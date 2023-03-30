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На предприятии в МюнхенеФото: Frank Hoermann/Sven Simon/picture alliance
МиграцияГермания

Германия упрощает правила иммиграции специалистов

Жан Рофе
1 ч. назад

Одобренный правительством ФРГ законопроект призван привлечь в страну квалифицированных специалистов из государств, не входящих в ЕС.

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Федеральное правительство Германии пересматривает существующую иммиграционную политику на фоне нехватки рабочей силы в стране. Законопроект, который облегчит въезд в ФРГ квалифицированных специалистов из-за рубежа, был в среду, 29 марта, одобрен кабинетом министров Германии. Теперь он должен пройти через бундестаг (парламент) и бундесрат (представительство федеральных земель).

Документ, подготовленный министром внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и министром труда Хубертусом Хайлем (Hubertus Heil), предусматривает, среди прочего, введение новой "карты возможностей" (Chancenkarte) с системой баллов. Критерии, которые учитываются при подсчете баллов, включают квалификацию, знание немецкого языка, профессиональный опыт, связь с Германией (например, родственники, уже проживающие в стране) и возраст.

"Карта возможностей" дает один год на поиск работы в Германии

Чтобы получить "карту возможностей", достаточно будет выполнить три критерия, говорил Хайль, рассказывая о планах правительства осенью 2022 года. "Карта возможностей" дает квалифицированным иностранным специалистам один год на поиск работы в Германии. Чтобы соискатели могли финансово обеспечивать себя в течение этого времени, она также предоставляет возможности для подработки.

Новый законопроект является частью пакета законов, с помощью которых правящая в ФРГ коалиция стремится модернизировать законодательство в области иммиграции, оформления вида на жительство и получения гражданства. По оценкам его авторов, иммиграция квалифицированных работников из стран, не входящих в Евросоюз, увеличится примерно на 60 000 человек в год, что почти вдвое превышает показатели 2019 года, до пандемии COVID-19.

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