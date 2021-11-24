 Комментарий: Запоздалое внешнеполитическое прозрение СДПГ | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 01.12.2021

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Мнения

Комментарий: Запоздалое внешнеполитическое прозрение СДПГ

Германия закупит ударные беспилотники и продолжит участие в стратегии совместного использования НАТО ядерного оружия. Все это необходимо, и СДПГ могла бы понять это раньше, пишет в FAZ Николас Буссе.

Будущий канцлер Германии социал-демократ Олаф Шольц

Будущий канцлер Германии социал-демократ Олаф Шольц

Во внешней политике можно планировать немногое, потому что международная (кризисная) ситуация часто развивается иначе, чем ожидалось. В коалиционном соглашении (трех партий, формирующих новое правительство Германии. - Ред.) даже такой попытки нет, многое оставлено расплывчатым или описывает желания, исполнение которых от Германии не зависит. Это относится, например, к ядерному разоружению, которого хочет добиться будущее федеральное правительство; или к отношениям с великими державами, дальнейшее развитие которых зависит не только от Берлина.

Тем не менее становится ясно, что США и Запад в целом - наши партнеры. Признано, что отношения с Россией сложные, а с Китаем - несут отпечаток конкуренции. С учетом "понимания России" (терпимого отношения к ее политики. - Ред.) в рядах СДПГ и широко распространенных в Германии представлений о равноудаленности это важное закрепление статус-кво.

Непрозрачный трехпроцентный показатель

Это также касается и двух тем, по которым Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) резко изменила свою точку зрения: закупка ударных беспилотников и приверженность так называемому ядерному участию (участию в стратегии совместного использования НАТО ядерного оружия. - Ред.), включая приобретение новых истребителей-бомбардировщиков. Возникает вопрос, почему социал-демократы пришли к этому осознанию только тогда, когда смогли возглавить правительство Германии и министерство обороны.

Николас Буссе

Николас Буссе

Однако провозглашенная НАТО цель добиться выделения странами-членами на оборону средств в размере двух процентов своего ВВП, напротив, растворяется в непрозрачном тезисе о трехпроцентных расходах на "международные действия". Союзники по альянсу умеют считать и  будут и далее настаивать на выполнении немцами их обязательств.

Что означает принцип, согласно которому безопасность Израиля является одной из внешнеполитических догм германского государства, было неясно еще и тогда, когда об этом объявила Меркель. Он не годится в качестве компаса для действий в условиях сложных ближневосточных реалий.

Помимо этого, правящая трехпартийная коалиция хочет вырабатывать свою внешнюю политику "исходя из понимания ЕС как единого целого", она должна быть феминистской, основанной на ценностях, а также вести к "федеративному европейскому союзному государству".

Все это сформулировано весьма по-левому, но будет часто терпеть неудачу из-за интересов партнеров и противников. Зато хоть коллективная задолженность стран ЕС, судя по всему, не должна будет расти, а вместо этого укрепляться "стратегический суверенитет" Европы. Это действительно реальный вызов в новую эпоху  претензий на глобальное лидерство и противостояния за сферы влияния. Он выходит далеко за рамки внешней политики.

Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Михаил Бушуев


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