Получить немецкий паспорт станет (когда-нибудь) проще

Законопроект МВД ФРГ о либерализации права на получение немецкого гражданства встретил критику не только со стороны оппозиции, но и от одной из правящих партий. DW - с подробностями.

"Разработанный у нас в министерстве законопроект, предусматривающий модернизацию права на предоставление гражданства, считай, готов и вскоре - думаю, в ближайшие дни - поступит в правительство на межведомственное согласование", - ответил в понедельник, 28 ноября, пресс-секретарь МВД ФРГ Максимилиан Калл (Maximilian Kall) на вопрос корреспондента DW на правительственной пресс-конференции в Берлине.

Пока, однако, не ясно, как долго будет продолжаться это "межведомственное согласование". Дело в том, что против либерализации процедуры предоставления немецкого гражданства проживающим в Германии иностранцам выступают не только оппозиционные консерваторы из блока ХДС/ХСС и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), но и один из партнеров социал-демократов по правящей коалиции - либеральная Свободная демократическая партия (СвДП). Ее представители занимают, в частности, посты министров финансов и юстиции. Но все по порядку.

Поблажки для младенцев и стариков

До 1999 года шансы иностранцев, даже долго проживавших в Германии, получить немецкое гражданство были не намного выше, чем выиграть крупную сумму в лотерею. Потом была проведена реформа, которая эти шансы серьезно повысила, но целый ряд ограничений остался. И вот теперь возглавляющая МВД ФРГ представитель социал-демократов Нэнси Фезер (Nancy Faeser) решила опустить планку требований к соискателям немецкого паспорта еще ниже.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Так, родившийся в Германии в семье иностранцев ребенок автоматически, согласно законопроекту, может получать немецкое гражданство, если хотя бы один из его родителей в течение последних пяти лет преимущественно проживал здесь на законных основаниях.

Сам срок ожидания натурализации сокращается с нынешних восьми до пяти лет. А при "особенно выдающихся достижениях по интеграции" - до трех. К числу таких достижений могут относиться отличные знания немецкого языка, особые достижения в учебе, профессии или работе на общественных началах.

Для иностранцев старше 67 лет отпадет необходимость сдавать языковой тест и экзамен на общие знания о Германии. Будет достаточно, если пожилой соискатель немецкого гражданства сможет устно объясниться с чиновником иммиграционного ведомства.

Легализация второго гражданства

Но, пожалуй, самое главное новшество - это фактическая легализация второго гражданства. Прежний паспорт в ряде случаев и в настоящее время иностранцам, получающим немецкое гражданство, удавалось сохранять, пользуясь лазейками в законодательстве ФРГ и наивностью ее чиновников.

Многие живущие в ФРГ турки не получали немецкое гражданство, потому что не хотели терять турецкое Фото: picture-alliance/dpa

Кроме того, местные власти не требовали отказа от прежнего гражданства от, например, переехавших в Германию российских немцев-переселенцев, а также от тех иностранцев, о которых думали, что зайти в консульство страны - их прежней родины стало бы для них чрезмерным душевным стрессом. Или от иностранцев, страны которых в принципе не допускают выход из гражданства.

Лидер парламентской оппозиции, председатель ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) критически отнесся к планам главы МВД: "Немецкое гражданство это нечто очень ценное, с ним следует обходиться бережно". Второе гражданство, по его словам, должно оставаться исключением, а не превращаться в правило.

Еще резче высказались его коллеги по партийному блоку. Одни говорили об "инфляционной раздаче" немецких паспортов, другие - о попустительстве "иммиграции в немецкие системы соцобеспечения", третьи - о недопустимости превращения паспорта ФРГ в "бросовый товар".

Имплементация положений коалиционного соглашения

О планах немецкого правительства реформировать процедуру предоставления гражданства проживающим в стране иностранцам было известно заранее. О необходимости такой реформы партии - участницы правящей коалиции договорились еще в ходе переговоров о ее создании. Все детали были тогда зафиксированы в их коалиционном соглашении, подписанном 7 декабря 2021 года. Так что законопроект немецкого МВД - это просто имплементация тех решений, которые уже были приняты.

Участники коалиционных переговров после подписания коалиционного соглашения, декабрь 2012 года Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Тем не менее и в рядах правящих партий не все считают нынешний момент подходящим для такой реформы. "Сейчас не время для упрощения права на предоставление гражданства, - уверяет генеральный секретарь СвДП Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai). - Ведь до сих пор нет никакого прогресса в том, что касается депортации иностранцев и борьбы с нелегальной иммиграцией".

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В МВД на это смотрят иначе. "Реформа - одно из центральных начинаний этой коалиции, связанное с четким признанием того факта, что Германия является иммиграционной страной, и это должно иметь отражение в нашем правовом порядке", - указал Максимилиан Калл.

А отвечая на вопрос DW, могут ли проживающие в Германии россияне оказаться в этом отношении ущемленными из-за войны, которую их родина ведет против Украины, он заявил, что в вопросе предоставления гражданства речь идет всегда о конкретной личности, о степени интегрированности человека в немецкое общество, о знании немецкого языка. "Отношение к делу имеют многие личные факторы человека, желающего стать немцев, но не какие-либо другие", - заверил Калл.

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