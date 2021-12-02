"Зеленая" энергетика

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Переход к возобновляемым источникам энергии - важнейшее направление борьбы с изменением климата.
Новая правящая в Германии коалиция СДПГ, СвДП и "зеленых" видит себя "климатическим" правительством. Ключевой фигурой в нем должен стать министр экономики Роберт Хабек. Какие задачи ему предстоит решить?
Будущий канцлер Олаф Шольц вместе с немецким бизнесом готовит почву для изменения курса: газ должен стать долгосрочным партнером возобновляемой энергетики. Это шанс для России.
РФ могла бы полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году, утверждает исследование, подготовленное в рамках германо-российского научного проекта.
Газовое отопление теряет популярность в Германии, ему на смену идут электричество и "зеленые" технологии, особенно тепловые насосы. В немецких новостройках они уже доминируют.
Землетрясение в Японии, одно из крупнейших в истории человечества, а также его последствия, подтолкнули Германию 10 лет назад к радикальному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.
Евросоюз и ФРГ ускоряют переход на "зеленую" энергетику. А Украина? Как показала дискуссия в Восточном комитете немецкой экономики, у Киева большой потенциал, но мало денег - и времени.
В России поставлена цель стать одним из мировых лидеров по производству водорода и занять ведущее положение на мировом рынке Н2. Но пока реализуются только внутренние пилотные проекты.
Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
После отравления Алексея Навального требования остановить "Северный поток - 2" раздаются все громче. Немецкие политики и бизнесмены ждут решения Ангелы Меркель, пишет Миодраг Шорич.