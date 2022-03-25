Дневник войны. Биография между харьковских руин

Привет, меня зовут Олег. Я писатель и журналист, родился и вырос в городе Харьков в Восточной Украине. Есть сотни способов рассказать незнакомым людям о себе, но сегодня в моей стране проще всего познакомиться при помощи зданий. Как это? Сейчас покажу.

Экскурсия по руинам

Вот на улице с очень садовым названием - школа, в которую я ходил в детстве и в ранней юности. По сообщениям городских властей, она пострадала от российских обстрелов уже в первую неделю полномасштабной войны России против Украины. Иногда вспоминаю учительницу русской литературы. В волнительном начале 1990-х ей очень понравилось, что школу официально переименовали в лицей, она считала это своеобразным намеком на Пушкина, который тоже когда-то учился в лицее. Учительница даже выражала решительные надежды, что мы, ученики, будем столь же выдающимися, как и Пушкин. Что ж, нынче на улицы Харькова действительно пришел Пушкин, в прямом лингвистическом смысле…

Харьковский университет с выбитыми окнами

А вот - Харьковский национальный университет имени Василия Каразина. Здесь я учился, потом работал, еще учился, и вообще много чего успел наделать. Главный корпус находится на площади Свободы, которую в Харькове называют самой большой в Европе, в нем повылетали окна. Чуть дальше стоит эстетически скромный памятник студентам и преподавателям университета, погибшим во Второй мировой войне. Интересно, как увековечат жертв нынешней российской агрессии?

Другой корпус, на улице Мироносицкой, уничтожен практически полностью - он пострадал во время атаки на управление Службы безопасности Украины.

Харьковский университет, крупный научный и учебный центр, между прочим, всегда был и важным центром литературы. Да, в некоторых из этих аудиторий за выбитыми окнами когда-то проходили и мои первые выступления, здесь я читал свои стихи и отрывки прозы и позже - последний раз, кажется, буквально перед эпидемией COVID-19 (вы еще помните эту заразу?). А вот библиотека, где я начинал настоящее знакомство с модернизмом и авангардом ХХ века.

Площадь Свободы в обломках и воронка на месте домов

Площадь Свободы, покрытая обломками, напоминает о давних романтических свиданиях и дружеских вечеринках под открытым небом. На первых курсах каждую среду я ходил сюда на тусовку разнообразных "неформалов", от постсоветских панков и хиппи до толкиенистов…

Наверное, стоит рассказать что-нибудь о моих родителях, без этого представление о моей персоне будет явно неполным. От школы, в которой училась моя мать, остался один "скелет", а на улице посреди старосветского частного сектора образовалась здоровенная воронка. Далее мама училась в музыкальном училище - после российских обстрелов в нем начался пожар. Закончила же свое образование она в консерватории, это здание теперь смотрит в военное небо пустыми выбитыми окнами.

А мой отец работает в одном из харьковских музеев. Когда музей пострадал от воздушной атаки на соседние строения, папа побежал помогать гасить огонь. Но его туда не пустили: возле очага культуры как раз шел бой с российской ДРГ. "После войны новые картины нарисуете", - пошутили военные.

Ну вот, будем считать, что познакомились. То, как я отрекомендовался, может показаться оригинальным только лишь на первый взгляд. Сегодня у миллионов украинцев и украинок, особенно из таких городов, как Харьков, Мариуполь, Буча, Ирпень, Чернигов, Сумы, Изюм, Ахтырка и многие другие, биографии стали напоминать экскурсии по руинам.

Автор: Олег Коцарев - украинский поэт, прозаик и журналист. Автор книг экспериментальной поэзии, абсурдных рассказов и романа. Один из составителей онтологии украинской авангардной поэзии 1910-1930-х годов. До начала полномасштабной войны писал о современной литературе и культуре.

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