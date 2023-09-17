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Экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота

Даниил Сотников
17 сентября 2023 г.

Активисты "Последнего поколения" облили ворота оранжевой краской в рамках анонсированной бессрочной акции протеста.

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Бранденбургские ворота, облитые краской
Бранденбургские ворота, облитые краскойФото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Климатические активисты из движения "Последнее поколение" облили оранжевой краской Бранденбургские ворота в центре Берлина, сообщает агентство dpa в воскресенье, 17 сентября.

Активисты разбрызгали краску с помощью огнетушителей. Пострадали в итоге все шесть колонн ворот. 13 активистов были задержаны, на месте работают экстренные службы, сообщил dpa представитель полиции. Территория вокруг ворот была оцеплена. "Протест ясно дает понять: пришло время политических перемен: от ископаемого топлива к справедливости", - цитирует dpa заявление активистов.

Бургомистр Берлина резко раскритиковал активистов

Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) резко раскритиковал акт вандализма, напомнив, что ворота - это символ Берлина как города свободы. "Город, который также выступает за свободу выражения мнений и честные дебаты о нашем будущем. Своими действиями эта группа не только наносит ущерб историческим Бранденбургским воротам, но и нашему свободному дискурсу о важных проблемах нашего времени и будущего", - заявил Вегнер.

Действия активистов он назвал не "протестами", а скорее "незаконным причинением ущерба собственности и уголовными правонарушениями". "Поступая таким образом, они оказывают медвежью услугу важному вопросу защиты климата. Те, кто серьезно относится к защите климата, должны дистанцироваться от этих действий и этой группы", - призвал бургомистр.

Акции "Пятницы ради будущего" прошли по всей Германии

Активисты "Последнего поколения" объявили с 13 сентября бессрочную акцию протеста в Берлине. По словам организаторов, "сотни людей со всей Германии" поедут в столицу, чтобы потребовать от федерального правительства поэтапного отказа от ископаемого топлива к 2030 году. Самый распространенный метод борьбы активистов "Последнего поколения" - это перекрытие дорог, о чем уже предупредили полицейские службы Берлина.

На этой же неделе в 250 городах Германии прошли акции в защиту климата "Пятницы ради будущего". По всей стране в пятницу, 15 сентября, в них приняли участие около 250 тыс. человек. Больше всего людей вышли на улицы Берлина, где, по данным организаторов, собралось 25 тысяч человек, а по данным полиции - 12,5 тысячи.

В Гамбурге полиция насчитала около 10 тысяч участников, в Мюнхене - около 7000 человек, в Кельне на улицы вышли не менее 5000 человек. Акцию поддержали немецкие профсоюзы, экологические инициативы и церковь, отмечает агентство epd.

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