Правозащитники ФРГ указали на риски расовой дискриминации

Полиция Германии должна больше внимания уделять защите таких персональных данных, как язык, цвет кожи или происхождение, говорится к докладе Немецкого института прав человека.

При работе полиции ФРГ с личными данными существует риск их использования для расовой дискриминации, говорится в докладе Немецкого института прав человека (DIMR), представленном бундестагу в понедельник, 4 декабря.

Такие конфиденциальные личные данные, как язык, цвет кожи или происхождение недостаточно защищены полицией Германии, считают авторы доклада. По их наблюдениям, при работе полицейских конфиденциальные данные обрабатываются фактически так же, как и неконфиденциальные. "Это проблематично с точки зрения фундаментальных прав и прав человека", - заявила директор DIMR Беата Рудольф (Beate Rudolf).

Кроме того, указывается в докладе, сама архитектура сборы данных способствует закреплению расовых стереотипов. Например, в полицейской информационной системе сбора данных о человеке существует поле "внешний вид", где может быть указано "европеец" или "африканец". "Собранные данные воспроизводят стереотипы: человек, которого считают "африканцем", не рассматривается ни как "европеец", ни как "немец" - даже если он или она имеет немецкое гражданство", - указывает Рудольф.

В DIMR раскритиковали борьбу с климатическими активистами

Авторы доклада указали, что протесты климатических активистов, перекрывающих дороги ", с фундаментальной точки зрения и с точки зрения прав человека" попадают под норму о защите свободы собраний.

"К мирным собраниям, а это также относится и к нарушению дорожного движения, необходимо относиться терпимо", - заявила Рудольф. По ее словам, превентивные задержания активистов или "клеветнические заявления" со стороны политиков и СМИ, могут "оказать устрашающее воздействие на климатических активистов".

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