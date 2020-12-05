 В ФРГ запущена государственная торговля медицинской коноплей в аптеках | Новости из Германии о Германии | DW | 07.07.2021

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Германия

В ФРГ запущена государственная торговля медицинской коноплей в аптеках

Немецкие аптеки могут продавать медицинскую коноплю с 2017 года. Однако если до сих пор растение импортировалось, то теперь государство организовало торговлю каннабисом, выращенным в Германии.

Выращенная в Германии конопля для использования в медицинских целях.

Выращенная в Германии конопля для использования в медицинских целях.

В аптеках Германии началась организованная государством продажа каннабиса для медицинских целей. Со среды, 7 июля, немецкие аптеки могут получать для пациентов коноплю в качестве, соответствующем нормам, установленным для медицинских препаратов, от Федерального института медикаментов и медицинской продукции (BfArM) через портал cannabisagentur.de.

Как сообщило ведомство в Бонне, в аптеках каннабис будет продаваться по цене 4,30 евро за грамм.

Выращиванием конопли в Германии занимаются три компании по поручению Агентства по каннабису, расположенного в институте BfArM. Однако поступления растения из-за границы продолжатся. Ожидается, что в течение четырех лет в Германии будет выращено в общей сложности 10,4 тонны медицинской конопли.

Агентство по каннабису было создано для контроля за производством каннабиса в медицинских целях в 2017 году, когда в Германии разрешили использовать коноплю в качестве лечебного средства. С тех пор врачи могут выписывать цветки или экстракт каннабиса медицинского назначения по рецепту.

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    Автор: Виталий Кропман


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Кто в Германии может купить в аптеке коноплю?

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