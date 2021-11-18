Комментарий: Прощальный привет из Москвы Ангеле Меркель

Среди дипломатов считается табу публиковать конфиденциальную переписку. Обнародование Россией писем, касающихся "нормандского формата", является четким сигналом: этот формат умер, считает Розалия Романец.
Встреча в "нормандском формате": Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в Париже, декабрь 2019 года
Конфиденциальность ценится среди дипломатов больше всего. Всякий, кто разглашает, что происходит за закрытыми дверями, связывает это с определенным посланием, у него есть определенный план. Именно этим так примечателен шаг министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Так почему же МИД России публикует переписку с Берлином и Парижем? Якобы для того, чтобы дать понять, что позицию России в украинском конфликте неправильно интерпретируют. Однако в этой корреспонденции не оказалось ничего нового, и тем более ничего острого. Позиции были известны уже давно.
Из писем легко понять, в чем расхождения сторон в восприятии ситуации и насколько сильно Россия противится продолжать диалог в "нормандском формате". Намечалась встреча министров иностранных дел, но Москва от нее отказалась. Ангела Меркель хотела сама подтолкнуть ее, но Владимир Путин не отреагировал, закрывшись от диалога. "Я бы даже хотела встречи на высшем уровне, - заявила уходящая со своего поста канцлер на пресс-конференции, отвечая на вопрос об обнародовании дипломатической корреспонденции. - Того, что, на мой взгляд, такая встреча могла бы состояться, публикация переписки не изменит".
Действия Кремля - это не особо убедительная попытка обвинить Запад в провале диалога. Не имея аргументов по существу, Москва демонстративно нарушает дипломатические обычаи и напускает туман. Но о чем же на самом деле идет речь?
Возможно, это просто так шумно хлопнули дверью. Точно к моменту смены правительства в Берлине Путин и Лавров хоронят последнюю важную внешнеполитическую инициативу Ангелы Меркель. Причем публично. Это русский способ прощаться? Может быть. Но в первую очередь это "превентивная мера" - прежде чем у нового правительства Германии появятся серьезные надежды приступить к связанным с Украиной вопросам на том месте, где остановится старое правительство.
Вот почему Москва говорит: "Нет!". Мы видим ситуацию по-другому, и пока вы не примете нашу позицию, мы не будем даже разговаривать с вами об этом - таков перевод нынешнего дипломатического скандала. "Нормандский формат" уже некоторое время казался мертвым, но теперь, с публикацией переписки, он уже определенно похоронен. Не очень хорошее предзнаменование для нового канцлера и немецкой дипломатии - скорее, тревожный знак. Ведь Россия совершенно ясно дает понять, что Запад не имеет права голоса в постсоветском пространстве. Что бы там еще ни
случилось.
И.о. канцлера Германии, которая является фактическим адресатом провокации, восприняла "приветы" из Москвы сдержанно: "Нет ничего удивительного в том, что письма публикуются. Многие мои письма я тоже могла прочесть в газетах". Так - на свой манер - Меркель поприветствовала Москву в ответ.
Автор: Розалия Романец, обозреватель DW
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