 Болгария и страны Балтии высылают российских дипломатов | Новости из Германии о Европе | DW | 18.03.2022

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Европа

Болгария и страны Балтии высылают российских дипломатов

Болгария объявила персонами нон грата 10 российских дипломатов, Литва высылает четырех, Эстония и Латвия - по три дипсотрудника.

Протесты против войны в Украине в столице Болгарии перед посольством РФ

Протесты против войны в Украине в столице Болгарии перед посольством РФ (фото из архива)

Сразу несколько стран, включая Болгарию, а также балтийские государства, в том числе Эстония, Латвия, Литва, заявили в пятницу, 18 марта, о высылке ряда российских дипломатов. Так, в МИД Болгарии сообщили, что объявили 10 российских дипломатов персонами нон грата. Им предоставлены 72-часа для выезда из страны.

Заместитель министра иностранных дел Болгарии Васил Георгиев передал соответствующую устную ноту послу РФ в этой стране Элеоноре Митрофановой.

По информации болгарских компетентных органов, указанные сотрудники посольства РФ в Болгарии осуществляли на территории страны деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Ранее София осудила полномасштабное вторжение России в Украине.

Эстония высылает трех дипсотрудников РФ

Эстония также высылает трех сотрудников посольства России в Таллине, нарушивших Венскую конвенцию, говорится в Twitter МИД Эстонии. "Они прямо и активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли пропаганду, оправдывающую незаконные военные действия России", - подчеркивается в записи.

Литва объявила четырех сотрудников диппредставительства персонами нон грата

Министерство иностранных дел Литвы 18 марта вызвало посла России в этой стране Алексея Исакова и вручило ему дипломатическую ноту, объявив четырех сотрудников диппредставительства персонами нон грата в этой стране за деятельность, "несовместимую с их дипломатическим статусом", а также приказав покинуть Литву в течение пяти дней.

Наконец, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил в Twitter, что трое сотрудников российского посольства высылаются "с учетом продолжающейся российской агрессии в Украине. "Решение согласовано с Литвой и Эстонией", - написал глава МИД.

Ранее, в начале марта, Болгария уже объявляла о высылке двух российских дипломатов, обвиненных прокуратурой республики в шпионаже. Они "осуществляли разведывательную деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом на территории Республики Болгария", заявили тогда в МИД Болгарии.

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    Автор: Николай Пермяков


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