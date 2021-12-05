Две партии из трех одобрили новую коалицию в Германии

Делегаты чрезвычайного съезда Свободной демократической партии (СвДП) одобрили коалиционное соглашение с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и партией "Союз-90"/"зеленые". Об этом сообщила пресс-служба партии в своем Twitter в воскресенье, 5 декабря. За участие в "светофоре", как эту коалицию называют по цветам трех партий, проголосовали 535 делегатов (92,24 процента от числа участников), 37 были против, восемь человек воздержались.

Ранее лидер СвДП Кристиан Линдер (Christian Linder) призывал делегатов принять коалиционное соглашение. "Это коалиционное соглашение политики центра, которое не сдвигает нашу страну влево, а хочет вести ее вперед", - сказал он. СвДП "сформирует правительство светофора, мы также будем определять действия правительства Германии", - добавил он.

Накануне коалиционное соглашение поддержали 98,8 процента участников съезда СДПГ. "Зеленые" уже проводят голосование в рядах членов партии. Ожидается, что 7 декабря коалиционный договор будет подписан, а 8 декабря бундестаг изберет социал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz) новым канцлером.

Планы нового правительства

Три партии представили 177-страничное коалиционное соглашение 24 ноября. Будущее правительство планирует увеличить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию, а также c 2023 года вернуться к стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.

Кроме того, новая коалиция намерена предоставить безвизовый въезд в ФРГ для россиян моложе 25 лет, упростить получение двойного гражданства и процедуру получения убежища, а также вида на жительство.

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Новое правительство Германии Джем Эздемир Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавит министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства турецкого происхождения.

Новое правительство Германии Штеффи Лемке Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей станет Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе с защитой морей от загрязнения.

Новое правительство Германии Анне Шпигель Еще один представитель "зеленых" Анне Шпигель (Anne Spiegel) возглавит министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнего политика относят к представителям левого крыла "зеленых".

Новое правительство Германии Клаудия Рот Клаудия Рот (Claudia Roth) станет уполномоченной федерального правительства по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года она занимает пост вице-председателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben". Автор: Сергей Гуща

