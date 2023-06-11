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МВД ФРГ: Экоактивисты совершили сотни правонарушений

Лиза Ламбрехт
42 мин. назад

На счету экоактивистов "Последнего поколения" 580 противоправных деяний, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

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Экоактивисты облили черной жидкостью стеклянную инсталляцию у здания бундестага в Берлине
Экоактивисты облили черной жидкостью стеклянную инсталляцию у здания бундестага в БерлинеФото: Sven Kaeuler/dpa/picture alliance

Радикальные экоактивисты из движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) с начала 2022 года совершили 580 правонарушений. Об этом в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в ночь на воскресенье, 11 июня, сообщила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

По ее словам, полиция привлела к ответственности 740 человек. "В основном речь идет о принуждении и порче имущества", - уточнила министр, добавив, что нарушение активистами прав других людей неприемлемо. Протесты группы "совершенно не идут на пользу делу защиты климата. Наоборот, активисты серьезно вредят признанию проблемы", подчеркнула Фезер.

"Мы видим, как в дело вмешивается полиция, активисты предстают перед судом. Это правильно. Но между преступниками и экстремистами есть различия", - добавила глава МВД ФРГ.

Радикальные экоактивисты и их акции 

Участники движения "Последнее поколение" известны своими радикальными акциями. Они блокируют в Германии дороги и мешают работе аэропортов, приклеивая себя к дорожному полотну и к взлетно-посадочным полосам.

Кроме того, в музеях экоактивисты обливают экспонаты разными жидкостями. Так, в прошлом году в музее в Потсдаме они облили картофельным пюре картину Клода Моне, а в Вене - черной краской картину Густава Климта.

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