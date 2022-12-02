ОЭСР назвала главные сложности работников для переезда в ФРГ

Подавляющее число высококвалифицированных специалистов, пытающихся переехать в Германию, назвали главным препятствием - поиск работы и сложности с получением визы для данной цели. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщает агентство epd со ссылкой на опрос Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проведенный совместно с федеральным министерством труда.

Исследование стало первым в истории опросом квалифицированных работников, желающих иммигрировать в Германию, подчеркнул глава миграционного отдела ОЭСР Томас Либих.

Опрос показал, что трое из четырех потенциальных иммигрантов в Германию имеют высшее образование. Больше всего (19 процентов) приходится на специалистов it-сектора из Индии. На втором месте среди стран - Колумбия (10 процентов), откуда в Германию чаще всего стремится переехать медицинский персонал. На третьем месте Турция, из которой в основном в Германию едут ремесленники.

Почти все потенциальные иммигранты готовы к обучению

90 процентов из тех, кто уже предпринимает шаги для иммиграции, сообщили, что при необходимости готовы пройти дополнительное обучение. Большинство, правда, подчеркнули, что смогут сделать это только в том случае, если они уже будут работать в Германии во время учебы. То же самое относится и к курсам немецкого языка.

Подавляющее большинство респондентов назвали поиск работы самым большим препятствием на пути в Германию. Четверо из пяти потенциальных иммигрантов признались, что хотели бы большей поддержки со стороны ФРГ. 70 процентов опрошенных выступили за выдачу виз для поиска работы, поскольку найти предложения о работе и связаться с работодателями - самая сложная часть переезда.

Трудовой договор обычно является обязательным условием для иммиграции в Германию. Начиная с 2020 года квалифицированные работники, имеющие диплом, признанный немецкой стороной, могут приезжать в ФРГ на шесть месяцев в поисках работы. Для этого людям необходима признанная профессиональная квалификация и знание немецкого языка. Кроме того, они должны иметь возможность зарабатывать себе на жизнь во время поиска.

Правящая коалиция намерена упростить прием квалифицированных специалистов

Правящая коалиция в сентябре заявила, что разрабатывает законопроект о миграции, который должен облегчит квалифицированным специалистам въезд в страну. Федеральное агентство по труду предполагает, что Германия ежегодно нуждается в притоке 400 000 рабочих из-за рубежа.

"Мы введем "карту возможностей" с прозрачной системой баллов, чтобы людям, в которых нуждается наша страна, стало легче к нам приехать", - говорил в сентябре министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil).

По его словам, в Германии каждый год будут определять, сколько людей смогут приехать в страну по "карте возможностей" (Chancenkarte), чтобы в течение определенного времени искать там работу или место для получения профессионального образования. Расходы на пребывание в Германии в течение этого срока, однако, кандидат должен будет нести сам.

Эксперт ОЭСР по миграции Либих положительно оценил планы правительства, сказав, что они будут значительно "способствовать иммиграции квалифицированных рабочих".

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