытия водой и едой. Но учитывая масштаб обстрелов, у нас появилось много спонтанных укрытий, где люди обустроили себе убежище. Поэтому, к сожалению, есть места, до которых пока не доходят поставки продовольствие и воды. Но мы решили, что обойдем пешком все подвалы, и уже несколько дней занимаемся этим - заходим в каждый подвал, чтобы понять, есть ли там люди и обеспечить их всем необходимым.

- Работают ли больницы? Оказывается медицинская помощь?

- Больницы на сегодняшний день работают, но к ним периодически кое-что "прилетает". На сегодняшний день россияне не уничтожили ни одного военного объекта, но наносят артиллерийские и ракетные удары по гражданским объектам: многоэтажным домам, школам, садам и больницам. Врачи, которые там работают, настоящие герои, потому что в таких условиях работать крайне трудно. Город снабжен основной группой лекарств и врачи пытаются помочь всем.

- Создан ли реестр поврежденного жилья и социальной инфраструктуры?

- Большинство домов повреждены полностью и их нужно просто сносить и строить новые, потому что они больше не пригодны для проживания. На Чернигов падают 250 и 500 килограммовые авиабомбы. Это бомбы мощной разрушительной силы. Конечно, государственная служба по чрезвычайным ситуациям и правоохранители фиксируют все повреждения, но сейчас оценить ущерб от разрушения и их реальное количество невозможно, потому что обстрелы идут каждые пятнадцать минут. Сначала мы должны победить, а потом подсчитывать убытки и выставлять счет стране-агрессору.

- Недавно прошла информация, что в Чернигове на одном из предприятий поврежден аммиакопровод. Удалось ли ликвидировать аварию и ее последствия?

- Такие опасные объекты есть в каждом городе. В этом случае действительно было повреждение, но государственная служба по чрезвычайным ситуациям сработала оперативно и качественно. Те меры, которые быстро приняли спасатели, помогли избежать возможных существенных последствий.

- Фиксируют ли местные власти количество жертв российской агрессии?

- Да, фиксируем, но цифры не точные, поскольку, давайте быть откровенны, под завалами еще остаются тела погибших. Мы пытаемся разобрать завалы, но это трудно делать под постоянными обстрелами. Недавно я говорил о "Черниговской сотне", но сейчас, к сожалению, цифра погибших значительно больше. На сегодняшний день по области у нас более 200 убитых и больше, чем полтысячи раненых только гражданских.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

Война в Украине - 25.03.2022 Около КПП Орловка-Исакча на границе Украины и Румынии по реке Дунай. Также в фотохронике войны в Украина от 25 марта - Volkswagen "Слава Украине!", "Владимир Кровавый" в Варшаве, руины университета в Харькове, израильские клоуны и украинские дети.

Война в Украине - 25.03.2022 "Слава Украине!" - Volkswagen T3 на польско-украинской границе около КПП Медыка.

Война в Украине - 25.03.2022 Добровольцы, направляющиеся в Украину, на польской границе в городе Пшемысль.

Война в Украине - 25.03.2022 "Владимир Кровавый" ("Bloodymir") и другие антивоенные плакаты в столице Польши Варшаве.

Война в Украине - 25.03.2022 Морской порт в Бердянске, 24 марта. По уточненной информации украинского командования, здесь был уничтожен большой десантный корабль ВМФ РФ "Саратов".

Война в Украине - 25.03.2022 Украинские военные в центре Киева, 24 марта.

Война в Украине - 25.03.2022 В акушерском отделении Киевской городской клинической больницы №1.

Война в Украине - 25.03.2022 Тело скончавшегося пациента в отделении интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы №1.

Война в Украине - 25.03.2022 Задымленная улица в Киеве около горящего склада после очередного обстрела города.

Война в Украине - 25.03.2022 Украинский солдат около разрушенной российской установки "Град" в Харькове.

Война в Украине - 25.03.2022 Разрушения в Харькове. По данным военной администрации, в ночь на 24 марта центр города был подвергнут обстрелу ракетами типа "Калибр" с кораблей в Черном море.

Война в Украине - 25.03.2022 Разрушенное здание экономического факультета Харьковского национального университета.

Война в Украине - 25.03.2022 Родственники на могиле 96-летнего Бориса Романченко - погибшего в результате российского обстрела города Харьков бывшего узника нацистских концентрационных лагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен.

Война в Украине - 25.03.2022 Одна из станций метро в Харькове - второго по величине города Украины. Он подвергается постоянным обстрелам.

Война в Украине - 25.03.2022 Баррикады из песка и противотанковые ежи в Одессе.

Война в Украине - 25.03.2022 Украинский город Мостиска недалеко от польской границы. Больничная палата в школьном классе. Внучка пришла посетить свою бабушку - пациентку кардиологического отделения.

Война в Украине - 25.03.2022 "Портрет госпожи Весны". Тема урока в классе начальной школы в польском городе Жешув, где совместно обучаются местные дети и беженцы из Украины.

Война в Украине - 25.03.2022 Урок физкультуры в Жешуве. Всего в этой школе сейчас насчитывается около 360 учеников, из них 50 - из Украины.

Война в Украине - 25.03.2022 КПП Медыка. Клоуны-доктора из Израиля из организации Dream Doctors встречают украинские семьи с детьми на польской границе.

Война в Украине - 25.03.2022 "Остановите войну!" - украинский флаг с призывом на трибуне во время футбольного матча Шотландии и Польши в городе Глазго. Автор: Николай Пермяков

