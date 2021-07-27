 Легализация марихуаны. Почему немецкие власти против? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 27.07.2021

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Германия

Легализация марихуаны. Почему немецкие власти против?

Почти две трети правонарушений в немецкой сфере наркоторговли связаны с каннабисом, который в целом ряде стран считается безобидным наркотиком и легализован. DW - о ситуации в Германии.

Три женщины курят марихуану

Берлин: участницы акции за легализацию марихуаны

Львиную долю преступлений, связанных с наркотиками, немецкая полиция регистрирует в сфере торговли и употребления марихуаны. В 2020 году был зафиксирован 31 961 случай такого рода. Амфетамины - на втором месте, причем, с огромным отрывом: 5 581 случай. Многие в Германии считают, что легализация марихуаны не только улучшила бы криминальную статистику в ФРГ, но и высвободила значительные силы полиции для борьбы с действительно опасными наркотиками и наркодилерами.

Но ни шеф Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch), ни уполномоченная по наркотическим средствам в министерстве здравоохранения ФРГ Даниэла Людвиг (Daniela Ludwig) не поддерживают идею легализации каннабиса. Об этом они заявили на пресс-конференции в Берлине 27 июля, на которой был представлен отчет о состоянии дел с наркопреступностью в Германии в прошлом году.

Новый рекорд по конфискации кокаина

Вот уже 10 лет подряд немецкая полиция регистрирует рост числа правонарушений, связанных с торговлей и употреблением наркотиков. Хольгер Мюнх привел такие данные: общее число заведенных дел составило 365 753 (+1,7% по сравнению с 2019 годом), общее число подозреваемых - 284 723 (+ 0,1%), число погибших - 1 581 (+13,1%), число выявленных нарколабораторий - 11 (- 64,5%).

Жестяные банки, в которых перевозился кокаин

В феврале 2021 года гамбургская таможня обнаружила 16 тонн кокаина в пяти контейнерах, отправленных из Парагвая

Данные по нарколабораториям не удивительны. Подавляющее большинство потребляемых в Германии наркотиков - импортного происхождения. Как, например, кокаин, по изъятию которого в немецких портах год от года устанавливаются все новые рекорды. Так, в 2018 году таможня конфисковала 5 тонн, в 2019-м - 10 тонн, в 2020-м - 11 тонн. Текущий год побьет все прежние рекорды. Только в феврале в Гамбургском порту были обнаружены 16 тонн.

В прошлом году немецкая полиция зафиксировала, кроме того, изменение импортных потоков метамфетамина "кристалл". Раньше его завозили контрабандой, главным образом, из Чехии, рассказал Мюнх, теперь основные поставки идут к немецким наркодилерам из Нидерландов, где, по оценке шефа BKA, подпольные лаборатории работают более эффективно и продуктивно.

Зарубежные производители используют Германию не только в качестве рынка для своей продукции, но и для транзита сырья. Так, в прошлом году в аэропорту Франкфурта-на-Майне были конфискованы несколько посылок с сырьем для изготовления амфетаминов и - впервые - крупная партия химикатов из Китая для производства "соли" - новых дизайнерских наркотиков.

Какой эффект оказала пандемия на потребление наркотиков

По таким наркотикам, кстати, в прошлом году был зафиксирован самый большой прирост числа правонарушений - 16,2%. Количество "кокаиновых" дел увеличилось на 9,6%, по "кристаллу" - на 7,2%. Зато спрос на экстази в том году был заметно ниже, и таких дел было заведено на 11,7% меньше.

Таблетка в виде черепа на языке

Экстази - наркотик для посетителей ночных клубов и дискотек

Хольгер Мюнх объясняет это локдауном и закрытием из-за пандемии коронавируса ночных клубов и дискотек, посетители которых и были главными клиентами наркодилеров, торгующих экстази, а сами клубы - рынком сбыта. На еще один позитивный эффект пандемии обратила внимание Даниэла Людвиг.

По ее наблюдениям, ограничительные меры в целом снизили доступность наркотиков для определенной категории их потребителей, что привело к увеличению спроса на медицинские программы по избавлению от наркотической зависимости. "Многие тяжело больные наркоманы почувствовали, что путь к наркотикам стал труднее, - пояснила уполномоченная, - и обратились к врачам с просьбой начать заместительную терапию".

Правда, признала она, организованная преступность быстро нашла новые пути сбыта наркотиков - через интернет и мессенджеры. Это подтверждают и данные криминальной полиции. "Коронавирус стал катализатором дигитализации не только общества, но и преступного мира, - констатировал Хольгер Мюнх. - Мы установили, что предложение товара на нелегальном цифровом рынке наркотиков и по почте, которая и в локдауне продолжала работать без ограничений, увеличилось на 20 - 30%".

Подходит ли Германии португальская модель легализации каннабиса?

После того как в 2017 году в Германии было разрешено применять каннабис и изделия из него в медицинских целях, а в целом ряде стран - и в потребительских, дискуссия на тему легализации марихуаны развернулась и здесь. Об этом, например, шла речь на недавних слушаниях в комитете бундестага по здравоохранению.

Хольгер Мюнх

Хольгер Мюнх

Хольгер Мюнх, однако, к предложениям легализовать марихуану относится скептически. Исключение этого наркотика из криминальной статистики не решает саму проблему, сказал он, отвечая на вопрос DW. "Если посмотреть на опыт легализовавших каннабис стран, где самый свежий пример - это Канада, то виден в первую очередь один эффект: значительное потребление этого наркотика, - констатирует шеф BKA. - Кроме того, легальное широкое присутствие этого наркотика в обществе делает его привлекательным для молодых людей, возникает эффект подражания, а марихуана особенно опасна именно для их здоровья". Не решает легализация конопли и проблемы преступности, поскольку, заметил Мюнх, в ассортименте наркодилеров, как правило, есть не только этот товар, но и другие запрещенные психотропные препараты.

"Абсолютно неправильным акцентом в наркополитике" назвала немецкую дискуссию о легализации марихуаны и Даниэла Людвиг. Это, однако, не означает, что уполномоченная по наркотическим средствам хочет оставить все, как есть. Она, в частности, считает достойной обсуждения португальскую модель, предусматривающую перевод потребления марихуаны из уголовного законодательства в раздел административных правонарушений.

Но только в отношении каннабиса, и только при условии обязательных консультаций. То есть, пояснила она, штраф за такое административное правонарушение будет выписываться лишь в том случае, если пойманный с поличным откажется от консультации с врачом и социальным работником. Такой подход Людвиг считает "экстремально умным", поскольку направлен он, в первую очередь, на профилактику наркомании.

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    В немецком языке за курение марихуаны или гашиша отвечает глагол kiffen. Причем в ФРГ употребление этих наркотиков в определенных дозах не является преступлением. По некоторым данным, потребление каннабиса среди молодежи в возрасте 18-26 лет за последнее время увеличилось в три раза.

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    Объем запрещенного оборота наркотиков в Европе оценивается примерно в 30 млрд евро. И пандемия коронавируса не оказала на него существенного влияния. При этом марихуана продолжает лидировать в полицейской статистике. Выявлены случаи, когда в погоне за прибылью дилеры смешивали некачественную марихуану с опасными синтетическими каннабиноидами. Адская смесь стала причиной десятков смертей.

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    Преступность растет за счет потребителей

    В Германии в последнее время замечен рост преступлений, связанных с наркотиками. Но абсолютное большинство из них приходится на потребление, а не на продажу. Политики и эксперты предлагают декриминализовать потребление легких наркотиков, переведя их из уголовного законодательства в раздел административных правонарушений. Это позволит снизить нагрузку на правоохранительные органы.

    Автор: Виталий Кропман


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Кто в Германии может купить в аптеке коноплю?

 

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