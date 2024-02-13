В Германию на работу - а что в этом хорошего? Новый опрос

Чего ждут от Германии иностранные специалисты, приехавшие на работу в эту страну, и что получают в итоге? DW - о результатах исследования, которое было проведено среди мигрантов, готовых работать в ФРГ.

Германии нужны мигранты. Население страны стареет. Те, кто родился в годы, когда в ФРГ был демографический рост и пик рождаемости, уходят на пенсию. Уже сейчас повсюду наблюдается дефицит рабочих рук. Поэтому правительство в Берлине провозгласило одной из своих целей - сделать страну привлекательной для квалифицированных специалистов из-за рубежа. Способствовать этому призван интернет-портал Make it in Germany , который вот уже 10 лет предоставляет на разных языках необходимую информацию всем желающим приехать на работу в Германию.

Откуда в Германию едут квалифицированные специалисты

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) с помощью этого портала провела опрос среди тысяч специалистов из стран, не входящих в Евросоюз. Его цель - больше узнать о мотивации, надеждах и страхах людей, которые думают о том, чтобы приехать на работу в Германию. "Это уникальное исследование, проведенное по всему миру, во время которого мы наблюдаем за человеком в течение какого-то времени с того самого момента, когда он начал интересоваться страной, где хотел бы работать", - говорит Томас Либиг (Thomas Liebig) из ОЭСР.

Томас Либиг, руководитель исследования Фото: picture-alliance/dpa

Почти 30 тысяч человек были опрошены во время первого этапа исследования, проходившего летом – осенью 2022 года. Спустя полгода около 10 000 из них ответили на новые вопросы. А осенью – зимой 2023 года состоялся окончательный этап опроса, в котором приняли участие 6000 респондентов. Больше всего опрошенных - жители Турции (13 процентов), Индии (10 процентов) и Колумбии (9 процентов). Из Алжира, Аргентины, Египта, Мексики, России и Филиппин - по 4 процента участников опроса.

Основные страны, жители которых были в числе опрошенных, -

Кто хотел бы работать в Германии

Кто принимал участие в опросе? "Преимущественно это мужчины, 75 процентов, - говорит руководитель исследования Томас Либиг. - В подавляющем большинстве они обладают высокой квалификацией: у 75 процентов высшее образование, почти треть имеют ученую степень магистра или доктора". Причем самый высокий показатель - среди опрошенных россиян, каждый второй из которых имеет ученую степень. Далее следуют албанцы (47 процентов), алжирцы (42 процента), затем опрошенные из Туниса и Индии: каждый третий из них - магистр или доктор наук. У большинства респондентов есть семьи и дети. 60 процентов опрошенных говорят по-немецки на базовом уровне, у каждого третьего - высокий уровень знания языка.

Получить вид на жительство в Германии для иностранных специалистов станет проще Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Германия остается привлекательной целью для квалифицированных специалистов из-за рубежа - таков один из выводов проведенного исследования. Хотя при этом многие респонденты жалуются на то, что приходится очень долго дожидаться визы. В Турции каждый третий опрошенный оценивает свой опыт общения с немецкими миграционными ведомствами "скорее плохо" или "очень плохо". В Алжире такого мнения придерживается каждый пятый (21 процент) опрошенных.

Интерес к Германии, как показал опрос, возбуждают в основном рассказы или опыт друзей, родственников или коллег. Основной причиной для переезда в ФРГ большая часть опрошенных называет шанс на хорошую работу и успешную карьеру. Безопасность, хорошая система здравоохранения и образования, демократия и правовое государство, как и шансы для супругов и детей, также были названы в числе основных причин, по которым респонденты хотели бы переехать в Германию.

Приехать в Германию на работу удалось немногим

Более чем за год, который прошел между разными этапами опроса, только пяти процентам респондентов удалось попасть в Германию. В основном это были те, у кого широкий круг контактов и хорошие знания немецкого языка. В Германии 93 процента из них работают полный рабочий день. Около половины заняты в инженерии и сфере IT, каждый десятый - в здравоохранении и сфере по уходу за старыми и больными. Почти половина этих респондентов зарабатывает более 4000 евро брутто в месяц, 13 процентов - более 6000 евро. Каждый десятый зарабатывает менее 2000 евро в месяц.

Иностранных специалистов привлекает в Германии шанс построить успешную карьеру Фото: Artgrid Stockfoto

59 процентов респондентов, которым удалось найти работу в Германии, жизнью в этой стране в целом "относительно довольны" или "очень довольны". Особенно положительно они оценивают качество жизни, немецкую культуру и менталитет, а также доброжелательное отношение к иностранцам. "Недовольны" или "относительно недовольны" многие из опрошенных своим опытом взаимодействия с миграционными ведомствами (40 процентов), а также своими доходами и финансовой ситуацией (40 процентов).

Пугает расизм и дискриминация

Очень многие опрошенные выразили серьезные опасения и страх стать в Германии жертвами расизма и дискриминации. Те, кто во время проведения исследования оказался в Германии и начал работать там, сообщили, что в вопросе расизма и дискриминации реальность в ФРГ оказалась еще хуже, чем они думали.

"Из тех, кому удалось попасть в Германию, более половины говорят, что подверглись дискриминации в поиске жилья. Почти 40 процентов сообщили о случаях расизма и дискриминации в магазинах, ресторанах и на улице", - говорит Томас Либиг. А вот опыт общения с полицией, в том числе в школах, куда ходят их дети, оказался, по словам опрошенных, лучше, чем они думали.

По результатам опроса авторы исследования ОЭСР рекомендовали ФРГ более внимательно подходить к выбору персонала в ведомствах по работе с мигрантами. Кроме того, должны быть изменены требования к изучению языка. И самое главное - Германии необходимо срочно принимать меры в борьбе с расизмом и дискриминацией, чтобы привлечь в страну высококвалифицированных специалистов, убеждены исследователи.

Согласно последнему отчету ОЭСР о миграции, до сих пор почти половина иностранцев, которые долгое время проживают в Германии, - мигранты из других стран ЕС. На втором месте (21 процент) - беженцы, затем следуют те, у кого в Германии живут члены семьи, к которым они приехали (15 процентов). Люди, приезжающие в Германию на работу из-за пределов Евросоюза, составляют самую маленькую группу - 14 процентов.

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