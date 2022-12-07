Почему экоактивисты "Последнего поколения" раздражают немцев

Активисты движения "Последнее поколение" в борьбе за защиту климата заливают томатным супом шедевры живописи и приклеивают себя к взлетной полосе аэропорта. Оправданы ли такие радикальные методы?

Возможно, через несколько десятилетий в немецких учебниках истории появится глава об экоактивистах движения "Последнее поколение", где будет написано, что своими акциями протеста они перешли все границы допустимого. Что обливать картофельным пюре или томатным супом всемирные шедевры живописи, приклеивать себя к взлетно-посадочной полосе в берлинском аэропорту или перекрывать движение на оживленных улицах - это серьезные правонарушения, которые без всякой необходимости подвергают опасности человеческие жизни.

Но, возможно, в учебниках истории также будут процитированы слова, которые привел в свою защиту один из экоактивистов на упрощенном разбирательстве в Мюнхенском региональном суде: "Господин судья, я думаю, что через 30 лет люди не поймут, почему в зале суда сидим мы, а не федеральное правительство".

Ларс Вернер (Lars Werner) - один из экоактивистов. В начале ноября он дважды приклеивал себя к асфальту на мюнхенской улице Альтштадтринг. За это суд приговорил его не только к штрафу в 525 евро, но и к практикуемому в Баварии 23-дневному "превентивному заключению" в крупнейшей мюнхенской тюрьме Штадельхайм. Но несмотря на приговор суда Ларс - 31-летний дипломированный клинический психолог из немецкого города Геттингена - не утратил решимости продолжать протесты и в будущем.

Экоактивист Ларс Вернер Фото: Benjamin Rückert

"Я сказал судье и обвинению, что приговор ничего не изменит и не повлияет на мой выбор идти этой дорогой и дальше. Потому что к этому меня обязывает моя совесть - хотя я уважаю и защищаю верховенство права", - говорит Вернер в интервью DW. По его словам, "Последнее поколение" будет протестовать до тех пор, пока общество и власти не прислушаются к их критике.

"Последнее поколение" хочет встряхнуть немецкое общество

В этом году Ларс почти каждый месяц приклеивал себя к дорожному покрытию на оживленных улицах немецких городов. Сейчас он и его единомышленники готовят новые протесты, которые станут продолжением акций гражданского неповиновения во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Берлине. Активисты "Последнего поколения" требуют от правительства Германии соблюдения Парижских целей по защите климата, в частности, ограничения скорости на скоростных трассах Германии до 100 километров в час и введения единого проездного билета стоимостью девять евро на местный общественный транспорт.

Характер протестов, вызывающих яростную критику по всей Германии, был выбран совершенно сознательно. "Наши действия нельзя игнорировать, потому что они вторгаются в реальность и нарушают привычный ход повседневной жизни. Конечно, это ненормально, когда люди приклеивают себя к асфальту на улицах, обливают картофельным пюре картины или приковывают себя цепью к футбольным воротам, - говорит Вернер. - Но так же ненормально просто продолжать жить, несмотря на "экзистенциальную угрозу".

Акции экоактивистов не находят поддержки

Ларсу Вернеру приходится дорого платить за свои убеждения: в начале года он уволился с приносящей стабильный доход и хорошо оплачиваемой работы и с тех пор живет на свои сбережения. Понимания у друзей и семьи его действия не находят. Но самое главное - ему приходится жить, зная, что его деятельность вызывает у большинства людей отторжение, а иногда и неприкрытую ненависть.

"В Мюнхене в меня плевали на улице. Когда на нас кричат, мы не кричим в ответ. Когда нас бьют, мы не отвечаем", - говорит Вернер. Он не винит людей, когда они выходят из себя: "Но мы проводим акции протеста не для того, чтобы нами восхищались. Мы хотим избежать климатического коллапса, и для этого нам не нужно, чтобы нас любили".

Кристоф Плос - один из активных критиков движения "Последнее поколение" Фото: Foto: Tobias Koch (www.tobiaskoch.net)

Депутат бундестага Кристоф Плос (Christoph Ploß) - один из активных критиков движения "Последнее поколение". Последней каплей, переполнившей чашу терпения 37-летнего немецкого политика, стало парализованное авиасообщение в аэропорту Берлина в конце ноября. "Эта акция представляет собой опасность для дела защиты климата и демократического общества", - возмущается он.

Кристоф Плос считает, что достигать целей по защите климата нужно с помощью инновационных методов и технологий. Например, увеличивая продажи электромобилей и тем самым - использование электронного топлива. На действия экоактивистов необходимо отреагировать в соответствии с законом, уверен Плос. "В демократическом обществе нельзя допустить, чтобы к небольшому меньшинству применялись другие правила, чем ко всем остальным, - говорит политик в интервью DW. - Как бы ни были экоактивисты убеждены в своей правоте, закон должен быть един для всех".

Немецкие политики едины в неприятии "Последнего поколения"

Плос не одинок в своей критике - представители большинства немецких политических партий осудили блокаду работы берлинского аэропорта. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) назвала действия "Последнего поколения" "неприемлемым новым витком конфликта", генеральный секретарь либеральной СвДП Биджан Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) потребовал отреагировать на акцию экоактивистов по всей строгости закона, вице-руководитель фракции "зеленых" в бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz), раскритиковал их деятельность как "контрпродуктивную, самонадеянную и потенциально опасную". А лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) даже призвал вмешаться в происходящее Федеральное ведомство по охране конституции.

Активисты "Последнего поколения" приклеили себя к дирижерскому пульту концертного зала филармонии в Гамбурге Фото: Markenfotografie Elbphilharmonie/dpa/picture alliance

Критики действий активистов "Последнего поколения" убеждены: подобные акции протеста подвергают опасности жизнь людей. Они утверждают, что на совести экоактивистов - смерть велосипедистки в Берлине, которую сбила бетономешалка. Машина "скорой помощи" якобы не смогла вовремя приехать на место несчастного случая из-за того, что улица была перекрыта радикальными защитниками окружающей среды, в очередной раз приклеившими себя к проезжей части. Расследование этого случая, вероятно, займет несколько месяцев, но вопрос о виновности экоактивистов уже стал предметом горячих споров по всей Германии.

"Люди не хотят, чтобы их беспокоили"

Большинство немцев также отвергает радикальные методы борьбы за климат, которые избрали представители "Последнего поколения". В Германии считают, что действия экоактивистов направлены не против реальных виновников изменения климата. Однако тот факт, что Ларс Вернер с соратниками перекрывали в этом году десятки нефтепроводов, не привлек никакого внимания СМИ и, соответственно, не получил общественного резонанса. В ближайшие дни "Последнее поколение" планирует новые акции в Берлине и Мюнхене.

"В конечном счете, демонстранты требуют выполнения условий международного договора, решение по которому уже принято политиками. Это вполне объяснимое, сдержанное требование. Однако же для его выполнения необходимы фундаментальные изменения в современном обществе - как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. А многие просто не хотят таких изменений", - говорит профессор университета в Бремене Себастьян Хаунс (Sebastian Haunss), занимающийся исследованиями протестов. Гнев и шквал критики, которыми встречают акции протеста "Последнего поколения", объясняются тем, "что люди не хотят, чтобы их беспокоили", уверен Хаунс.

Верная цель, неверные методы борьбы

Ученый сравнивает "Последнее поколение" с движением противников атомной энергетики. Тогда тоже речь шла о защите окружающей среды, о долгосрочных последствиях действий человека. Это была важная социальная проблема, требовавшая большого терпения со стороны протестующих. И сегодняшние экологические движения по своей локальной организационной структуре напоминают инициативы 1970-х и 1980-х годов.

Акция протеста экоактивистов в Мюнхене Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Себастьян Хаунс полагает, что экоактивисты "Последнего поколения" еще долго будут действовать немцам на нервы, объединив усилия с движением "Пятницы ради будущего". "Крупным общественным движениям всегда были присущи как конфронтационные формы действий, так и мирные массовые протесты. Так было в женском движении, так было в движении за отказ от атомных электростанций, так было в движении за гражданские права в США", - говорит профессор бременского университета.

К слову, судья окружного суда в Мюнхене Александер Фихтль (Alexander Fichtl) в своем вердикте заявил, что Ларс Вернер и его соратники правы во всем, что касается проблемы изменения климата и неспособности политиков эффективно с ним бороться. "Они неправы только в выборе средств", - констатировал судья. Своих целей необходимо добиваться с помощью политических средств, не подрывая демократическое верховенство закона, констатировал Александер Фихтль.

Смотрите также: