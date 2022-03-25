 Дневник войны. Биография между харьковских руин | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 26.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Дневник войны. Биография между харьковских руин

"От школы, в которой училась моя мать, остался один скелет. Возле очага культуры как раз шел бой с российской ДРГ", - пишет о войне в своем дневнике украинский писатель Олег Коцарев.

Олег Коцарев

Олег Коцарев

Привет, меня зовут Олег. Я писатель и журналист, родился и вырос в городе Харьков в Восточной Украине. Есть сотни способов рассказать незнакомым людям о себе, но сегодня в моей стране проще всего познакомиться при помощи зданий. Как это? Сейчас покажу.

Экскурсия по руинам  

Вот на улице с очень садовым названием - школа, в которую я ходил в детстве и в ранней юности. По сообщениям городских властей, она пострадала от российских обстрелов уже в первую неделю полномасштабной войны России против Украины. Иногда вспоминаю учительницу русской литературы. В волнительном начале 1990-х ей очень понравилось, что школу официально переименовали в лицей, она считала это своеобразным намеком на Пушкина, который тоже когда-то учился в лицее. Учительница даже выражала решительные надежды, что мы, ученики, будем столь же выдающимися, как и Пушкин. Что ж, нынче на улицы Харькова действительно пришел Пушкин, в прямом лингвистическом смысле…

Харьковский университет с выбитыми окнами 

А вот - Харьковский национальный университет имени Василия Каразина. Здесь я учился, потом работал, еще учился, и вообще много чего успел наделать. Главный корпус находится на площади Свободы, которую в Харькове называют самой большой в Европе, в нем повылетали окна. Чуть дальше стоит эстетически скромный памятник студентам и преподавателям университета, погибшим во Второй мировой войне. Интересно, как увековечат жертв нынешней российской агрессии?

Другой корпус, на улице Мироносицкой, уничтожен практически полностью - он пострадал во время атаки на управление Службы безопасности Украины.

Харьковский университет, крупный научный и учебный центр, между прочим, всегда был и важным центром литературы. Да, в некоторых из этих аудиторий за выбитыми окнами когда-то проходили и мои первые выступления, здесь я читал свои стихи и отрывки прозы и позже - последний раз, кажется, буквально перед эпидемией COVID-19 (вы еще помните эту заразу?). А вот библиотека, где я начинал настоящее знакомство с модернизмом и авангардом ХХ века.

Площадь Свободы в обломках и воронка на месте домов   

Площадь Свободы, покрытая обломками, напоминает о давних романтических свиданиях и дружеских вечеринках под открытым небом. На первых курсах каждую среду я ходил сюда на тусовку разнообразных "неформалов", от постсоветских панков и хиппи до толкиенистов…

Наверное, стоит рассказать что-нибудь о моих родителях, без этого представление о моей персоне будет явно неполным. От школы, в которой училась моя мать, остался один "скелет", а на улице посреди старосветского частного сектора образовалась здоровенная воронка. Далее мама училась в музыкальном училище - после российских обстрелов в нем начался пожар. Закончила же свое образование она в консерватории, это здание теперь смотрит в военное небо пустыми выбитыми окнами.

А мой отец работает в одном из харьковских музеев. Когда музей пострадал от воздушной атаки на соседние строения, папа побежал помогать гасить огонь. Но его туда не пустили: возле очага культуры как раз шел бой с российской ДРГ. "После войны новые картины нарисуете", - пошутили военные.

Ну вот, будем считать, что познакомились. То, как я отрекомендовался, может показаться оригинальным только лишь на первый взгляд. Сегодня у миллионов украинцев и украинок, особенно из таких городов, как Харьков, Мариуполь, Буча, Ирпень, Чернигов, Сумы, Изюм, Ахтырка и многие другие, биографии стали напоминать экскурсии по руинам.

Автор: Олег Коцарев - украинский поэт, прозаик и журналист. Автор книг экспериментальной поэзии, абсурдных рассказов и романа. Один из составителей онтологии украинской авангардной поэзии 1910-1930-х годов. До начала полномасштабной войны писал о современной литературе и культуре.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET). 

Смотрите также:

  • Орловка-Исакча, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Около КПП Орловка-Исакча на границе Украины и Румынии по реке Дунай. Также в фотохронике войны в Украина от 25 марта - Volkswagen "Слава Украине!", "Владимир Кровавый" в Варшаве, руины университета в Харькове, израильские клоуны и украинские дети.

  • Медыка, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    "Слава Украине!" - Volkswagen T3 на польско-украинской границе около КПП Медыка.

  • Пшемысль, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Добровольцы, направляющиеся в Украину, на польской границе в городе Пшемысль.

  • Варшава, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    "Владимир Кровавый" ("Bloodymir") и другие антивоенные плакаты в столице Польши Варшаве.

  • Бердянск, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Морской порт в Бердянске, 24 марта. По уточненной информации украинского командования, здесь был уничтожен большой десантный корабль ВМФ РФ "Саратов".

  • Киев, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Украинские военные в центре Киева, 24 марта.

  • Киев, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    В акушерском отделении Киевской городской клинической больницы №1.

  • Киев, 24

    Война в Украине - 25.03.2022

    Тело скончавшегося пациента в отделении интенсивной терапии Киевской городской клинической больницы №1.

  • Киев, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Задымленная улица в Киеве около горящего склада после очередного обстрела города.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Украинский солдат около разрушенной российской установки "Град" в Харькове.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Разрушения в Харькове. По данным военной администрации, в ночь на 24 марта центр города был подвергнут обстрелу ракетами типа "Калибр" с кораблей в Черном море.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Разрушенное здание экономического факультета Харьковского национального университета.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Родственники на могиле 96-летнего Бориса Романченко - погибшего в результате российского обстрела города Харьков бывшего узника нацистских концентрационных лагерей Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен.

  • Харьков, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Одна из станций метро в Харькове - второго по величине города Украины. Он подвергается постоянным обстрелам.

  • Одесса, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Баррикады из песка и противотанковые ежи в Одессе.

  • Мостиска, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    Украинский город Мостиска недалеко от польской границы. Больничная палата в школьном классе. Внучка пришла посетить свою бабушку - пациентку кардиологического отделения.

  • Жешув, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    "Портрет госпожи Весны". Тема урока в классе начальной школы в польском городе Жешув, где совместно обучаются местные дети и беженцы из Украины.

  • Жешув

    Война в Украине - 25.03.2022

    Урок физкультуры в Жешуве. Всего в этой школе сейчас насчитывается около 360 учеников, из них 50 - из Украины.

  • Медыка, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    КПП Медыка. Клоуны-доктора из Израиля из организации Dream Doctors встречают украинские семьи с детьми на польской границе.

  • Глазго, 24 марта

    Война в Украине - 25.03.2022

    "Остановите войну!" - украинский флаг с призывом на трибуне во время футбольного матча Шотландии и Польши в городе Глазго.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 04:28

Катастрофа в Украине: начатая Путиным война продолжается уже 23 дня (18.03.2022)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

16-й день войны в Украине: ожесточенные бои и сорванные попытки эвакуации жителей Мариуполя (11.03.2022)  

Обстрелы, гуманитарный кризис, эвакуация: хроника войны в Украине - день 14-й (09.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Зеленский прокомментировал исчезновение Шойгу из публичного пространства  

Три саммита о войне: чем ответили в Брюсселе на призывы Зеленского  

Макрон отверг требование Путина к Европе платить за газ в рублях  