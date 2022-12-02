Новые правила иммиграции в ФРГ и последствия для граждан РФ

Немецкая иммиграционная реформа предусматривает существенную либерализацию в трех сферах. Проще и быстрее уже давно живущие в Германии иностранцы смогут получать гражданство ФРГ. Заметно снижены будут требования к жителям так называемых "третьих стран", то есть государств, не входящих в ЕС или приравненных к ним, в том, что касается приезда в Германию на работу. А находящиеся в Германии беженцы, получившие отказ в убежище, но еще не высланные из страны по тем или иным причинам, обретут шанс легализоваться в ФРГ и получить постоянный вид на жительство с перспективой немецкого гражданства в дальнейшем.

Реформа началась с третьей сферы. В пятницу, 2 декабря, германский бундестаг принял закон, который так и называется "Шансы на ПМЖ " (Chancen-Aufenthalt).

Легализация нелегальных беженцев

По данным немецкого МВД, в Германии находится примерно четверть миллиона беженцев, которым хоть и было отказано в предоставлении убежища, но депортировать их не получается.

У одних отсутствуют (или выброшены) документы, по которым можно было бы установить, в какую, собственно, страну их полагается высылать. Других не депортируют из-за риска репрессий против них на родине. Третьи больны. У четвертых малолетние дети. У пятых дети уже пошли в немецкую школу…

Вклейка "Отсрочка от депортации". Фото: picture-alliance/dpa/P. Pleul

Все такие люди получают временную отсрочку от депортации (Duldung), которую полагается продлевать каждые несколько месяцев. И каждый раз человек с отсрочкой нервничает: а вдруг, теперь не продлят, что тогда будет с детьми, что со старушками в доме престарелых, в котором я работаю сиделкой?

По новому закону, те "отказники" из числа соискателей убежища, которые на 1 октября 2022 года уже пять лет находятся в Германии со статусом отсроченной депортации, получают своего рода полуторагодовой испытательный срок. Если мигрант в течение следующих 18 месяцев выучит немецкий язык, чтобы сдать немудреный экзамен, и найдет работу, то он получит бессрочный вид на жительство. Если нет, будет возвращен к статусу беженца с отсроченной депортацией.

Шанс на ПМЖ не будет предоставляться тем беженцам, которые оказались не в ладах с немецкими законами или скрывающим свои персональные данные.

В Германии огромный дефицит рабочих рук

Пока упомянутый закон - единственный уже реализованный элемент немецкой иммиграционной реформы. Немецкий бизнес торопит с другой сферой - в Германии обостряется дефицит кадров.

В немецких домах престарелых часто работают сиделки из других стран. Фото: imago/epd

Причем, не только высококвалифицированных, но и вообще любых, имеющих хоть какую-нибудь квалификацию, будь то официант, слесарь или водитель. Считается, что немецкому рынку труда требуется примерно 400 тысяч импортных работников. Причем не единовременно, а каждый год.

Согласно одобренному правительством плану (еще даже не законопроекту) по привлечению в страну "новых гастарбайтеров", требования к иностранцам из "третьих стран" будут значительно ниже, чем ныне действующие.

При наличии определенных предпосылок (планируется ввести систему баллов) иностранцы смогут приезжать в Германию и без уже имеющегося трудового договора, а искать работу прямо на месте. В условиях существующего дефицита рабочих рук большую проблему это явно не составит.

Ведомство канцлера под охраной ФСБ?

Что новые уже действующие или будущие немецкие иммиграционные правила означают для граждан России, Беларуси и Украины? Отвечая на такой вопрос корреспондента DW, представитель Минтруда Германии Доминик Эрентраут (Dominik Ehrentraut) на правительственной пресс-конференции объяснил, что в первоначальных набросках правительства речь идет о привлечении трудовых мигрантов из любых "третьих стран", но проект закона еще не готов, так что не исключено, что будет введена некоторая их дифференциация.

Но как в таком случае немецкое правительство собирается предотвратить, чтобы, допустим, чеченские исламисты получали ПМЖ в Германии, а офицеры российских спецслужб приезжали сюда и устраивались на работу охранниками в ведомство федерального канцлера?

Да, есть некоторые обстоятельства, поэтому сейчас и начинается межведомственное согласование, чтобы понять, как оптимизировать законопроект, после некоторой паузы признал, отвечая на вопрос корреспондента DW, пресс-секретарь МВД Саша Лавренц (Sascha Lawrenz). Что же касается вопросов безопасности, заверил он, то "немецкие правоохранительные органы держат их под контролем".

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