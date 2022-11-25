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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер
Министр внутренних дел Германии Нэнси ФезерФото: Jürgen Heinrich/IMAGO
Правосудие и законГермания

В ФРГ хотят упростить предоставление гражданства иностранцам

Лиза Ламбрехт
53 мин. назад

Власти Германии собираются, в частности, сократить с восьми до пяти лет минимальный срок получения гражданства по натурализации. А еще - отменить требование достаточного уровня владения языком для людей старше 67 лет.

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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) намерена существенно снизить требования к иностранцам, желающим получить немецкое гражданство. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила газета Bild со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении протокол конференции c участием федерального и земельных министерств внутренних дел.

В частности, как следует из этого документа, планируется автоматически предоставлять гражданство ФРГ родившимся здесь детям, если хотя бы один из их родителей легально живет в Германии не менее пяти лет.

Кроме того, власти собираются сократить с восьми до пяти лет минимальный срок получения гражданства по натурализации. В особых случаях, пишет Bild, натурализация будет возможна даже через три года. При этом, по данным Bild, планируется упразднить действующее сегодня требование об отказе от гражданства другой страны.

Нэнси Фезер также намерена отменить требование достаточного уровня владения языком для людей старше 67 лет. Вместо этого в дальнейшем будет достаточно "способности к устному общению". Обязательный до сих пор тест на знание истории и политического устройства Германии тоже отменят для этой группы иностранцев. Между тем, как отмечает Bild, ведомственное голосование по инициативе Фезер пока не закончено.

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