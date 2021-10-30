"Зеленый" министр экономики ФРГ Хабек: большие надежды, сложные задачи

В политике нового правительства Германии одной из основных целей станет борьба с глобальным потеплением и сокращение для этого выбросов парниковых газов. В преамбуле к коалиционному соглашению эти две задачи названы "главным приоритетом". Решением их должно будет заниматься обновленное министерство экономики, которое получит дополнительные полномочия в области защиты климата.

А возглавит его Роберт Хабек (Robert Habeck) - нынешний сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые". Официально он приступит к выполнению обязанностей министра после того, как 8 декабря в бундестаге будет официально избран новый канцлер Германии, представитель СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а новое правительство будет приведено к присяге.

"Звезда" "зеленых" на посту министра экономики

52-летний Роберт Хабек - настоящая "звезда" партии "зеленых". В 2019 году он занимал второе после Ангелы Меркель (Angela Merkel) место в ответах немцев, которых социологи спрашивали, кого они хотели бы видеть канцлером Германии. Так что у Хабека были все шансы стать кандидатом "зеленых" на пост главы федерального правительства, а, учитывая высокий рейтинг партии в самом начале предвыборной гонки, - и следующим канцлером.

Анналена Бербок и Роберт Хабек

Но "зеленые" решили, что партию на выборы в бундестаг поведет второй сопредседатель Анналена Бербок (Annalena Baerbock) - несмотря на то, что популярность у Хабека в тот момент была значительно выше. Некоторые в Германии считают, что не последнюю роль в таком решении сыграло то, что Бербок - женщина, а борьба за права женщин и гендерное равенство - одна из центральных тем в повестке дня "зеленых". Еще одним аргументом в пользу Бербок был якобы тот факт, что большинство партий выдвинули своими кандидатами в канцлеры мужчин - так что у "зеленых" не осталось другого выбора.

В новом правительстве ФРГ Роберт Хабек станет вице-канцлером и министром экономики. Перед ним стоит амбициозная задача: преобразовать министерство таким образом, чтобы оно видело своей задачей охрану окружающей среды. Это будет непросто - ведь в прошлом именно это ведомство выступало против большинства инициатив в области защиты климата, будучи своего рода антагонистом министерства защиты окружающей среды.

Экологически дружелюбное министерство

Добиться значительного сокращения выбросов СО2 в атмосферу новая правительственная коалиция собирается с помощью трех конкретных шагов: к 2030 году полностью отказаться в Германии от экологически вредного производства электроэнергии из угля, увеличить объем использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а к 2035 году - окончательно распрощаться с двигателями внутреннего сгорания.

В последние годы расширение использования ВИЭ в Германии замедлилось, и виной этому, не в последнюю очередь, баталии между двумя заинтересованными ведомствами. В то время как министерство защиты окружающей среды представляло позицию экологов и защитников климата, министерство экономики видело свою задачу в отстаивании интересов традиционной промышленности, в особенности энергетических концернов.

Теперь у Хабека есть все полномочия для того, чтобы переориентировать политику министерства, сделав ее более экологически дружелюбной. Министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства, которые играют не менее важную роль в защите климата, также возглавили представители "зеленых". Так что стартовые условия для перехода на экологически ориентированную экономику в Германии сейчас лучше, чем когда-либо в прошлом.

Отказаться от использования угля на 8 лет раньше, чем планировали

Хабек четко осознает, насколько сложная задача перед ним стоит. К 2030 году доля ветровой и солнечной энергии в электроснабжении страны должна возрасти до 80 процентов. На сегодняшний день на ВИЭ приходится 48 процентов вырабатываемой в ФРГ электроэнергии. Фактически это означает, что для достижения поставленной цели теперь вместо одной ветряной турбины в день в Германии должно строиться пять.

Карьер по добыче бурого угля в земле Северный Рейн - Вестфалия

Партнеры по новой правительственной коалиции, в которую вместе с "зелеными" входят социал-демократы и либералы из СвДП, хотят ускорить этот процесс с помощью сокращения сроков планирования, которые в настоящее время составляют несколько лет. Сокращен и период, за который Германия должна окончательно отказаться от использования бурого и каменного угля.

Если прежнее правительство после напряженных переговоров с федеральными землями, экономика которых пострадает от этого решения, и представителями крупной промышленности приняло закон о полном отказе от угля к 2038 году, то новый кабинет планирует завершить этот переход уже к 2030 году. На фоне того, что практически каждая установка ветротурбины в сельских населенных пунктах сопровождается протестами, а иногда и судебными исками, эти планы выглядят очень амбициозно.

"Зеленых" ожидают дискуссии с партнерами по коалиции

Но у Роберта Хабека есть опыт в достижении поставленных целей в этой сфере. В 2012 году он занял пост министра окружающей среды в Шлезвиг-Гольштейне, и в течение четырех последующих лет доля ВИЭ в энергобалансе этой федеральной земле на севере Германии удвоилась. Хабек встречался с фермерами и местными политиками в регионах, экономика которых особенно пострадала от расширения ветроэнергетики, и многих из них ему удалось убедить в необходимости и целесообразности этих изменений.

Налог на СО2 может привести к росту цен на топливо

В ближайшем будущем Хабека ждет немало встреч и переговоров - в том числе, и с партнерами по коалиции, уверен эксперт в области экологии международного объединения Oxfam Ян Ковальциг (Jan Kowalzig). "В коалиции с СДПГ и СвДП у "зеленых" будет лишь ограниченное число союзников в вопросах защиты климата. Я очень сомневаюсь, что многие из них поддерживают цели Парижского соглашения по климату не только в своих публичных выступлениях, но и на деле", - предупреждает он.

Предвестником непростых дискуссий, которые ожидают "зеленых" с партнерами по коалиции, стали слова нового министра транспорта Фолькера Виссинга (Volker Wissing) из Свободной демократической партии Германии, выступившего за компенсации владельцам дизельных автомобилей в том случае, если цены на топливо вырастут из-за планируемого налога на СО2. В коалиционном соглашении об этом не было ни слова, так что "зеленые" отреагировали на это высказывание с недоумением.

Чего ждут от Хабека экологи и "Гринпис"?

Свои надежды на Хабека на посту главы обновленного министерства экономики возлагают и защитники окружающей среды из "Гринпис". Одно из самых главных ожиданий от его назначения - это вероятность того, что правительство ФРГ уже в 2022 году может принять закон об окончательном отказе от угля к 2030 году. Однако данному решению должно предшествовать интенсивное расширение доли ВИЭ в энергобалансе, а добиться этого, по словам эксперта по вопросам защиты климата Мартина Кайзера, "после почти десятилетнего застоя в этой области при правительстве Ангелы Меркель будет непросто".

Роберту Хабеку действительно придется непросто: в открытой добыче бурого угля заняты 20,5 тысяч человек - в основном, в Саксонии, Бранденбурге, Саксонии-Ангальт и Северном Рейне - Вестфалии, и прежнему правительству с большим трудом удалось принять закон об отказе от использования угля к 2038 году.

Роберт Хабек и Кристиан Линднер (справа)

К тому времени государство вложит 40 млрд евро в экономику регионов, затронутых структурными изменениями, однако идея о переходе на другие источники энергии там крайне непопулярна. Так что Хабеку понадобятся все его силы и способности, чтобы договориться о переносе даты на более ранний срок.

Даже если СвДП и СДПГ не столь привержены идее защиты климата, как "зеленые", партнеры по коалиции согласны с тем, что сокращение выбросов парниковых газов должно стать задачей для всех министерств. В течение долгого времени Хабек ясно давал понять, что ему легче всего представить себе борьбу с изменением климата в должности главы министерства финансов. Ведь именно оно принимает решения о том, на какие цели и в какие именно проекты будут вложены миллиарды евро. Однако это министерство в новом правительстве возглавит лидер либеральной СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner). Зато Хабеку достался пост вице-канцлера. Ну и руководство новым министерством экономики и климата.

Смотрите также:

Новое правительство Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) станет преемником канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Выборы канцлера состоятся предположительно на второй неделе декабря. 63-летний Шольц - опытный политик, он был министром федерального правительства, а до этого первым бургомистром Гамбурга.

Новое правительство Германии Вольфганг Шмидт Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt) из СДПГ возглавит ведомство федерального канцлера. Говорят, что никто другой не знает будущего главу правительства Олафа Шольца так хорошо, как он. Уже 20 лет уроженцы Гамбурга работают вместе. 51-летний Шмидт верил, что Шольц может стать канцлером, когда многие об этом даже не думали.

Новое правительство Германии Карл Лаутербах Один из главных сюрпризов в новом кабинете министров - появление в нем 58-летнего Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Социал-демократ, врач по образованию, за время пандемии он стал одним из медийных символов борьбы с коронавирусом, выступая в десятках ток-шоу с советами и пояснениями. Многие немцы хотели видеть его главой Минздрава, хотя изначально его назначение не планировалось.

Новое правительство Германии Кристине Ламбрехт Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) из СДПГ в старом правительстве была министром юстиции. Теперь она встанет во главе бундесвера. 56-летней юристке досталось министерство, которое в Германии считается одним из самых непростых. При новом министре зарубежные миссии бундесвера будут подвергаться систематической оценке и иметь стратегию выхода. Ламбрехт - третья женщина во главе Минобороны ФРГ.

Новое правительство Германии Хубертус Хайль Скорее всего, в новое правительство войдет 49-летний социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil), сохранив за собой пост министра труда. До самого последнего момента оставалось неизвестным, кто будет в новом правительстве министром здравоохранения. В ходе пандемии глава этого ведомства стал одним из самых непопулярных политиков в стране.

Новое правительство Германии Клара Гейвиц Клара Гейвиц (Klara Geywitz) возглавит новообразованное министерство строительства и жилья. В планах правительства - строительство 400 тыс. квартир ежегодно. 45-летняя уроженка Бранденбурга много лет активно участвовала в местной и государственной политике. Она - вице-председатель регионального отделения Социал-демократической партии Германии. Канцлер Шольц видит в ней "очень большой талант".

Новое правительство Германии Нэнси Фезер Министерство внутренних дел впервые возглавила женщина. 51-летняя адвокат Нэнси Фезер (Nancy Faeser) родом из Гессена, где она была лидером регионального отделения СДПГ и главой парламентской фракции в ландтаге. Фезер хочет сосредоточиться на борьбе с правым экстремизмом и уже пообещала существенно повысить уровень оснащения полиции. Люди имеют право на безопасность в стране, заявила она.

Новое правительство Германии Свенья Шульце 53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь возглавила министерство экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на презентации кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене.

Новое правительство Германии Кристиан Линднер Кристиан Линднер (Christian Lindner) получил один из главных "призов". Он возглавит министерство финансов - эта должность считается второй по важности после канцлера в федеральном правительстве. 42-летний политик с 2013 года занимает пост председателя Свободной демократической партии (СвДП).

Новое правительство Германии Марко Бушман Еще один либерал, который войдет в новое правительство - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он займет пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, он участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был первым исполнительным секретарем фракции СвДП в бундестаге.

Новое правительство Германии Фолькер Виссинг Министерский пост займет генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он станет министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

Новое правительство Германии Беттина Штарк-Ватцингер Четвертым членом нового правительства от СвДП станет Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), которая возглавит министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

Новое правительство Германии Анналена Бербок Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, однако "зеленые" улучшили результат по сравнению с выборами 2017 года. Бербок станет министром иностранных дел. Она будет вторым представителем "зеленых" во главе МИД после Йошки Фишера, который возглавлял это ведомство с 1998 по 2005 год.

Новое правительство Германии Роберт Хабек Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2018 года является сопредседателем "зеленых". 52-летний философ и бывший министр в правительстве земли Шлезвиг-Гольштейн возглавит заново созданное министерство экономики и защиты климата. Кроме того, Хабек станет вице-канцлером.

Новое правительство Германии Джем Эздемир Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавит министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства турецкого происхождения.

Новое правительство Германии Штеффи Лемке Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей станет Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе с защитой морей от загрязнения.

Новое правительство Германии Анне Шпигель Еще один представитель "зеленых" Анне Шпигель (Anne Spiegel) возглавит министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнего политика относят к представителям левого крыла "зеленых".

Новое правительство Германии Клаудия Рот Клаудия Рот (Claudia Roth) станет уполномоченной федерального правительства по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года она занимает пост вице-председателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben". Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская

