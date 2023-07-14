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Экоактивисты вновь блокировали движение в городах ФРГ

Виталий Кропман
1 ч. назад

Для своей акции участники "Последнего поколения" надели маски канцлера ФРГ, министра экономики и министра транспорта, чтобы привлечь внимание к "нарушению закона о защите климата правительством Шольца".

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Участник движения "Последнее поколение" в маске, символизирующей канцлера Олафа Шольца, блокирует движением автомобилей в Дрездене
Участник уличной блокады в ДрезденеФото: picture alliance/dpa

Радикальные экоактивисты из движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) проводят акцию протеста по всей Германии. В течение пятницы, 14 июля, они намерены блокировать движение транспорта в 26 городах ФРГ, включая Берлин, Дрезден, Нюрнберг, Мюнхен.

Как сообщили активисты в пресс-релизе, на который ссылается агентство AFP, на этот раз участники протестов надели маски федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), министра транспорта Фолькера Виссинга (Volker Wissing) и министра экономики Роберта Хабека (Robert Habeck). Причина - недостаточная, по мнению "Последнего поколения", приверженность федерального правительства делу сокращения выброса вредных для климата парниковых газов, особенно на транспорте. В частности, министр транспорта не представил немедленной программы по соблюдению максимальных объемов выбросов, предусмотренных законом о защите климата, однако был обязан это сделать, указали организаторы протестов.

Активисты хотят привлечь внимание к "нарушению закона"

В связи с этим группа хочет привлечь внимание к "нарушению закона о защите климата правительством Шольца". "Мы требуем создания общественного совета, основанного на конституции, чтобы помочь федеральному правительству соблюдать закон", - заявила пресс-секретарь движения Карла Рохель (Carla Rochel).

"Последнее поколение" анонсировало общенациональную акцию протеста днем ранее. Кроме того, 13 июля радикальные экоактивисты прорвались на летное поле в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга и временно парализовали воздушное сообщение, приклеив себя к взлетно-посадочной полосе.

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