Власти Германии упрощают правила трудоустройства иностранцев

Правительство Германии решило облегчить трудоустройство квалифицированных работников из-за рубежа. Согласно одобренным в среду, 30 ноября, основным положениям соответствующего законопроекта, иностранцам, которые владеют немецким языком или работают по одной из дефицитных специальностей, разрешат въезд в ФРГ даже без таких документов, как свидетельства о трудоустройстве или обучении.

Иностранцам, имеющим профессиональную квалификацию, будет разрешено более гибко подходить к выбору рабочего места, то есть они смогут работать не только по специальности, которой обучались, но и по другим. В некоторых отраслях, если у человека имеется достаточный трудовой опыт, ему не придется добиваться признания квалификации, что обычно занимало длительное время. Те же, у кого нет профессиональной квалификации, получат возможность приобрести ее в Германии.

Новые правила предполагают введение системы баллов, которые будут начислять, к примеру, за квалификацию, профессиональный опыт или знание языка.

Законопроект, призванный повысить привлекательность работы в Германии для специалистов из стран, не входящих в ЕС, должен быть подготовлен в 2023 году.

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