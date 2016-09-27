Ростовская область

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Один из 85 субъектов Российской Федерации, расположен на юге европейской части России.
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Контекст
Число погибших под Таганрогом возросло до 11 человек
Число погибших под Таганрогом возросло до 11 человек
В реанимациях остаются еще четыре пострадавших от выброса метана на очистных сооружениях в Ростовской области.
Политика
22.05.2021
22 мая 2021 г.
СК РФ возбудил дело об убийствах под Ростовом в 1942 году
СК РФ возбудил дело об убийствах под Ростовом в 1942 году
После изучения архивных материалов о массовых убийствах под Ростовом в 1942 году СК возбудил уголовное дело о геноциде.
История
10.04.2020
10 апреля 2020 г.
Москва начала выдавать паспорта РФ жителям Донбасса
Москва начала выдавать паспорта РФ жителям Донбасса
Первые 34 человека из "ДНР" и "ЛНР" получили в Ростовской области российские паспорта.
Политика
14.06.2019
14 июня 2019 г.
В России открылся центр выдачи паспортов жителям "ЛНР"
В России открылся центр выдачи паспортов жителям "ЛНР"
Центр в Новошахтинске может принимать до 200 заявлений в день.
Политика
29.04.2019
29 апреля 2019 г.
В Шахтах при взрыве в жилом доме погиб один человек
В Шахтах при взрыве в жилом доме погиб один человек
В результате взрыва в девятиэтажном доме в Шахтах частично разрушены верхние этажи здания. Один человек погиб.
Общество
14.01.2019
14 января 2019 г.
Россия строит военную базу у границы Украины
Россия строит военную базу у границы Украины
10 тысяч солдат будут расквартированы в 100 километрах от границы с Украиной.
Политика
27.09.2016
27 сентября 2016 г.
00:36 мин.
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