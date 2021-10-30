"Зеленый" министр экономики ФРГ Хабек: большие надежды, сложные задачи

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Новая правящая в Германии коалиция СДПГ, СвДП и "зеленых" видит себя "климатическим" правительством. Ключевой фигурой в нем должен стать министр экономики Роберт Хабек. Какие задачи ему предстоит решить?
В политике нового правительства Германии одной из основных целей станет борьба с глобальным потеплением и сокращение для этого выбросов парниковых газов. В преамбуле к коалиционному соглашению эти две задачи названы "главным приоритетом". Решением их должно будет заниматься обновленное министерство экономики, которое получит дополнительные полномочия в области защиты климата.
А возглавит его Роберт Хабек (Robert Habeck) - нынешний сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые". Официально он приступит к выполнению обязанностей министра после того, как 8 декабря в бундестаге будет официально избран новый канцлер Германии, представитель СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а новое правительство будет приведено к присяге.
52-летний Роберт Хабек - настоящая "звезда" партии "зеленых". В 2019 году он занимал второе после Ангелы Меркель (Angela Merkel) место в ответах немцев, которых социологи спрашивали, кого они хотели бы видеть канцлером Германии. Так что у Хабека были все шансы стать кандидатом "зеленых" на пост главы федерального правительства, а, учитывая высокий рейтинг партии в самом начале предвыборной гонки, - и следующим канцлером.
Но "зеленые" решили, что партию на выборы в бундестаг поведет второй сопредседатель Анналена Бербок (Annalena Baerbock) - несмотря на то, что популярность у Хабека в тот момент была значительно выше. Некоторые в Германии считают, что не последнюю роль в таком решении сыграло то, что Бербок - женщина, а борьба за права женщин и гендерное равенство - одна из центральных тем в повестке дня "зеленых". Еще одним аргументом в пользу Бербок был якобы тот факт, что большинство партий выдвинули своими кандидатами в канцлеры мужчин - так что у "зеленых" не осталось другого выбора.
В новом правительстве ФРГ Роберт Хабек станет вице-канцлером и министром экономики. Перед ним стоит амбициозная задача: преобразовать министерство таким образом, чтобы оно видело своей задачей охрану окружающей среды. Это будет непросто - ведь в прошлом именно это ведомство выступало против большинства инициатив в области защиты климата, будучи своего рода антагонистом министерства защиты окружающей среды.
Добиться значительного сокращения выбросов СО2 в атмосферу новая правительственная коалиция собирается с помощью трех конкретных шагов: к 2030 году полностью отказаться в Германии от экологически вредного производства электроэнергии из угля, увеличить объем использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а к 2035 году - окончательно распрощаться с двигателями внутреннего сгорания.
В последние годы расширение использования ВИЭ в Германии замедлилось, и виной этому, не в последнюю очередь, баталии между двумя заинтересованными ведомствами. В то время как министерство защиты окружающей среды представляло позицию экологов и защитников климата, министерство экономики видело свою задачу в отстаивании интересов традиционной промышленности, в особенности энергетических концернов.
Теперь у Хабека есть все полномочия для того, чтобы переориентировать политику министерства, сделав ее более экологически дружелюбной. Министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства, которые играют не менее важную роль в защите климата, также возглавили представители "зеленых". Так что стартовые условия для перехода на экологически ориентированную экономику в Германии сейчас лучше, чем когда-либо в прошлом.
Хабек четко осознает, насколько сложная задача перед ним стоит. К 2030 году доля ветровой и солнечной энергии в электроснабжении страны должна возрасти до 80 процентов. На сегодняшний день на ВИЭ приходится 48 процентов вырабатываемой в ФРГ электроэнергии. Фактически это означает, что для достижения поставленной цели теперь вместо одной ветряной турбины в день в Германии должно строиться пять.
Партнеры по новой правительственной коалиции, в которую вместе с "зелеными" входят социал-демократы и либералы из СвДП, хотят ускорить этот процесс с помощью сокращения сроков планирования, которые в настоящее время составляют несколько лет. Сокращен и период, за который Германия должна окончательно отказаться от использования бурого и каменного угля.
Если прежнее правительство после напряженных переговоров с федеральными землями, экономика которых пострадает от этого решения, и представителями крупной промышленности приняло закон о полном отказе от угля к 2038 году, то новый кабинет планирует завершить этот переход уже к 2030 году. На фоне того, что практически каждая установка ветротурбины в сельских населенных пунктах сопровождается протестами, а иногда и судебными исками, эти планы выглядят очень амбициозно.
Но у Роберта Хабека есть опыт в достижении поставленных целей в этой сфере. В 2012 году он занял пост министра окружающей среды в Шлезвиг-Гольштейне, и в течение четырех последующих лет доля ВИЭ в энергобалансе этой федеральной земле на севере Германии удвоилась. Хабек встречался с фермерами и местными политиками в регионах, экономика которых особенно пострадала от расширения ветроэнергетики, и многих из них ему удалось убедить в необходимости и целесообразности этих изменений.
В ближайшем будущем Хабека ждет немало встреч и переговоров - в том числе, и с партнерами по коалиции, уверен эксперт в области экологии международного объединения Oxfam Ян Ковальциг (Jan Kowalzig). "В коалиции с СДПГ и СвДП у "зеленых" будет лишь ограниченное число союзников в вопросах защиты климата. Я очень сомневаюсь, что многие из них поддерживают цели Парижского соглашения по климату не только в своих публичных выступлениях, но и на деле", - предупреждает он.
Предвестником непростых дискуссий, которые ожидают "зеленых" с партнерами по коалиции, стали слова нового министра транспорта Фолькера Виссинга (Volker Wissing) из Свободной демократической партии Германии, выступившего за компенсации владельцам дизельных автомобилей в том случае, если цены на топливо вырастут из-за планируемого налога на СО2. В коалиционном соглашении об этом не было ни слова, так что "зеленые" отреагировали на это высказывание с недоумением.
Свои надежды на Хабека на посту главы обновленного министерства экономики возлагают и защитники окружающей среды из "Гринпис". Одно из самых главных ожиданий от его назначения - это вероятность того, что правительство ФРГ уже в 2022 году может принять закон об окончательном отказе от угля к 2030 году. Однако данному решению должно предшествовать интенсивное расширение доли ВИЭ в энергобалансе, а добиться этого, по словам эксперта по вопросам защиты климата Мартина Кайзера, "после почти десятилетнего застоя в этой области при правительстве Ангелы Меркель будет непросто".
Роберту Хабеку действительно придется непросто: в открытой добыче бурого угля заняты 20,5 тысяч человек - в основном, в Саксонии, Бранденбурге, Саксонии-Ангальт и Северном Рейне - Вестфалии, и прежнему правительству с большим трудом удалось принять закон об отказе от использования угля к 2038 году.
К тому времени государство вложит 40 млрд евро в экономику регионов, затронутых структурными изменениями, однако идея о переходе на другие источники энергии там крайне непопулярна. Так что Хабеку понадобятся все его силы и способности, чтобы договориться о переносе даты на более ранний срок.
Даже если СвДП и СДПГ не столь привержены идее защиты климата, как "зеленые", партнеры по коалиции согласны с тем, что сокращение выбросов парниковых газов должно стать задачей для всех министерств. В течение долгого времени Хабек ясно давал понять, что ему легче всего представить себе борьбу с изменением климата в должности главы министерства финансов. Ведь именно оно принимает решения о том, на какие цели и в какие именно проекты будут вложены миллиарды евро. Однако это министерство в новом правительстве возглавит лидер либеральной СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner). Зато Хабеку достался пост вице-канцлера. Ну и руководство новым министерством экономики и климата.
Смотрите также: