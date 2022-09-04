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Германии особенно не хватает квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованиемФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Германия хочет упростить прием квалифицированных мигрантов

Александра Иванова
2 ч. назад

Новый закон о миграции, проект которого правительство ФРГ собирается представить осенью, упростит переезд в Германию квалифицированных специалистов, пообещал министр труда Хубертус Хайль.

https://www.dw.com/ru/germania-hocet-uprostit-priem-kvalificirovannyh-migrantov/a-63015194

Правительство Германии разрабатывает миграционный закон, который облегчит въезд в страну квалифицированных специалистов. Об этом рассказал министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 4 сентября.

"Мы введем "карту возможностей" с прозрачной системой баллов, чтобы людям, в которых нуждается наша страна, стало легче к нам приехать", - пообещал Хайль, поясняя смысл законопроекта, который, как ожидается, будет представлен этой осенью.

Система баллов для желающих приехать на работу в ФРГ

Политики рассчитывают, что новая система облегчит поиск работы в Германии для специалистов, находящихся за границей. По словам главы Минтруда ФРГ, в Германии каждый год будут определять, сколько людей смогут приехать в страну по "карте возможностей" (Chancenkarte), чтобы в течение определенного времени искать там работу или место для получения профессионального образования. Расходы на пребывание в Германии в течение этого срока, однако, кандидат должен будет нести сам.

Специалисты с признанным в Германии дипломом или свидетельством о профессиональном образовании будут по умолчанию подходить под категорию тех, кто может получить "карту возможностей", однако и прочим кандидатам следует предоставить шанс приехать в Германию, указал Хайль.

Баллы будут начисляться по четырем критериям: заграничное свидетельство об образовании, как минимум три года опыта работы, знание языка или пребывание в Германии в прошлом, а также возраст до 35 лет. Чтобы получить "карту возможностей", достаточно будет выполнить три из четырех критериев. Более подробные условия участия в программе в данный момент обсуждаются правительством ФРГ.

Нехватка квалифицированных кадров в Германии

Сегодня Германия борется с существенной нехваткой кадров в сферах, требующих среднего профессионального образования. По данным Центрального объединения немецких ремесленных профессий, (Zentralverband des Deutschen Handwerks), незанятыми в этой сфере остаются сейчас 250 000 вакансий.

Между тем, по словам главы Объединения работодателей в сфере металлургии и электропромышленности Gesamtmetall Оливера Цандера (Oliver Zander), "два из пяти предприятий в отрасли металлургии и электропромышленности жалуются на перебои в производстве из-за отсутствия квалифицированных специалистов". "Нехватка кадров угрожает нашему благосостоянию сегодня так же, как раньше массовая безработица", - заявил эксперт в интервью Bild am Sonntag.

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Материал Bild am Sonntag

Интервью министра труда Германии Хубертуса Хайля
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