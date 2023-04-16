В Германии нехватка квалифицированных кадров достигла пика

Институт немецкой экономики не наблюдал столь сильного дефицита специалистов в ФРГ с 2010 года. Особенно сильно Германии не хватает медиков, учителей, воспитателей и соцработников и программистов.

В ФРГ нехватка квалифицированных кадров достигла рекордного уровня несмотря на нынешние сравнительно низкие темпы развития экономики. В минувшем году в Германии из-за отсутствия подходящих кандидатов среди безработных оставались вакантными более 630 тысяч рабочих мест, сообщил Институт немецкой экономики (IW) в воскресенье, 16 апреля. Это пиковое значения за все время наблюдений с 2010 года.

Особенно сильно дефицит кадров ощущался в сфере социальной помощи, образования и воспитания, а также в строительстве, архитектуре и в сфере инженерных систем, где вакантными оставались в среднем шесть из десяти мест. Нехватка выше среднего наблюдалась также в сфере естествознания, географии и информатики.

Незаполненные вакансии

По данным IW, три из десяти рабочих мест оставались незаполненными в сфере коммерческих услуг, торговли, сбыта, гостиничного бизнеса и туризма. Эксперты в то же время отмечают, что здесь нехватка кадров объясняется еще и эффектом запоздания после обвала отрасли на фоне пандемии COVID-19.

Сейчас в Германии особенно сильно требуются эксперты с высшим образованием в сфере информатики, электротехники, планирования строительных работ и контроля над их выполнением. Здесь, по сведениям IW, вакантны девять из десяти рабочих мест.

Эксперты убеждены, что без иммиграции проблемы Германии с нехваткой квалифицированных специалистов не решить.

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