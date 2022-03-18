Болгария и страны Балтии высылают российских дипломатов

Сразу несколько стран, включая Болгарию, а также балтийские государства, в том числе Эстония, Латвия, Литва, заявили в пятницу, 18 марта, о высылке ряда российских дипломатов. Так, в МИД Болгарии сообщили, что объявили 10 российских дипломатов персонами нон грата. Им предоставлены 72-часа для выезда из страны.

Заместитель министра иностранных дел Болгарии Васил Георгиев передал соответствующую устную ноту послу РФ в этой стране Элеоноре Митрофановой.

По информации болгарских компетентных органов, указанные сотрудники посольства РФ в Болгарии осуществляли на территории страны деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Ранее София осудила полномасштабное вторжение России в Украине.

Эстония высылает трех дипсотрудников РФ

Эстония также высылает трех сотрудников посольства России в Таллине, нарушивших Венскую конвенцию, говорится в Twitter МИД Эстонии. "Они прямо и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую незаконные военные действия России", - подчеркивается в записи.

Литва объявила четырех сотрудников диппредставительства персонами нон грата

Министерство иностранных дел Литвы 18 марта вызвало посла России в этой стране Алексея Исакова и вручило ему дипломатическую ноту, объявив четырех сотрудников диппредставительства персонами нон грата в этой стране за деятельность, "несовместимую с их дипломатическим статусом", а также приказав покинуть Литву в течение пяти дней.

Наконец, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter, что трое сотрудников российского посольства высылаются "с учетом продолжающейся российской агрессии в Украине. "Решение согласовано с Литвой и Эстонией", - написал глава МИД.

Ранее, в начале марта, Болгария уже объявляла о высылке двух российских дипломатов, обвиненных прокуратурой республики в шпионаже. Они "осуществляли разведывательную деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом на территории Республики Болгария", заявили тогда в МИД Болгарии.

Смотрите также:

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Желтый и голубой - цвета солидарности на демонстрациях, граффити и плакатах; портреты Владимира Путина с призывами привлечь к ответственности и требованиями немедленно прекратить войну - здесь собраны такие фотографии последних недель. Начнем с благотворительного концерта в Лондоне, 10 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В российских городах также проходят акции протеста против военных действий в Украине. Выступления жестоко подавляются и разгоняются. За первые две недели по всей стране было задержано более 13 тысяч демонстрантов. Москва, 6 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Нет больше времени" - граффити в польском Гданьске. С обстрела полуострова Вестерплатте неподалеку от этого города 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Демонстрация в Гааге - городе в Нидерландах, где расположен Международный уголовный суд. В компетенцию этого суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Граффити в сирийском городе Идлиб - созданы двумя местными художниками в первый день войны в Украине.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Stop Putin Now" - призыв остановить Владимира Путина на электронном табло Театра Багателя в Кракове, Польша.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Mad man Putin" - "Безумец Путин". Плакат на акции в шотландском Эдинбурге.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди. Автор: Николай Пермяков

