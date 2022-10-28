Экоактивисты промахнулись: реакция на атаки в музеях

Спасение климата за счет искусства? Кажется, экоактивисты, облив шедевры Ван Гога и Моне и приклеившись к Рафаэлю и Вермееру, промахнулись мимо своей главной цели.

"Сикстинская мадонна" Рафаэля, "Подсолнухи" Винсента ван Гога, картина Клода Моне из серии "Стога", "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера, - экоактивисты атакуют мировые шедевры. Как реагируют деятели культуры и политики?

Как реагируют на экоактивизм политики и чиновники?

Госминистр по вопросам культуры и СМИ ФРГ Клаудиа Рот (Claudia Roth) считает, что активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) пошли по ложному пути. "Атаковать искусство ради спасения климата, с моей точки зрения, - это однозначно неправильно", - так госминистр прокомментировала немецкому журналу Focus последние акции в музеях. Она резко раскритиковала движение "Последнее поколение", заявив, что "ущерб слишком значителен" и вред наносится не тому, кто действительно заслужил.

Клаудиа Рот понимает, что молодое поколение испытывает злость и разочарование, и что протест - это неотъемлемая часть демократии, но она считает, что атаки на произведения искусства не являются акциями, которые могут что-то изменить. Эти акции - покушение на художественные ценности, которые являются частью европейского культурного наследия.

Двое активистов климатического движения "Последнее поколение" облили картину Клода Моне во дворце Барберини в Потсдаме Фото: Last Generation/AP/picture alliance

Шокирован акциями экоактивистов и глава фонда Прусского культурного наследия Герман Парцингер (Hermann Parzinger). Поступки исполнителей этих акций свидетельствуют об отсутствии уважения к искусству, заявил немецкий археолог изданию Welt. "Уже один только факт приклеивания к рамке картин. Эти рамы - часто исторические объекты, что активистам, возможно, неизвестно. Ущерб может быть очень большим", - сказал Герман Парцингер.

Тот факт, что на сегодняшний день атаке подверглись только те произведения, которые были защищены стеклом, глава фонда Прусского культурного наследия расценивает как свидетельство того, что активисты не ставят перед собой цель уничтожить искусство. "Тем не менее, это остается атакой на искусство", - считает Герман Парцингер.

Он обращает внимание на то, что цель самого протеста уходит из поля зрения. В обществе все чаще звучат вопросы, что это означает для музеев, какой вред был нанесен экспонатам, что будет с виновными в этом происшествии, но мало кто говорит о самом протестном движении и его задачах. Это показывает, что активисты выбрали неправильный путь и, выливая суп на мировые шедевры, явно промахнулись мимо своей главной цели - спасения планеты.

Реакция музеев на действия экоактивистов

Немецкие музеи реагируют на происходящее усилением мер безопасности и выражают свое недоумение относительно той злости, с которой действуют защитники климата. Представитель Музея Лембрука в Дуйсбурге подчеркнул, что при всем понимании намерений экодвижения, нельзя найти оправдания средствам и той криминальной силе, которые активисты направляют против искусства. Представитель художественных музеев в Кельне подчеркнул, что музеи уже на протяжении многих лет работают над тем, чтобы снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Повреждение объектов искусства в интересах экодвижения музеи также считают ложным путем.

"Если ты хочешь сохранить что-то прекрасное, почему ты разрушаешь что-то прекрасное? Кого это спасает? Не могу понять каузальности",- написал в своем аккаунте немецкий пианист, родившийся в России, Игорь Левит (Igor Levit).