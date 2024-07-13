В Ростовской области после атаки дрона загорелась нефтебаза

В 4 утра после атаки беспилотника в Цимлянском районе Ростовской области загорелась нефтебаза, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор.

В Ростовской области утром в субботу, 13 июля, после атаки беспилотника загорелась нефтебаза в Цимлянском районе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе", - написал он. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожару присвоен третий ранг сложности, добавил Голубев. Telegram-канал Don Mash опубликовал видео пожара.

С начала войны российские регионы регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В прошлый раз глава Ростовской области сообщал об атаке БПЛА в ночь на 9 июля. Тогда силами ПВО было уничтожено и подавлено несколько десятков дронов в нескольких районах области. В результате атаки загорелись два трансформатора на электроподстанции.