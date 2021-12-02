 ″Зеленая″ энергетика | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 16.12.2021

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Мир

"Зеленая" энергетика

Переход к возобновляемым источникам энергии - важнейшее направление борьбы с изменением климата.

Лопасти ветряка на фоне морского энергопарка

  

Контекст

"Зеленый" министр экономики ФРГ Хабек: большие надежды, сложные задачи

Новая правящая в Германии коалиция СДПГ, СвДП и "зеленых" видит себя "климатическим" правительством. Ключевой фигурой в нем должен стать министр экономики Роберт Хабек. Какие задачи ему предстоит решить?  

Новое правительство ФРГ за массовое строительство газовых электростанций

Будущий канцлер Олаф Шольц вместе с немецким бизнесом готовит почву для изменения курса: газ должен стать долгосрочным партнером возобновляемой энергетики. Это шанс для России.  

Электроэнергетика России в будущем: ветер и солнце вместо газа и атома?

РФ могла бы полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году, утверждает исследование, подготовленное в рамках германо-российского научного проекта.  

Чем немцы обогревают жилье - и как будут топить в будущем

Газовое отопление теряет популярность в Германии, ему на смену идут электричество и "зеленые" технологии, особенно тепловые насосы. В немецких новостройках они уже доминируют.  

Как авария на "Фукусиме" заставила Германию отказаться от АЭС

Землетрясение в Японии, одно из крупнейших в истории человечества, а также его последствия, подтолкнули Германию 10 лет назад к радикальному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.  

"Зеленая" энергетика в Украине: немцы советуют торопиться

Евросоюз и ФРГ ускоряют переход на "зеленую" энергетику. А Украина? Как показала дискуссия в Восточном комитете немецкой экономики, у Киева большой потенциал, но мало денег - и времени.  

"Бумажный" водоробус для Путина, или Водородные амбиции России

В России поставлена цель стать одним из мировых лидеров по производству водорода и занять ведущее положение на мировом рынке Н2. Но пока реализуются только внутренние пилотные проекты.  

Комментарий: Два "Северных потока" - два символа принципиально разных эпох

Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.  

Комментарий: Германии следовало бы отказаться от "Северного потока - 2"

После отравления Алексея Навального требования остановить "Северный поток - 2" раздаются все громче. Немецкие политики и бизнесмены ждут решения Ангелы Меркель, пишет Миодраг Шорич.  

Комментарий: Европа должна сохранить контроль над энергобезопасностью

Газопровод "Северный поток-2" резко усилит влияние России на ЕС в сфере энергетики. Этот сценарий опасен для ЕС и Запада в целом, подчеркивают послы США в ФРГ, Дании и ЕС в комментарии для DW.  

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

Для сокращения выбросов CO2 необходим ускоренный отказ от сжигания угля, нефти и природного газа. Основные меры в энергетике, на транспорте и в жилищной сфере ФРГ - в галерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Министр экономики ФРГ: "У России огромный потенциал в области возобновляемых источников энергии"  

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