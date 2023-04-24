Экоактивисты заблокировали дороги в Берлине

Акции протеста членов "Последнего поколения" прошли в 30 точках германской столицы. Экоактивисты заявили, что больше не будут терпеть отсутствие у правительства планов по улучшению экологической ситуации.

Экоактивисты-радикалы из движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в понедельник, 24 апреля, устроили в столице Германии многочисленные акции с требованием предпринять более решительные действия по защите климата. По данным полиции, уличные блокады и другие протестные мероприятия прошли почти в 30 точках Берлина. До пятисот полицейских при поддержке вертолета пытались предотвратить или устранить дорожные блокады.

Протестные акции начались в 07.30 по местному времени в разгар часов пик. Особенно сильно пострадали районы Шпандау и Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. Экоактивисты, в числе прочего, приклеили себя к дорожному покрытию на оживленном городском автобане А100. Это привело к многочасовым автомобильным заторам. Сильные перебои наблюдались и в работе общественного транспорта.

К полудню полиция сообщила о снятии блокады с А100, нормализовалось движение и в большинстве других районов. О задержаниях пока не сообщается.

"Последнее поколение" довольно размахом протестных акций

Представительница "Последнего поколения" Эме ван Баален (Aimee van Baalen) выразила удовлетворение размахом протестных акций, отметив, что они превзошли даже самые амбициозные ожидания. По ее словам, в акциях участвовало в три раза больше людей, чем только осенью 2022 года.

"Последнее поколение", в числе прочего, добивается введения в Германии на постоянной основе единого проездного билета стоимостью 9 евро в месяц, ограничения максимальной скорости на автобанах до 100 км/ч и создания общественного совета для разработки стратегии отказа Германии от ископаемых видов топлива к 2030 году.

Критика правительства Германии

"Мы больше не будем мириться с тем, что у правительства нет никакого плана того, как можно прекратить разрушение наших жизненных основ", - заявила другая активистка "Последнего поколения", Карла Рохель (Carla Rochel).

Федеральный конституционный суд в 2021 году обязал правительство ФРГ представить подробный план того, как оно намерено сократить выбросы углекислого газа в рамках ограничения глобального потепления на максимум полтора градуса. Правительство ФРГ до сих пор не выполнило этого судебного решения.

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