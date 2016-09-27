  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси

Ростовская область

Публикации по теме

Один из 85 субъектов Российской Федерации, расположен на юге европейской части России.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Следственные мероприятия на месте ЧП под Таганрогом

Число погибших под Таганрогом возросло до 11 человек

Число погибших под Таганрогом возросло до 11 человек

В реанимациях остаются еще четыре пострадавших от выброса метана на очистных сооружениях в Ростовской области.
Политика22 мая 2021 г.
Следственный комитет РФ

СК РФ возбудил дело об убийствах под Ростовом в 1942 году

СК РФ возбудил дело об убийствах под Ростовом в 1942 году

После изучения архивных материалов о массовых убийствах под Ростовом в 1942 году СК возбудил уголовное дело о геноциде.
История10 апреля 2020 г.
Российский паспорт

Москва начала выдавать паспорта РФ жителям Донбасса

Москва начала выдавать паспорта РФ жителям Донбасса

Первые 34 человека из "ДНР" и "ЛНР" получили в Ростовской области российские паспорта.
Политика14 июня 2019 г.
Российские паспорта

В России открылся центр выдачи паспортов жителям "ЛНР"

В России открылся центр выдачи паспортов жителям "ЛНР"

Центр в Новошахтинске может принимать до 200 заявлений в день.
Политика29 апреля 2019 г.
Часть разрушенного взрывом газа дома в Шахтах

В Шахтах при взрыве в жилом доме погиб один человек

В Шахтах при взрыве в жилом доме погиб один человек

В результате взрыва в девятиэтажном доме в Шахтах частично разрушены верхние этажи здания. Один человек погиб.
Общество14 января 2019 г.
external

Россия строит военную базу у границы Украины

Россия строит военную базу у границы Украины

10 тысяч солдат будут расквартированы в 100 километрах от границы с Украиной.
Политика27 сентября 2016 г.00:36 мин.
Показать больше