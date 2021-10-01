Более четверти жителей ФРГ имеют миграционное прошлое

В 2020 году в Германии проживали 21,9 миллиона человек (26,7 процентов населения) с миграционными корнями. Такие данные Федеральное статистическое ведомство в Висбадене привело в пятницу, 1 октября.

Свыше трети из них (7,9 млн человек), являясь гражданами ФРГ, проголосовали на состоявшихся неделей ранее выборах в бундестаг. Это 13 процентов от общего числа лиц с правом голоса. Среди избирателей с миграционным прошлым более половины (4,7 млн человек или 59 процентов) родились за пределами ФРГ и в среднем живут в Германии 31 год. Чаще всего странами происхождения этих граждан являются Польша (817 000), Казахстан (759 000) и Россия (700 000).

Как жители ФРГ с миграционным прошлым получили гражданство Германии

Гражданство Федеративной Республики с рождения имеется более чем у каждого третьего (36 процентов) жителя страны с миграционным прошлым, наделенного правом голоса в ФРГ. Еще 32 процента таких лиц стали гражданами Германии в результате натурализации, 31 процент - в силу своего статуса репатрианта и около 1 процента - в результате усыновления.

В то же время 3 процента всех лиц с правом голоса в ФРГ обладают гражданством двух стран. Чаще всего вторым государством выступает Польша (17 процентов), Россия (15 процентов) и Италия (6 процентов).

Сколько несовершеннолетних жителей ФРГ - с миграционными корнями

Помимо 8,7 миллиона взрослых иностранцев, проживающих в Германии, права голоса на момент сбора статистики не было и у 13,7 млн несовершеннолетних. 3,7 миллиона из них имеют миграционное прошлое и являются гражданами Германии, а 1,7 миллиона - исключительно иностранными гражданами.

По определению статистического ведомства, жители ФРГ имеют миграционные корни, если они или хотя бы один из их родителей не обладали немецким гражданством при рождении.

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