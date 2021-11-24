Что нужно знать о планах будущего правительства Германии?

Пять недель понадобилось Социал-демократической партии Германии (СДПГ), либеральной Свободной демократической партии (СвДП) и "Союзу-90/"зеленым", чтобы выработать коалиционное соглашение и договориться о распределении министерских портфелей в будущем правительстве. По политическим цветам трех партий это правительство называют "светофором".

По сравнению с формированием предыдущей правящей коалиции, участники "светофора" управились достаточно оперативно. После выборов в сентябре 2017 года прошел 171 день, прежде чем четвертый кабинет министров Ангелы Меркель (Angela Merkel) смог приступить к работе. Ее преемник - социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) - ориентировочно будет избран в бундестаге новым канцлером и приведен к присяге уже 8 декабря - через 73 дня после выборов 26 сентября. Коалиционное соглашение - это фактически программа работы его правительства на предстоящие четыре года.

Борьба с пандемией

Представляя 24 ноября на пресс-конференции в Берлине коалиционное соглашение, Олаф Шольц назвал главной оперативной задачей своего будущего правительства борьбу с пандемией. Конкретных антиэпидемиологических мер этот документ не содержит, но им предусмотрено создание при ведомстве федерального канцлера кризисного штаба и постоянно действующего рабочей группы экспертов разного профиля для повседневных консультаций правительства по вопросам борьбы с пандемией.

Климат и энергетика

"Светофор" ставит перед собой весьма амбициозные планы по защите климата и переходу на возобновляемые источники энергии. Планируется, в частности, ускорить отказ от угольной электрогенерации и закрыть все такие электростанции не к 2038 году, как это было намечено правительством Меркель, а "в идеале" уже к 2030-му. Кроме того, новое правительство собирается создать такие условия, чтобы к 2040 году отказаться и от электростанций, работающих на газе.

К 2030 году в ФРГ собираются закрыть все угольные электростанции, в том числе и недавно запущенные

К концу десятилетия доля электроэнергии, вырабатываемой ее возобновляемыми источниками, должна составить 80 процентов. В прошлом году эта доля была на уровне 45 процентов. Два процента площади Германии предполагается выделить для сооружения ветрогенераторов, а на подходящих крышах всех новостроек устанавливать солнечные батареи.

Социальная сфера и пенсии

Минимальный размер оплаты труда будет уже в 2022 году повышен с сегодняшних 9 евро и 60 центов до 12 евро в час. Это равнозначно единовременному повышению зарплат примерно для 10 миллионов занятых в низкооплачиваемых сферах.

Государственная система пенсионного страхования дополняется еще одним элементом - биржевым фондом, который под управлением независимого общественно-правового оператора будет инвестировать некоторую часть социальных отчислений в акции. Будущее правительство обещает исключить сокращение пенсий и повышение пенсионного возраста, который уже составляет в Германии 67 лет.

Внутренняя политика, миграция, марихуана

Планируется облегчить получение немецкого гражданства. Во-первых, для этого впредь не придется, как сейчас, отказываться от прежнего гражданства, то есть, допускается двойное гражданство. А, во-вторых, претендовать на немецкий паспорт можно будет уже через пять лет легального проживания в Германии, а не через восемь, как сейчас.

Законопослушным мигрантам, в том числе беженцам, не менее пяти лет живущим в Германии, но по-прежнему имеющим только временное разрешение на пребывание в стране, "светофор" обещает предоставить перспективу получения бессрочного вида на жительство. Кроме того, будущее правительство собирается создать дополнительные возможности для легальной иммиграции в Германию, ограничить нелегальную и облегчить процедуру воссоединения семей.

В Германии будет легализована марихуана

Еще один примечательный пункт - снижение с 18 до 16 лет возраста, по достижении которого немецкие избиратели смогут участвовать в выборах и Европарламента, и бундестага, для чего потребуется внести поправку в Основной закон ФРГ.

После многолетних дискуссий среди участников будущего правительства возобладала точка зрения о допустимости легализации марихуаны и ее продажи в специальных лицензированных магазинах. Немецкий Союз производителей конопли приветствовал это положение коалиционного соглашения и выразил убеждение, что "многие страны последуют этому примеру и также легализуют каннабис".

Отношения с Украиной, Россией и Беларусью

Отношения с Россией, Украиной и Беларусью, как и внешняя политика вообще, не относятся к приоритетам будущего правительства Германии. Эти темы затрагиваются только в седьмой из девяти глав коалиционного соглашения, причем об упомянутых трех странах речь идет ближе к концу этой главы - между Великобританией и Турцией.

Так, "светофор" обещает и далее поддерживать усилия Украины по восстановлению ее полной территориальной целостности и суверенитета. В коалиционном соглашении также записано, что Германия требует от России "немедленно прекратить попытки дестабилизации, предпринимаемые против Украины, применение насилия на востоке Украины и противоречащую международному праву аннексию Крыма".

Карикатура Сергея Елкина на тему "нежелательных организаций" в России

"Светофор" также "настойчиво критикует всеобъемлющее ограничение гражданских и демократических свобод и ожидает от российского правительства, что оно предоставит возможность гражданскому обществу страны беспрепятственно общаться с партнерами в Германии". А еще будущее правительство обещает отменить визовый режим для россиян моложе 25 лет.

Что касается Беларуси, то следующее правительство Германии поддерживает требования оппозиции о проведении новых демократических выборов и освобождении всех политических заключенных. "Российское вмешательство в поддержку Лукашенко" авторы коалиционного соглашения называют "неприемлемым". В том случае, если белорусский правитель не пойдет на изменение своего курса, то они намерены добиваться расширения действующих санкций ЕС с тем, чтобы осложнить минскому режиму доступ к финансовым рынкам.

Что дальше?

Через выходные, 4-5 декабря, состоятся съезды СДПГ и СвДП, делегатам которых предстоит утвердить содержание коалиционного соглашения. "Зеленые" с этой целью решили провести всеобщий опрос членов партии.

Избрание канцлера в бундестаге намечено на 8 декабря. В тот же день он и его министры будут назначены на свои должности президентом ФРГ и приведены к присяге. И, скорее всего, в тот же день в ведомстве федерального канцлера Ангела Меркель передаст дела Олафу Шольцу.

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