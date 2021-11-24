Комментарий: Запоздалое внешнеполитическое прозрение СДПГ

Во внешней политике можно планировать немногое, потому что международная (кризисная) ситуация часто развивается иначе, чем ожидалось. В коалиционном соглашении (трех партий, формирующих новое правительство Германии. - Ред.) даже такой попытки нет, многое оставлено расплывчатым или описывает желания, исполнение которых от Германии не зависит. Это относится, например, к ядерному разоружению, которого хочет добиться будущее федеральное правительство; или к отношениям с великими державами, дальнейшее развитие которых зависит не только от Берлина.

Тем не менее становится ясно, что США и Запад в целом - наши партнеры. Признано, что отношения с Россией сложные, а с Китаем - несут отпечаток конкуренции. С учетом "понимания России" (терпимого отношения к ее политики. - Ред.) в рядах СДПГ и широко распространенных в Германии представлений о равноудаленности это важное закрепление статус-кво.

Непрозрачный трехпроцентный показатель

Это также касается и двух тем, по которым Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) резко изменила свою точку зрения: закупка ударных беспилотников и приверженность так называемому ядерному участию (участию в стратегии совместного использования НАТО ядерного оружия. - Ред.), включая приобретение новых истребителей-бомбардировщиков. Возникает вопрос, почему социал-демократы пришли к этому осознанию только тогда, когда смогли возглавить правительство Германии и министерство обороны.

Николас Буссе

Однако провозглашенная НАТО цель добиться выделения странами-членами на оборону средств в размере двух процентов своего ВВП, напротив, растворяется в непрозрачном тезисе о трехпроцентных расходах на "международные действия". Союзники по альянсу умеют считать и будут и далее настаивать на выполнении немцами их обязательств.

Что означает принцип, согласно которому безопасность Израиля является одной из внешнеполитических догм германского государства, было неясно еще и тогда, когда об этом объявила Меркель. Он не годится в качестве компаса для действий в условиях сложных ближневосточных реалий.

Помимо этого, правящая трехпартийная коалиция хочет вырабатывать свою внешнюю политику "исходя из понимания ЕС как единого целого", она должна быть феминистской, основанной на ценностях, а также вести к "федеративному европейскому союзному государству".

Все это сформулировано весьма по-левому, но будет часто терпеть неудачу из-за интересов партнеров и противников. Зато хоть коллективная задолженность стран ЕС, судя по всему, не должна будет расти, а вместо этого укрепляться "стратегический суверенитет" Европы. Это действительно реальный вызов в новую эпоху претензий на глобальное лидерство и противостояния за сферы влияния. Он выходит далеко за рамки внешней политики.

Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев

