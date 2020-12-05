В ФРГ запущена государственная торговля медицинской коноплей в аптеках

В аптеках Германии началась организованная государством продажа каннабиса для медицинских целей. Со среды, 7 июля, немецкие аптеки могут получать для пациентов коноплю в качестве, соответствующем нормам, установленным для медицинских препаратов, от Федерального института медикаментов и медицинской продукции (BfArM) через портал cannabisagentur.de.
Как сообщило ведомство в Бонне, в аптеках каннабис будет продаваться по цене 4,30 евро за грамм.
Выращиванием конопли в Германии занимаются три компании по поручению Агентства по каннабису, расположенного в институте BfArM. Однако поступления растения из-за границы продолжатся. Ожидается, что в течение четырех лет в Германии будет выращено в общей сложности 10,4 тонны медицинской конопли.
Агентство по каннабису было создано для контроля за производством каннабиса в медицинских целях в 2017 году, когда в Германии разрешили использовать коноплю в качестве лечебного средства. С тех пор врачи могут выписывать цветки или экстракт каннабиса медицинского назначения по рецепту.
Смотрите также:
-
Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию?
Марихуана в списке легких наркотиков
Марихуана в 2021 году остается самым распространенным легким наркотиком в Европе. По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, почти 30 процентов взрослых европейцев несмотря на все запреты, хотя бы раз в жизни употребляли каннабис. При этом, согласно отчету ООН, доля подростков, воспринимающих этот наркотик как вредный, снизилась на 40 процентов.
-
Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию?
Употребление марихуаны в ФРГ - не преступление?
В немецком языке за курение марихуаны или гашиша отвечает глагол kiffen. Причем в ФРГ употребление этих наркотиков в определенных дозах не является преступлением. По некоторым данным, потребление каннабиса среди молодежи в возрасте 18-26 лет за последнее время увеличилось в три раза.
-
Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию?
COVID-19 наркобаронам не помеха
Объем запрещенного оборота наркотиков в Европе оценивается примерно в 30 млрд евро. И пандемия коронавируса не оказала на него существенного влияния. При этом марихуана продолжает лидировать в полицейской статистике. Выявлены случаи, когда в погоне за прибылью дилеры смешивали некачественную марихуану с опасными синтетическими каннабиноидами. Адская смесь стала причиной десятков смертей.
-
Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию?
Преступность растет за счет потребителей
В Германии в последнее время замечен рост преступлений, связанных с наркотиками. Но абсолютное большинство из них приходится на потребление, а не на продажу. Политики и эксперты предлагают декриминализовать потребление легких наркотиков, переведя их из уголовного законодательства в раздел административных правонарушений. Это позволит снизить нагрузку на правоохранительные органы.
Автор: Виталий Кропман