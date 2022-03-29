Офис Зеленского о месяце войны: российский план нападения провалился

Война России с Украиной продолжается уже более месяца - российские ракетные обстрелы и атаки на украинские города не прекращаются уже 34-й день. Об изменении тактики России, ядерном шантаже со стороны президента РФ Владимира Путина, вероятности вступления Беларуси в войну и возможной новой архитектуре безопасности в Восточной Европе в интервью DW рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

DW: С начала российского вторжения прошло уже больше месяца. Как бы вы охарактеризовали случившееся за этот месяц, и какая сейчас ситуация на фронте?

Алексей Арестович: Я бы охарактеризовал случившееся за месяц как провал российского плана нападения на Украину и плана шантажа Запада. Хотя относительно второго Кремль частично преуспел, поскольку мы видим, что коллективный Запад ведет себя несколько испуганно. Мне кажется, что Запад сам себя испугал.

Недавно было официальное сообщение Минобороны РФ, что они "меняют цели операции" в Украине и сейчас будут сосредотачиваться на "полном освобождении Донбасса", то есть попытке расширения так называемых "ДНР" и "ЛНР" в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей. Вспомните, в начале военной кампании в Украине они декларировали "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины. Изменение их целей показывает, что планы Кремля полностью провалились.

Алексей Арестович

Еще один признак того, что они провалились, - то, что они (Россия. - Ред.) на второй день "операции" попросили о переговорах. Это беспрецедентный случай в мировой военной истории, потому что не было такого, чтобы нападающая сторона на второй день просила о переговорах. Это значит, что сначала у них все пошло не так.

Сейчас ни один из российских военных или политиков не может сказать Путину, что все провалилось и нужно делать по-другому. Под давлением обстоятельств и реальной информации, которая поступает из Украины, они это поняли и официально изменили цель операции. В общем, это значит для РФ оперативное поражение.

Сейчас они сосредоточат усилия на зоне Операции объединенных сил (ООС), там может быть для нас достаточно больно, и на удержании юга Украины - о наступлении там уже речь не идет. Они хотят удержать Херсон. Отмечу, что сначала российские войска наступали сразу на семи-восьми оперативных направлениях, сейчас осталось два. Наши силы уже освобождают Сумскую область, часть Харьковской и Киевской. Оттуда уже выходят русские колонны. Это для них провал.

- Относительно того, как вы сказали, где Украине может быть "достаточно больно"...

- Больно возможно в зоне ООС. Они концентрируют там все силы, которые сейчас выводятся с севера Украины. Там непростая ситуация.

- Возвращаясь к тому, где Украине "может быть больно", - к ситуации в Донбассе, президент Владимир Зеленский в одном из своих обращений раскритиковал иностранных партнеров, которые не предоставляют Украине танки и самолеты, необходимые для деблокирования Мариуполя. Может ли Украина своими силами деблокировать Мариуполь?

- Нет, по крайней мере пока основная российская группировка действует севернее Мариуполя, о том, чтобы деблокировать город, речь не идет. Наши войска не пройдут по степи 120 километров под ударами авиации из аннексированного Крыма и Ростовской области РФ. Ни одна установка ПВО, следующая в колонне, не сможет отразить массированную воздушную атаку. Мы просто похороним резервы, которые есть и могут туда выдвинуться.

Командир полка "Азов" это отлично понимает. Он недавно заявил, что Мариуполь оттягивает силы противника. Это Мариуполь помогает Украине, и это правда. Если бы не Мариуполь, эти силы были бы брошены на другие участки фронта. С военной точки зрения деблокировать Мариуполь невозможно, оперативная обстановка пока не позволяет это сделать.

- Какова вероятность вступления войск Беларуси, которая входит в Союзное государство с Россией, в войну против Украины?

- Очень невысокая, и уход российских войск с севера Украины демонстрирует, что они поняли, что уговорить Александра Лукашенко не удастся. Я понимаю его. У них есть данные собственного соцопроса, показывающего, что большинство белорусских военных категорически негативно относятся к такой перспективе. Ни один диктатор мира не отправит войска в таком состоянии - просто потому, что они против него самого повернут оружие или встанут на нашу сторону.

Вместо мощной белорусской операции в районе Киева будет переход белорусской армии на нашу сторону и будет мощная операция в направлении Минска. Они это вполне понимают и боятся. Заявление Минобороны РФ о том, что они вроде бы не хотели брать крупные украинские города, а будут "отбивать Донбасс", показывает, что они четко для себя выяснили, что белорусы воевать не пойдут.

- Относительно "отбить Донбасс". Есть ли шансы у РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей?

- Они сейчас там сосредотачивают все усилия. Там есть количественное и качественное преимущество противника. Там действительно очень опасное положение для наших войск. При всех наших победах под Киевом, в районе Николаева, Сум, Харькова и Чернигова, в зоне ООС будет складываться очень опасная ситуация. Здесь нужно избавиться от лишнего оптимизма, там все держится на волоске. Наше командование это прекрасно понимает и принимает соответствующие меры.

- 27 февраля, на четвертый день войны в Украине, президент Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. По вашему мнению, решится ли он использовать ядерное оружие?

- Ядерного шантажа будет много, ядерного оружия не будет. Они даже не решились объявить в РФ всеобщую мобилизацию, это значит, что они боятся внутренних протестов и социально-политического напряжения внутри страны. Шантажа будет много, пугать будут, но Байден уже заявил, что НАТО или США вмешаются, если РФ применит химическое оружие против Украины.

Однако, понятно, что ядерное оружие - это гораздо более серьезная опасность. Байден дал четкий сигнал и, я думаю, что россияне его уловили. Идти на это (применение ядерного оружия. - Ред.) - это просто самоубийство для них. Они и так самоубийцы, но не настолько, чтобы НАТО с ними разобралось за три дня.

- Недавно президент Зеленский заявил, что окончательно формат компромиссов по гарантиям безопасности и временно оккупированным территориям на переговорах между Украиной и Россией может быть вынесен на всеукраинский референдум. Не могли бы вы детализировать это заявление, и возможно ли в действующих военно-политических условиях проводить референдум?

- Референдум запрещено проводить во время военного положения. То есть, по меньшей мере мы должны обеспечить отмену военного положения, а военное положение может быть отменено только в случае прекращения огня и полного вывода российских войск с нашей территории. То есть, мы должны выполнить первоочередную задачу - прекращение боевых действий и вывод войск РФ, а потом уже украинский народ может решить, как обращаться с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса.

Об этом сейчас рано говорить. Для начала должна быть прекращена война, и российские войска должны убраться отсюда полностью - тогда можно говорить об этих вопросах серьезно. Те люди, которые участвуют в переговорах (в частности, Михаил Подоляк это говорит) отмечают, что россияне на этих переговорах каждый день становятся скромнее и трезвеют. Также Подоляк сказал, что окончательное отрезвление наступит, когда они осознают количество потерь на поле боя и экономических потерь от санкций и, наконец, вернутся к реальности.

- На днях Зеленский в интервью CNN сказал, что готов вести переговоры с президентом России Путиным, но предупредил, что если эти переговоры потерпят неудачу, это будет означать "третью мировую войну". Скажите, что имел в виду президент?

- Это заявление было сделано, когда россияне несколько суток угрожали Польше, являющейся членом НАТО. Кстати, эта угроза окончательно не снята и вчерашние (от 26 марта. - Ред.) удары по Львову, несмотря на военное значение, имели целью демонстрацию президенту Байдену того, что ракеты фактически летели в его сторону.

Это показывает, что Кремль будет продолжать шантаж третьей мировой войны. Готова ли Европа и НАТО давать ответ? Я думаю, что готовы, и именно поэтому не вижу непосредственной угрозы третьей мировой. Но всегда существует угроза эскалации боевых действий, пока идет война.

- В том же интервью президент подчеркнул, что если бы Украина была в НАТО, то Россия не вторглась бы. Сейчас очень много спекуляций относительно возможного отказа от курса Украины на вступление в НАТО. Проясните ситуацию относительно перспектив евроатлантической интеграции, и есть ли альтернатива НАТО для Украины?

- В том интервью президент четко сказал, что в начале конфликта он спросил партнеров по НАТО "Когда вы нас примете в НАТО?", чтобы понимать перспективу и строить свою внешнюю политику. Президент сказал, что ответ был очень четким: "Вы не будете членом НАТО, но публично двери останутся открытыми".

Вот возникает вопрос - как нам строить систему национальной безопасности Украины в Восточной Европе, которая постоянно подвергается угрозам, потому что Украина находится на разломе геополитических плит. Президент предложил несколько вариантов, один из которых он представил во время выступления в Конгрессе США. Это создание нового блока U-24, являющегося аналогом НАТО.

Эта инициатива предусматривает, что если страна подвергается агрессия или военному нападению, то ей должна быть оказана в течение 24 часов политическая, военная, финансовая или гуманитарная помощь. Это своего рода НАТО с аналогом 5-й статьи Вашингтонского договора. Удастся ли этого добиться - посмотрим, но это может быть новой системой архитектуры безопасности.

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