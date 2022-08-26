Зачем экоактивисты прикоснулись к мировым шедеврам?

Этим летом экоактивисты сменили привычные локации и вместо протестов на улицах городов двинулись в музеи, чтобы напрямую прикоснуться к прекрасному. О новом тренде в борьбе за окружающую среду - в материале DW.

Небывалая жара, сильнейшая засуха и другие природные катаклизмы - изменения в климате планетарного масштаба происходят на наших глазах. И пока одни пытаются найти решения для жизни в меняющихся условиях

в будущем, другие стремятся призвать всех жителей к ответственному отношению к окружающему миру уже сегодня. Неслучайно и название такого экодвижения - "Последнее поколение" ("Letze Generation").

Надо сказать, что у участников протестов в музеях отличный вкус или тонкий расчет: для своих акций они выбирают исключительно всемирно известные шедевры, которые, по их мнению, подходят к теме спасения красоты и уникальности природы. И наконец, самое важное, сами картины акционисты не портят (по крайней мере пока) - они приклеиваются руками к раме или же к защитному стеклу.

Поколение протеста

Как гарантированно привлечь внимание в эпоху соцсетей и приоритета картинки над текстом? Как заставить окружающих развернуть смартфон именно на конкретный призыв? Участники экопротестов выбрали для этого известные музеи и знакомые каждому картины. Поэтому в сторону "Мона Лизы" Леонардо да Винчи в парижском Лувре полетел торт, в шотландском Глазго активисты приклеились руками к раме картины художника Горацио Маккалоха "В горах мое сердце", в Лондоне - к работе Винсента Ван Гога "Цветущие персиковые деревья", во Флоренции - к "Весне" Боттичелли, в Дрездене - к "Сикстинской мадонне" Рафаэля, во Франкфурте-на-Майне - к картине Николя Пуссена, в Берлине (это самый актуальный случай, которой произошел 25 августа) - к творению Лукаса Кранаха.

По словам участницы акции в Дрездене Майи Винкельман (Maja Winkelmann), "нельзя терять время, ведь климатическая катастрофа уже началась". Соучредитель группы активистов Леа Бонасера (Lea Bonasera) на сайте Letzte Generation заявляет: "Сопротивление курсу федерального правительства переносится в места сосредоточения культуры и искусства. И если немедленно не затормозить, то они станут жертвой абсолютного коллапса глобального климата и последующего краха социальных систем точно так же, как и бесчисленное число жизней".

По информации на сайте, финансирование "тренингов по подготовке к мирным деструктивным акциям, а также для работы по связям с общественностью" обеспечиваются фондом Climate Emergency Fund .

Все средства хороши?

По словам редактора и искусствоведа в газете Frankfurter Allgemeine Штефана Тринкса (Stefan Trinks), называющего участников акции в Дрездене "дрезденские апокалипстивисты", во Франкфурте они пришли "на акцию в музей с двумя группами фотографов". Что говорит именно об очевидном стремлении получить максимальное освещение акции в СМИ. Логичен вопрос: когда пресса и публика привыкнут и перестанут реагировать, а цель протеста так и не будет достигнута, что активисты предпримут тогда?

Глава Германского совета по делам культуры Олаф Циммерман (Olaf Zimmermann) считает такой подход "однозначно неверным". "Это может привлечь подражателей, которые в следующий раз могут действительно повредить картину. Не думаю, что это правильно", - подчеркнула в интервью MDR директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман (Marion Ackermann).

Произведения искусства явлются культурным наследием всего человечества, а не просто узнаваемой картинкой в соцсетях, на которой можно устроить хайп. Их охрана и ответственность за передачу следующим поколениям - не пустые слова. Очевидно, что такие акции ставят музейных работников в крайне непростое положение, и закономерно, что пресс-служба художественного музея ''Штедель'' в ответ на наш запрос об акции отказалась от комментариев.

Скорее всего, подобные протесты будут продолжаться так долго, пока это будет привлекать внимание и обеспечивать просмотры в социальных сетях. Пока тонкая грань между протестом и вандализмом ради лайков не была пересечена. В противном случае юридических последствий участникам протестов не избежать. Например, 30 августа в Берлине состоится судебное заседание по делу о блокировке движения на автобане в районе Берлина Веддинга (Berlin Wedding) активистом Нильсом П. из объединения "Восстание последнего поколения" ("Aufstand der letzten Generation").

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