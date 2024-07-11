Приехать на работу в ФРГ и платить меньше налогов - реально?

Правительство ФРГ планирует ввести налоговые льготы, чтобы привлечь на работу в Германию зарубежных специалистов, в которых она остро нуждается. О чем именно идет речь и почему эти планы критикуют?

Налоговые льготы для фирм, стимулы для продолжения работать в пенсионном возрасте, сокращение бюрократических формальностей… С помощью этих и других мер немецкое правительство намеревается сделать Германию более привлекательной для ведения бизнеса. А еще в планах - усиленное привлечение на работу в ФРГ зарубежных квалифицированных кадров.

"Иностранным квалифицированным работникам будут в первые три года после переезда в Германию предоставлены фискальные льготы - скидка на подоходный налог в 30, 20 и 10 процентов соответственно", - заявил министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner), представляя 5 июля правительственный проект.

"Вопиющая дискриминация местных жителей"

Далеко не всем в Германии такие планы по душе. "Вопиющая дискриминация местных жителей", "Угроза социальному миру", "Откровенно враждебная во внутрь политика", "Безжалостное отношение к отечественным работникам"… Так комментируют планы правительства представители оппозиции и профсоюзные деятели.

Беате Мюллер-Геммеке Фото: picture-alliance/dpa

Однако звучит критика и из правящих партий. Депутат бундестага от партии "зеленых" Беате Мюллер-Геммеке (Beate Müller-Gemmeke) напомнила в интервью DW о немецкой конституции, по которой все люди равны перед законом. "В Германии действует принцип равного отношения к людям. Это означает, что недопустимо относиться к одному хуже, чем к другому, - заявила Мюллер-Геммеке. - На мой взгляд, было бы дискриминацией местных жителей, если приезжим из других стран будут предоставляться некоторые налоговые льготы".

То есть, если у одних работников за счет налоговых льгот будет оказываться за одинаковый труд больше в кошельке, чем у других, то такое положение может быть квалифицировано как противоречащее Основному закону ФРГ.

Дефицит кадров - главный тормоз для экономики Германии

Самый известный оппонент планов правительства из числа его членов - сам министр труда и соцобеспечения, социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil). "Признаюсь, я не в восторге от этого пункта достигнутых договоренностей (по проекту бюджета. - Ред.), - заявил Хайль в интервью радиостанции Deutschlandfunk. - Надо еще раз все обсудить. Важно не допустить, чтобы в обществе возникли кривотолки".

Мартин Ванслебен Фото: picture-alliance/dpa

Такого рода критику воспринимают в штыки, в первую очередь, либералы из СвДП. Они уже который месяц добиваются принятия решений, способных оживить экономическую конъюнктуру в Германии. "Текущее положение в экономикевялое, а в промышленной производстве - даже плохое", - констатирует глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен (Martin Wansleben).

"Надежды последних месяцев на то, что рост экспорта и повышение внутреннего спроса могут послужить мотором для отечественных компаний, не оправдались", - говорит Ванслебен и обращает внимание на серьезные структурные проблемы, по-прежнему "удушающие" экономику страны.

К числу таких "серьезных структурных проблем" относится намечавшийся уже давно и разразившийся теперь острый дефицит квалифицированных кадров. Экономисты считают этот дефицит самым большим риском для экономического роста в будущем.

Почему трудовые мигранты не едут в ФРГ?

Согласно исследованию Института немецкой экономики в Кельне (IW), в настоящее время в Германиине хватает около 573 000 квалифицированных работников. Экономисты подсчитали, что экономический рост в этом году был бы более чем на один процент выше, если бы не было дефицита квалифицированных кадров. Это очень много, если учесть, что экономические прогнозы на 2024 год исходят из роста лишь на 0,2 процента.

В январе 2024 года Хубертус Хайль (слева) подписал в Ханое соглашение о привлечении в Германию трудовых мигрантов из Вьетнама Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Еще в 2020 году правительство инициировало закон о привлечении квалифицированных рабочих, в который раз за разом вносились поправки с тем, чтобы устранить как можно больше препятствий, мешающих им приезжать в Германию. Это касается, в первую очередь, бюрократических формальностей.

Но надежды на массовый приток рабочей силы из-за рубежа оказались тщетными. Скорее всего еще и потому, что в мире наслышаны о трудностях в Германии с жильем и ростом ксенофобии - особенно на востоке страны, в бывшей ГДР. По данным немецкого Фонда Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung), в 2022 году в Германию приехали на работу 70 тыс. квалифицированных специалистов из стран, не входящих в Евросоюз. Это больше, чем в допандемийном 2019 году - тогда их было 64 тыс. Но такого числа явно недостаточно, чтобы восполнить дефицит на рынке труда.

План по предоставлению налоговых льгот - еще одна попытка сделать Германию более привлекательной для иностранных специалистов. Министр труда Хубертус Хайль, однако, сомневается, что такая мера способна уравновесить прочие изъяны. "Это не главное", - заявил он, имея в виду налоговые льготы. С его точки зрения, важно, прежде всего, убрать бюрократические препятствия, упростить процедуры выдачи виз и признания зарубежных свидетельств о получении квалификации.

Очень серьезной Хайль считает и языковую проблему. В списке стран, привлекательных для трудовых мигрантов, Германия занимает только пятое место, уступая четырем англоязычным государствам.

Налоговые льготы - не немецкое изобретение

Позицию немецкого министра труда критикует эксперт фракции либеральной СвДП в бундестаге Кристоф Майер (Christoph Meyer): "Высказывания Хубертуса Хайля никак не содействуют повышению привлекательности Германии". Налоговые льготы для высококвалифицированных специалистов, по словам Майера, "стали уже в половине стран ЕС одним из стандартных способов решения проблемы дефицита кадров".

Возможность приехать на работу в Германию есть. Но спрос на немецкую "синюю карту" не очень велик Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

В самом деле. Отвечая в 2018 году на парламентский запрос "зеленой" фракции, немецкое правительство перечислило страны, в которых есть налоговые льготы для иностранных квалифицированных работников: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Швеция, Испания, Великобритания и Кипр.

На это обстоятельство и сейчас указывает официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit): "Существует финансовая площадка Лондон, существует финансовая площадка Париж, Милан, а также Франкфурт-на-Майне. Во всех этих странах, как и во многих других в Европе, есть такие налоговые льготы и скидки для привлечения в те или иные страны квалифицированных работников".

Впрочем, добавил Хебештрайт на пресс-конференции в понедельник, 8 июля, в планах немецкого правительства нет вечных налоговых льгот для всех зарубежных работников. Речь идет лишь об "отдельных сферах", а детали еще прорабатываются. "Еще предстоит определить минимальную зарплату, начиная с которой будут действовать правила, и потолок - с тем, чтобы налоговые льготы не предоставлялись еще и мультимиллионерам, чтобы привлечь их в Германию", - заметил Хебештрайт.