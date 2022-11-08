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Экоактивисты обливают краской картину в музее Потсдама
Экоактивисты обливают краской картину в музее ПотсдамаФото: twitter.com/AufstandLastGen
ПолитикаГермания

В Германии отвергают протесты экоактивистов-радикалов

Сергей Ромашенко
28 мин. назад

Подавляющее большинство немцев полагает, что акции группировки "Последнее поколение" вредят делу защиты экологии. В Германии ширятся дебаты об ужесточении наказаний для экоактивистов-радикалов.

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В Германии весьма негативно относятся к акциям радикальной экологической группировки "Последнее поколение", члены которой устраивают уличные блокады и обливают краской произведения искусства в музеях. 81 процент немцев полагает, что такие акции неоправданны, противоположного мнения придерживаются 14 процентов. Лишь семь процентов респондентов считают, что такие действия помогают защите экологии, 86 процентов уверены в обратном, следует из обнародованных во вторник, 8 ноября, результатов опроса, проведенного социологическим институтом Civey.

Примечательно, что негативное отношение к движению "Последнее поколение" характерно для приверженцев всех политических партий ФРГ. Даже среди электората "зеленых" 65 процентов опрошенных заявили, что действия экорадикалов вредят делу защиты природы.

Государство должно принять меры

Между тем эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внутренней политике Кристоф де Фрис (Christoph de Vries) предостерег от недооценки уровня радикализации этой группировки. "Их уже ничего не отличает от левоэкстремистских групп. Эта маргинализация и радикализация в течение короткого времени крайне опасна", - заявил он. Де Фрис призвал государство взять "Последнее поколение" под надзор компетентных органов и ужесточить наказания, поскольку, по его словам, члены этой группировки считают уголовные преступления законным средством для достижения своих политических целей.

Со своей стороны сын генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака (Siegfried Buback), убитого боевиками левоэкстремистской группировки "Фракция Красной Армии" (RAF) Михаэль Бубак (Michael Buback) назвал отнюдь не безосновательными параллели между RAF и "Последним поколением". "Я понимаю большую обеспокоенность молодых людей, но предостерегаю от достижения целей путем радикальных действий и насилия. Это принесло нам только беды", - сказал он в интервью изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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