 Комментарий: Наступит ли конец иллюзий в политике ФРГ в отношении России? | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 24.11.2021

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Мнения

Комментарий: Наступит ли конец иллюзий в политике ФРГ в отношении России?

В Германии слишком часто желаемое выдают за действительное, когда речь идет о России. Уходящий министр иностранных дел ФРГ в этом вопросе был реалистичнее, считает обозреватель FAZ Николас Буссе.

Хайко Мас и Сергей Лавров

Хайко Мас и Сергей Лавров

К "концу иллюзий" и "прагматичному реализму" призывает и.о. министра иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) немецких политиков, которые будут формировать внешнеполитический курс страны. Возможно, это следует рассматривать как политическое завещание социал-демократа Маса, шансы которого сохранить за собой этот пост в новом коалиционном правительстве не велики. Если СДПГ получит в нем министерство обороны, то МИД достанется одному из двух других партнеров по коалиции - СвДП или "зеленым".

Обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе

Обозреватель FAZ Николас Буссе

При  этом не имеет значения, ставит ли Мас себе самому новые цели, или же это советы его приемнику - высказывания главы МИД в любом случае являются достойной внимания самокритикой. "Большая коалиция" во главе с Ангелой Меркель (Angela Merkel) не часто следовала принципу, согласно которому внешняя политика Германии должна быть "чем-то большим, чем продолжение ее внутренней политики". В случае с Афганистаном это имело наиболее трагические последствия.

Немецкое посредничество не сдержало экспансионизм Путина

Особенно часто в Германии желаемое выдается за действительное, когда речь идет о России. По крайней мере глава МИД Мас был в этом вопросе более реалистичен, чем большая часть его социал-демократической партии. В конечном счете, множество посреднических усилий и попыток относиться с пониманием не утолили жажду власти и не сдержали экспансионизм Путина. Через семь лет после аннексии Крыма Путин концентрирует войска на границе с Украиной и говорит о "красных линиях", которые Запад не должен пересекать. Эти линии Путин проводит в суверенной соседней стране, которой он отказал в праве на собственную нацию.

"Шокирующим" назвал президент ФРГ Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) намерение российских властей ликвидировать правозащитную организацию "Мемориал". Точно также шокирует то, как Путин в очередной раз разжигает конфликт вокруг Донбасса и демонстрирует свое превосходство главам МИД европейских стран, в том числе и Германии. Американцы сейчас подумывают об усилении военной поддержки Украины. К "реальностям мировой политики", признать которые призывает Мас, относится осознание факта, что в отношениях с Путиным можно быть равным и успешно отстаивать свои интересы, если увеличить его затраты.

Автор: Николас Буссе, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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