Комментарий: Наступит ли конец иллюзий в политике ФРГ в отношении России?

К "концу иллюзий" и "прагматичному реализму" призывает и.о. министра иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) немецких политиков, которые будут формировать внешнеполитический курс страны. Возможно, это следует рассматривать как политическое завещание социал-демократа Маса, шансы которого сохранить за собой этот пост в новом коалиционном правительстве не велики. Если СДПГ получит в нем министерство обороны, то МИД достанется одному из двух других партнеров по коалиции - СвДП или "зеленым".

Обозреватель FAZ Николас Буссе

При этом не имеет значения, ставит ли Мас себе самому новые цели, или же это советы его приемнику - высказывания главы МИД в любом случае являются достойной внимания самокритикой. "Большая коалиция" во главе с Ангелой Меркель (Angela Merkel) не часто следовала принципу, согласно которому внешняя политика Германии должна быть "чем-то большим, чем продолжение ее внутренней политики". В случае с Афганистаном это имело наиболее трагические последствия.

Немецкое посредничество не сдержало экспансионизм Путина

Особенно часто в Германии желаемое выдается за действительное, когда речь идет о России. По крайней мере глава МИД Мас был в этом вопросе более реалистичен, чем большая часть его социал-демократической партии. В конечном счете, множество посреднических усилий и попыток относиться с пониманием не утолили жажду власти и не сдержали экспансионизм Путина. Через семь лет после аннексии Крыма Путин концентрирует войска на границе с Украиной и говорит о "красных линиях", которые Запад не должен пересекать. Эти линии Путин проводит в суверенной соседней стране, которой он отказал в праве на собственную нацию.

"Шокирующим" назвал президент ФРГ Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) намерение российских властей ликвидировать правозащитную организацию "Мемориал". Точно также шокирует то, как Путин в очередной раз разжигает конфликт вокруг Донбасса и демонстрирует свое превосходство главам МИД европейских стран, в том числе и Германии. Американцы сейчас подумывают об усилении военной поддержки Украины. К "реальностям мировой политики", признать которые призывает Мас, относится осознание факта, что в отношениях с Путиным можно быть равным и успешно отстаивать свои интересы, если увеличить его затраты.

Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

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