  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
На промышленном предприятии в Германии
Фото: Rupert Oberhäuser/imago images
ПолитикаГермания

Власти Германии упрощают правила трудоустройства иностранцев

Евгений Жуков
1 ч. назад

Новый закон призван облегчить переезд квалифицированных специалистов в Германию. В некоторых отраслях иностранцу, имеющему достаточный трудовой опыт, не придется добиваться признания квалификации.

https://p.dw.com/p/4KIOr

Правительство Германии решило облегчить трудоустройство квалифицированных работников из-за рубежа. Согласно одобренным в среду, 30 ноября, основным положениям соответствующего законопроекта, иностранцам, которые владеют немецким языком или работают по одной из дефицитных специальностей, разрешат въезд в ФРГ даже без таких документов, как свидетельства о трудоустройстве или обучении.

Иностранцам, имеющим профессиональную квалификацию, будет разрешено более гибко подходить к выбору рабочего места, то есть они смогут работать не только по специальности, которой обучались, но и по другим. В некоторых отраслях, если у человека имеется достаточный трудовой опыт, ему не придется добиваться признания квалификации, что обычно занимало длительное время. Те же, у кого нет профессиональной квалификации, получат возможность приобрести ее в Германии.

Новые правила предполагают введение системы баллов, которые будут начислять, к примеру, за квалификацию, профессиональный опыт или знание языка.

Законопроект, призванный повысить привлекательность работы в Германии для специалистов из стран, не входящих в ЕС, должен быть подготовлен в 2023 году.

Смотрите также:

Как Deutsche Bahn помогает беженцам с работой

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

История турецких гастарбайтеров в Германии (05.10.2021)

История турецких гастарбайтеров в Германии (05.10.2021)

В 1961 году ФРГ и Турция подписали договор, который облегчал временное трудоустройство турецких граждан в Западной Германии. В стране царила острая нехватка рабочих рук. Турки приезжали в Германию как гастарбайтеры, но многие остались навсегда. Филиз Ташкин была одной из первых среди тех, кто приехал на работу в Берлин.
Общество5 октября 2021 г.03:01 мин.
external

Работа в Германии: правила трудоустройства упростили (19.12.2018)

Работа в Германии: правила трудоустройства упростили (19.12.2018)

На работу - в Германию. Правительство ФРГ одобрило проект иммиграционного закона. Он значительно упрощает правила трудоустройства для граждан стран, не входящих в ЕС, например, России и Украины. Что изменилось и кто может приехать?
Политика19 декабря 2018 г.02:37 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги Украины перед зданием Европарламента в Страсбурге

Еврокомиссия планирует конфисковать замороженные активы РФ

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин" взобрался на букву "Я", напоминающую логотип "Яндекса", а "президент России Владимир Путин" с недовольным выражением лица смотрит на него - карикатура DW

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Экономика и бизнес24 ч. назад
Виктория Андруша на форуме в Берлине

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Конфликты13 ч. назад
Киев без электричества

Почему Киев считают лучшим местом для бизнеса после войны

Почему Киев считают лучшим местом для бизнеса после войны

Экономика и бизнес20 ч. назад
На встрече министров юстиции стран G7 в Берлине 29 ноября

Мы - свидетели войны в Украине. Как в G7 хотят судить Путина

Мы - свидетели войны в Украине. Как в G7 хотят судить Путина

Конфликты21 ч. назад
Belarus Minsk | Unruhen | Proteste

До 7 лет тюрьмы за интервью СМИ. Чего добиваются власти РБ?

До 7 лет тюрьмы за интервью СМИ. Чего добиваются власти РБ?

Политика22 ч. назад
СПГ-танкер "Доха" в порта Рас-Лаффана - центра газовой промышленности Катара

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

Экономика и бизнес22 ч. назад
На главную страницу